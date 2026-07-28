మోడ్రన్, స్టైలిష్ లుక్ కోరుకునేవారికి లేయర్డ్ చైన్ బెస్ట్ ఆప్షన్. ఇవి మెడ నిండుగా ఉంటాయి. చాలా అందంగా కనిపిస్తాయి.
సన్నటి చైన్ కి మధ్య మధ్యలో ముత్యాలు పొదిగిన ఈ చైన్ మినిమల్ లుక్ కోరుకునే అమ్మాయిలకు మంచి ఎంపిక. ఈ చైన్ చాలా తక్కువ వెయిట్ లో వస్తుంది.
స్నేక్ డిజైన్ చైన్ మెడకు మంచి షైనింగ్ ఇస్తుంది. ఎలాంటి దుస్తులతో అయినా చక్కగా సెట్ అవుతుంది. 8 గ్రాముల్లోపు చేయించుకోవచ్చు.
స్టోన్, లెటర్ డిజైన్ తో ఉన్న ఈ సన్నని చైన్ వేసుకుంటే చాలా అందంగా ఉంటుంది. వర్కింగ్ ఉమెన్స్ కి ఇలాంటి డిజైన్స్ చాలా బాగుంటాయి.
అందమైన చార్మ్స్ తో ఉన్న ఈ చైన్ స్కూల్ పిల్లల నుంచి కాలేజీ అమ్మాయిల వరకు ఎవ్వరైనా వేసుకోవచ్చు. చాలా బాగుంటుంది.
హార్ట్ షేప్ లాకెట్ తో ఉన్న ఈ బాక్స్ డిజైన్ చైన్ మీకు హెవీ లుక్ ఇస్తుంది. 8 నుంచి 10 గ్రాముల్లో ఈ చైన్ చేయించుకోవచ్చు.
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