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చుండ్రును వదిలించేందుకు అద్భుత చిట్కాలు ఇవిగో

life Sep 28 2026
Author: Haritha Chappa Image Credits:Social Media
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టీ ట్రీ ఆయిల్

కొద్దిగా టీ ట్రీ ఆయిల్‌ను కొబ్బరి నూనెలో కలపండి. ఈ మిశ్రమాన్ని తలకు బాగా పట్టించి, కొద్ది నిమిషాల తర్వాత శుభ్రంగా కడిగేయండి.

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కలబంద గుజ్జు

కలబంద గుజ్జును తలకు బాగా పట్టించండి. ఇది తలలో దురదను తగ్గించడంతో పాటు మంటను కూడా తగ్గిస్తుంది.

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ఆపిల్ సైడర్ వెనిగర్

ఆపిల్ సైడర్ వెనిగర్‌కు సమాన పరిమాణంలో నీటిని కలపండి. తల పీహెచ్ స్థాయిని బ్యాలెన్స్ చేయడానికి దీన్ని తలకు పట్టించి 10-15 నిమిషాల తర్వాత కడిగేయండి.

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కొబ్బరి నూనె

తలస్నానం చేయడానికి ముందు గోరువెచ్చని కొబ్బరి నూనెతో తలకు మసాజ్ చేయండి. 30 నుంచి 60 నిమిషాల పాటు అలాగే ఉంచితే పొడి చర్మానికి తేమ అందుతుంది.

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వేపాకు

కొన్ని వేపాకులను మిక్సీలో వేసి మెత్తగా రుబ్బుకోండి. ఈ పేస్ట్‌ను తలకు పట్టించి 15-20 నిమిషాల తర్వాత శుభ్రంగా కడిగేయండి.

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పెరుగు, బొప్పాయి

అరకప్పు పెరుగులో, తొక్క తీసి మెత్తగా చేసిన బొప్పాయిని కలపండి. దీన్ని జుట్టుకు పట్టించి 30 నిమిషాల తర్వాత కడిగేస్తే చుండ్రు అదుపులో ఉంటుంది.

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మెంతులు

ఒక కప్పు మెంతులను రాత్రంతా నీటిలో నానబెట్టండి. మరుసటి రోజు ఉదయం వాటిని మెత్తగా రుబ్బి, ఆ పేస్ట్‌ను తలకు పట్టించండి.

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