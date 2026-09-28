కొద్దిగా టీ ట్రీ ఆయిల్ను కొబ్బరి నూనెలో కలపండి. ఈ మిశ్రమాన్ని తలకు బాగా పట్టించి, కొద్ది నిమిషాల తర్వాత శుభ్రంగా కడిగేయండి.
కలబంద గుజ్జును తలకు బాగా పట్టించండి. ఇది తలలో దురదను తగ్గించడంతో పాటు మంటను కూడా తగ్గిస్తుంది.
ఆపిల్ సైడర్ వెనిగర్కు సమాన పరిమాణంలో నీటిని కలపండి. తల పీహెచ్ స్థాయిని బ్యాలెన్స్ చేయడానికి దీన్ని తలకు పట్టించి 10-15 నిమిషాల తర్వాత కడిగేయండి.
తలస్నానం చేయడానికి ముందు గోరువెచ్చని కొబ్బరి నూనెతో తలకు మసాజ్ చేయండి. 30 నుంచి 60 నిమిషాల పాటు అలాగే ఉంచితే పొడి చర్మానికి తేమ అందుతుంది.
కొన్ని వేపాకులను మిక్సీలో వేసి మెత్తగా రుబ్బుకోండి. ఈ పేస్ట్ను తలకు పట్టించి 15-20 నిమిషాల తర్వాత శుభ్రంగా కడిగేయండి.
అరకప్పు పెరుగులో, తొక్క తీసి మెత్తగా చేసిన బొప్పాయిని కలపండి. దీన్ని జుట్టుకు పట్టించి 30 నిమిషాల తర్వాత కడిగేస్తే చుండ్రు అదుపులో ఉంటుంది.
ఒక కప్పు మెంతులను రాత్రంతా నీటిలో నానబెట్టండి. మరుసటి రోజు ఉదయం వాటిని మెత్తగా రుబ్బి, ఆ పేస్ట్ను తలకు పట్టించండి.
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