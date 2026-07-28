- Home
- Life
- Jeans Pocket: జీన్స్ కి ఈ చిన్న పాకెట్ ఎందుకు ఉంటుంది? స్టైల్ మాత్రం కాదు, అసలు కారణం ఇదే..!
Jeans Pocket: జీన్స్ కి ఈ చిన్న పాకెట్ ఎందుకు ఉంటుంది? స్టైల్ మాత్రం కాదు, అసలు కారణం ఇదే..!
Jeans Pocket: జీన్స్ కి పెద్ద పాకెట్స్ కాకుండా..ఒక చిన్న స్మాల్ పాకెట్ ఉంటుంది. దానిలో మన వేళ్లు కూడా సరిగా పట్టవు. మరి, ఆ పాకెట్ ఎందుకు? స్టైల్ అయితే కాదు.. మరి కారణం ఏంటి?
జీన్స్ కి ఈ పాకెట్ ఎందుకు ఉంది?
ఈ రోజుల్లో వయసుతో సంబంధం లేకుండా అందరూ జీన్స్ ధరించేవారే. అయితే.. మీరు జీన్స్ ప్యాంట్ వేసుకున్నప్పుడు ఒక విషయం గమనించి ఉండే ఉంటారు. ఫ్రంట్ సైడ్ పెద్ద పాకెట్ కి ముందు మరో చిన్న పాకెట్ ఉంటుంది. ఆ పాకెట్ లో ఏదీ పెట్టుకోలేం. కానీ, దానిని ఎందుకు ఇచ్చారు అని ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా? చాలా మంది స్టైల్ అనుకుంటారు. మరి కొందరు.. కాయిన్స్ పెట్టుకోవడానికి అనుకుంటారు. కానీ, దీని వెనక చాలా పెద్ద కారణమే ఉంది. ముఖ్యంగా ఈ చిన్న పాకెట్ వెనక 150 ఏళ్లకు పైగా చరిత్ర కూడా ఉంది.
ఈ చిన్న పాకెట్ వెనక రీజన్ ఇదే...
జీన్స్ ప్యాంట్ కి ఈ చిన్న పాకెట్ ని మొదటిసారి 1873లో మొదలుపెట్టారు. Levi Strauss, Jacob Davis రూపొందించిన జీన్స్ కి మొట్టమొదటిసారిగా.. ఈ చిన్న పాకెట్ ని పెట్టడం మొదలుపెట్టారు. ఎందుకంటే, ఆ రోజుల్లో.. కౌబాయ్ లు, బంగారు గనుల్లో పనిచేసే కార్మికులు, ఎక్కువగా పాకెట్ వాచ్ లు ఉపయోగించేవారు. ఈ పాకెట్ వాచ్ లను చేతులకు పెట్టుకోవడం కుదరదు. అలా అని జీన్స్ కి ఉన్న పెద్ద పాకెట్ లో పెడితే.. ఇతర వస్తువులకు తగిలి పగిలిపోయే ప్రమాదం ఉంది. అందుకే.. ఆ వాచ్ ని సేఫ్ గా ఉంచుకోవడానికి ఈ చిన్న పాకెట్ ని స్పెషల్ గా డిజైన్ చేశారు. అందుకే.. జీన్స్ కి ఉన్న ఈ చిన్న పాకెట్ ని Watch pocket అని కూడా పిలుస్తారు.
కాలం గడుస్తున్న కొద్దీ.. పాకెట్ వాచ్ ల వాడకం తగ్గిపోయింది. ఇప్పుడు మార్కెట్లో చాలా రకాల వాచ్ లు ఉన్నాయి. కానీ.. ఎవరూ ఆ వాచ్ ని.. ఆ చిన్న పాకెట్ లో పెట్టడం లేదు. కానీ.. జీన్స్ కి స్మాల్ పాకెట్ మాత్రం ఇప్పటికీ కంటిన్యూ అవుతూనే ఉంది. దానిని మనం ఉపయోగించినా, ఉపయోగించకపోయినా.. ఆ చిన్న పాకెట్ జీన్స్ డిజైన్ లో భాగం అయిపోయింది.ఈ పాకెట్ లో మనం నాణేలు, తాళాలు, ఉంగరాలు, USB డ్రైవ్, ఇయర్ బడ్స్ లాంటి చిన్న వస్తువులను పెట్టుకోవచ్చు.
పాకెట్ వాచ్ లు లేవు కదా.. మరి ఆ చిన్న పాకెట్ ఎందుకు తీసేయలేదు..?
అప్పట్లో అంటే.. పాకెట్ వాచ్ కోసం స్పెషల్ గా ఆ చిన్న పాకెట్ డిజైన్ చేశారు. మరి, ఇప్పుడు పాకెట్ వాచ్ లు లేవు కదా.. మరి.. ఆ పాకెట్ ని జీన్స్ కంపెనీలు ఎందుకు తీసేయట్లేదు.. అంటే.. దీనికి కూడా కారణం ఉంది. చాలా కాలంగా.. జీన్స్ అంటే.. ముందు పాకెట్స్, వెనక పాకెట్స్ తో పాటు.. ఈ స్మాల్ పాకెట్ కూడా ఒక ట్రెడిషన్, గుర్తింపు అయిపోతుంది. జనాలు అలానే అలవాటు పడ్డారు. అందుకే, ఆ ట్రెడిషన్ ని మార్చాలని జీన్స్ కంపెనీలు కూడా అనుకోవడం లేదు. అంతేకాదు, మొదట్లో ఈ పాకెట్ కేవలం వాచ్ పట్టేంత సైజ్ లోనే ఉండేది. కానీ, ప్రస్తుతం ఒక్కో జీన్స్ బ్రాండ్ ని బట్టి.. దాని పరిమాణం మారుతోంది.