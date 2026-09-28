పలుచగా టేస్టీ బొబ్బట్లు చేసే సింపుల్ ట్రిక్

ముందుగా మీరు ఎప్పుడూ చేసే విధంగానే పిండిని తీసుకోండి. ఆ పిండి లోపల పూర్ణం పెట్టి, బయటకు రాకుండా బాగా మూసి రౌండ్గా ఉండలు చేసుకోండి.
ఒక ప్లాస్టిక్ కవర్ లేదా బట్టర్ పేపర్ తీసుకోండి. దానిపై పిండి ఉండను పెట్టి, చేత్తో కొద్దిగా వత్తండి. ఆ తర్వాత దాని పైన కొద్దిగా నూనె రాయండి.
నూనె రాసిన పిండి ఉండపై మరో పల్చటి ప్లాస్టిక్ కవర్ను వేయండి. ఇప్పుడు మీ చేత్తో పైనుంచి కిందకు చాలా సున్నితంగా పిండిని స్ప్రెడ్ చేస్తూ రండి.
అప్పడాల కర్ర వాడకుండానే బొబ్బట్టు క్షణాల్లో పల్చగా, గుండ్రంగా స్ప్రెడ్ అవుతుంది. ఆ తర్వాత కవర్ను తీసేసి పెనంపై వేసి కాల్చుకోవడమే.
ప్లాస్టిక్ కవర్ పైన, పిండి ఉండ పైన నూనె సరిగ్గా రాస్తేనే మీ చెయ్యి కవర్పై సులభంగా జారుతుంది. దీనివల్ల బొబ్బట్టు ఎక్కడా చిరిగిపోకుండా పర్ఫెక్ట్గా వస్తుంది.
బయట పిండి, లోపలి పూర్ణం రెండూ ఒకేలా సాఫ్ట్గా ఉండాలి. ఒకవేళ పూర్ణం గట్టిగా ఉంటే, చేత్తో స్ప్రెడ్ చేసేటప్పుడు అది బయటకు వచ్చే ప్రమాదం ఉంది.
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