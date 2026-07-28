Temple Choker: పట్టుచీరల మీదకు అదిరిపోయే టెంపుల్ చోకర్ డిజైన్లు..!

ప్లెయిన్ చోకర్ వేసుకోవడం ఇష్టం లేకపోతే.. ఇలా స్టోన్స్ ఉన్న లక్ష్మీదేవి చోకర్ ధరిస్తే సరిపోతుంది. ఇలాంటి నక్లెస్ డిజైన్లు రాయల్ లుక్ ఇస్తాయి. పట్టుచీరల మీదకు మరింత బాగుంటాయి.
ఈ గోల్డ్ చోకర్ చాలా ట్రెండీగా ఉంటుంది. కరెక్ట్ గా మెడ వరకు లాకెట్ ఉంటుంది. వెనక చైన్ ఉంటుంది. మ్యాచింగ్ బుట్టలు పెట్టుకుంటే.. ట్రెడిషనల్ గా కనిపిస్తారు.
ఇలాంటి డిజైన్ హెవీ లుక్ ఇస్తుంది. మెడకు నిండుగా కనపడుతుంది. చాలా హుందాగా కనిపిస్తారు. పట్టు చీరల మీదకు ఇలాంటి డిజైన్లు మరింత అందంగా కనిపిస్తారు.
లక్ష్మీ దేవి పక్కన రెండు ఏనుగులు ఉన్నట్లు ఉండే ఈ డిజైన్ చాలా అందంగా ఉంటుంది. ఇలాంటి డిజైన్ లో గోల్డ్ ప్లేటెడ్ మోడల్స్ చాలా అందంగా కనిపిస్తారు.
ప్లెయిన్ గోల్డ్ చోకర్ ధరించడం ఇష్టం లేకపోతే… బీడ్స్ తో నిండి ఉన్న ఈ చోకర్ ట్రై చేయండి. ఇలాంటి చోకర్ మెడ నిండుగా కనపడుతుంది. చాలా అందంగా కనిపిస్తారు.
ఇలంటి డిజైన్లు చాలా ట్రెండీగా ఉంటాయి. మధ్యలో గోల్డ్ లాకెట్ ఉంటే.. చుట్టూ ముత్యాల లైన్లు ఉంటాయి. ఇలాంటి డిజైన్లు చీరల మీదకు బాగుంటాయి. పిల్లలకు కూడా బాగుంటాయి.
ఇప్పటి వరకు మీరు కాసులతో ఉన్న హారం ధరించి ఉండొచ్చు. కానీ, ఈసారి ఇలాంటి చోకర్ మోడల్ ట్రై చేయండి. రెండు లైన్ల చైన్ కి కాసులను కింద వేలాడదీశారు. మ్యాచింగ్ జుంకాలు మరింత అందంగా ఉంటాయి
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