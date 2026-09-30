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ఉప్పు డబ్బాలో నీళ్లు పడ్డాయా? ఇలా పొడిగా మార్చేయండి

life Sep 30 2026
Author: Haritha Chappa Image Credits:Getty
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ఉప్పులో నీళ్లు పడితే...

మనం సాధారణంగా ఉప్పు తడిగా మారగానే దాన్ని ఎండలో ఆరబెట్టడానికి ప్రయత్నిస్తాం. లేదా దాన్ని పడేసి కొత్త ఉప్పు తెస్తుంటాం. కానీ ఇకపై అలా చేయకండి.

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ఇక్కడే ఉంది 'రైస్ మ్యాజిక్'!

తడిగా మారిన ఉప్పును మళ్లీ మునుపటిలా పొడిగా మార్చడానికి మీ వంటగదిలో ఉండే 'ఒక గుప్పెడు బియ్యం' సరిపోతాయి!

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ఇలా చేయండి

మీరు నీళ్లు పడిన ఉప్పు డబ్బాలో లేదా జార్‌లో ఒక గుప్పెడు పొడి బియ్యాన్ని వేసి బాగా కలపండి. ఆ తర్వాత మూతపెట్టి పక్కన పెట్టేయండి.

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ఇది ఎలా పనిచేస్తుంది?

బియ్యానికి తేమను వేగంగా పీల్చుకునే సహజ గుణం ఉంటుంది. బియ్యం కొద్ది గంటల్లోనే ఉప్పులోని అదనపు నీటిని పూర్తిగా పీల్చేసుకుంటాయి.

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ఉప్పు మళ్లీ పొడిపొడిగా!

కొద్దిసేపటి తర్వాత ఉప్పు పూర్తిగా ఆరిపోయి మునుపటిలా పొడిపొడిగా మారుతుంది. మీరు కావాలంటే బియ్యాన్ని జల్లెడ పట్టి వేరు చేయొచ్చు లేదా అలాగే వదిలేయొచ్చు.

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స్మార్ట్ కిచెన్ హ్యాక్!

ఉప్పు గడ్డకట్టకుండా ఉండాలంటే, మీరు ఎప్పుడూ ఉప్పు డబ్బాలో 10 నుంచి 15 బియ్యం గింజలను వేసి ఉంచడం మంచిది.

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