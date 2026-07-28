Coriander Leaves: ఇదొక్కటి చేస్తే... కొత్తిమీర 20 రోజులైనా తాజాగా ఉంటుంది, పాడవ్వదు..!
Coriander Leaves: కొత్తిమీర ఫ్రిజ్ లో పెట్టినా కూడా తాజాగా ఉండట్లేదా..? రెండు, మూడు రోజులకే కొత్తిమీర ఆకులు పసుపు రంగులోకి మారిపోతున్నాయా? అయితే, కొన్ని సింపుల్ చిట్కాలు ఫాలో అయితే కొత్తిమీర 20 రోజులైనా ఫ్రెష్ గా ఉంటుంది.
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వంటకు వాడే కూరగాయలు, ఆకుకూరలు తాజాగా ఉంటేనే.. వంట రుచిగా ఉంటుంది. కానీ, మనం ఎన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకున్నా కూడా.. కొత్తిమీర, పచ్చి మిరపకాయలు తొందరగా పాడైపోతూ ఉంటాయి. ఫ్రిజ్ లో స్టోర్ చేసినా కూడా కొత్తిమీర ఆకులు పసుపు రంగులోకి మారిపోతాయి.. కుళ్లిపోయినట్లు అయిపోతాయి. పచ్చిమిర్చీ కూడా అంతే వారం రోజుల కంటే ఎక్కువ ఫ్రెష్ గా ఉండవు. కానీ, ఎలాంటి రసాయనాల అవసరం లేకుండా.. 20 రోజులైనా కొత్తిమీరను తాజాగా ఉంచొచ్చు. అదెలాగో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
పచ్చిమిర్చీని తాజాగా ఎలా ఉంచాలి..?
ముందుగా, పచ్చి మిరపకాయలను శుభ్రమైన నీటితో కడగాలి. తర్వాత.. శుభ్రమైన కాటన్ వస్త్రంతో.. వాటిని తుడవాలి. వాటిని పూర్తిగా ఆరనివ్వాలి. మిరపకాయల మీద చుక్క నీరు కూడా లేకుండా చూసుకోవాలి. తర్వాత వాటి కాడలను తీసేయాలి. తడి ఉంటే.. కాయ లోపలికి నీరు పోయి.. అవి కుళ్లిపోయేలా చేస్తుంది. అందుకే.. శుభ్రంగా తుడుచుకోవాలి. ఇప్పుడు ఒక చిన్న గిన్నెలో అరటీస్పూన్ ఆవ నూనె, చిటికెడు పసుపు కలపాలి. ఈ మిశ్రమాన్ని మీ అరచేతులకు రాసుకొని, మిరపకాయల మీద మొత్తం రాయాలి. చివరగా, మిరపకాయలను టిష్యూ పేపర్ తో కప్పి, గాలి చొరబడని డబ్బాలో ఉంచి.. ఫ్రిజ్ లో నిల్వ చేయాలి. ఇలా చేస్తే నెలరోజులైనా పచ్చి మిర్చీ పాడవ్వవు. తాజాగా ఉంటాయి.
కొత్తిమీర తాజాగా ఉండాలంటే...
కొత్తిమీర ఎక్కువ రోజులు తాజాగా ఉండాలంటే.. ముందుగా, వేర్లను తొలగించాలి. ఆ తర్వాత.. ముందుగా.. కొత్తిమీర ఆకులు పసుపు రంగులోకి మారి ఉంటే, ముందుగా వాటిని తీసేయాలి. కొత్తిమీరను పొరపాటున కూడా కడగకూడదు. ఇప్పుడు కొత్తిమీర కాడలకు కొద్దిగా ఆవనూనె, చిటికెడు పసుపు వేసి.. తేలికగా రాయాలి. ఇప్పుడు కొత్తిమీర ఆకులను టిష్యూ పేపర్ లో చుట్టి.. ఏదైనా గాలి తగలని బాక్స్ లో పెట్టి ఫ్రిజ్ లో పెడితే సరిపోతుంది
ఆవ నూనె ఎలా పని చేస్తుంది...?
ఆవ నూనె కూరగాయల ఉపరితలంపై ఒక రక్షణ పొరను ఏర్పరుస్తుంది. దీని వల్ల బయటి తేమ గానీ, రిఫ్రిజిరేటర్ లోని చల్లని గాలి నేరుగా మిరపకాయలు, కొత్తిమీర ఆకులకు నేరుగా తగలదు. తేమ కారణంగా.. ఆకులు పాడవ్వకుండా కాపాడుతుంది. పసుపులోని యాంటీ బాక్టీరియల్ గుణాలు బూజు, బ్యాక్టీరియా పెరుగుదలను నివారిస్తాయి. ఎక్కువ రోజులు తాజాగా ఉంటాయి.