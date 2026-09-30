Mutton Curry: చలికాలంలో మటన్ కూర చాలా టేస్టీగా అనిపిస్తుంది ఎందుకు?
Mutton Curry: చలికాలంలో మటన్ కూర చాలా రుచిగా ఉంటుంది. ఇది మన శరీరాన్ని వెచ్చగా ఉంచడమే కాకుండా, రోగనిరోధక శక్తిని కూడా పెంచుతుంది. చల్లని వాతావరణంలో మటన్ కూడా రుచిగా ఎందుకు అనిపిస్తుంది?
టేస్టీ మటన్ కూర
మటన్ కూర అంటే నాన్ వెజ్ ప్రియులకు చాలా ఇష్టం. మిగతా సీజన్ల కంటే చలికాలంలో మటన్ కూర చాలా రుచిగా ఉంటుంది. మీరు ఎప్పుడైనా గమనించి చూడండి… చల్లని వాతావరణంలోనే మటన్ కూర ఎక్కువ రుచిగా అనిపిస్తుంది. ఆ సీజన్ లో ఆ టేస్ట్ ఎలా పెరుగుతుందో తెలుసా?
చలికాలంలో మన శరీరం వెచ్చదనాన్ని కోరుకుంటుంది. మటన్ లో ఉండే ప్రొటీన్, కొవ్వు పదార్థాలు మన శరీరాన్ని లోపలి నుంచి వెచ్చగా ఉంచుతాయి. అందుకే వేడి వేడి మటన్ కూర తిన్నప్పుడు మనకు భలే తృప్తిగా అనిపిస్తుంది. రుచిగా అనిపిస్తుంది. మన శరీరానికి ఎంతో నచ్చుతుంది దాని రుచి.
మటన్ మెత్తగా ఉడికితే ఆ రుచే వేరు
మటన్ వండేటప్పుడు మిరియాలు, లవంగాలు, దాల్చినచెక్క లాంటి మసాలాలు అన్నీ వేసి వండుతారు. వీటిలోని పోషకాలు రక్తప్రసరణను పెంచి శరీర ఉష్ణోగ్రతను కాపాడతాయి. చలికాలంలో ఈ మసాలాల ఘుమఘుమలు మటన్ రుచిని అమాంతం పెంచేస్తాయి. మటన్ ను ఎప్పుడూ సన్నని మంటపై ఉడికిస్తేనే ఆ అసలైన రుచి వస్తుంది.
మటన్ మెత్తగా ఉడికి, ముక్కలకు మసాలా పట్టాలంటే కాస్త టైమ్ పడుతుంది. చలికాలంలో వాతావరణం చల్లగా ఉండటం వల్ల మటన్ నెమ్మదిగా ఉడుకుతుంది. దీనివల్ల గ్రేవీ చాలా సాఫ్ట్ గా తయారై, నోట్లో వేసుకుంటే కరిగిపోయేంత రుచిగా ఉంటుంది.
మటన్ తినడం వల్ల లాభాలు
చలికాలంలో మన శరీరం వేడిని కోరుకుంటుంది. మటన్ లో ఉండే ప్రొటీన్, ఫ్యాట్ శరీరానికి కావాల్సిన శక్తిని, వేడిని ఇస్తాయి. మటన్ లో విటమిన్ బి12, జింక్, ఐరన్ పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి మన రోగనిరోధక శక్తిని పెంచి చలికాలంలో వచ్చే జబ్బుల నుంచి మనల్ని కాపాడతాయి.
మటన్ లో ఉండే హై క్వాలిటీ ప్రొటీన్ కండరాల ఎదుగుదలకు, శరీర దారుఢ్యానికి బాగా సాయపడుతుంది. ఇందులో ఉండే ఐరన్, విటమిన్లు రక్తంలో హిమోగ్లోబిన్ ను పెంచి రక్తహీనత రాకుండా అడ్డుకుంటాయి. మటన్ లోని విటమిన్ బి కాంప్లెక్స్ నాడీ వ్యవస్థను ఆరోగ్యంగా ఉంచి, మెదడు చురుగ్గా పనిచేసేలా చేస్తుంది.