ఉప్పు డబ్బాలో నీళ్లు పడ్డాయా? ఇలా పొడిగా మార్చేయండి

మనం సాధారణంగా ఉప్పు తడిగా మారగానే దాన్ని ఎండలో ఆరబెట్టడానికి ప్రయత్నిస్తాం. లేదా దాన్ని పడేసి కొత్త ఉప్పు తెస్తుంటాం. కానీ ఇకపై అలా చేయకండి.
తడిగా మారిన ఉప్పును మళ్లీ మునుపటిలా పొడిగా మార్చడానికి మీ వంటగదిలో ఉండే 'ఒక గుప్పెడు బియ్యం' సరిపోతాయి!
మీరు నీళ్లు పడిన ఉప్పు డబ్బాలో లేదా జార్లో ఒక గుప్పెడు పొడి బియ్యాన్ని వేసి బాగా కలపండి. ఆ తర్వాత మూతపెట్టి పక్కన పెట్టేయండి.
బియ్యానికి తేమను వేగంగా పీల్చుకునే సహజ గుణం ఉంటుంది. బియ్యం కొద్ది గంటల్లోనే ఉప్పులోని అదనపు నీటిని పూర్తిగా పీల్చేసుకుంటాయి.
కొద్దిసేపటి తర్వాత ఉప్పు పూర్తిగా ఆరిపోయి మునుపటిలా పొడిపొడిగా మారుతుంది. మీరు కావాలంటే బియ్యాన్ని జల్లెడ పట్టి వేరు చేయొచ్చు లేదా అలాగే వదిలేయొచ్చు.
ఉప్పు గడ్డకట్టకుండా ఉండాలంటే, మీరు ఎప్పుడూ ఉప్పు డబ్బాలో 10 నుంచి 15 బియ్యం గింజలను వేసి ఉంచడం మంచిది.
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