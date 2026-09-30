DMart: ఈ దసరాకు డీమార్ట్ లో షాపింగ్ చేయండి.. రూ.1500 వరకూ ఆదా చేయండి
DMart Dasara Offers: దసరా సరుకుల కోసం డీమార్ట్కు వెళ్తున్నారా? ఈ దసరాకి మీ కిరాణా బిల్లు పెరగకుండా దాదాపు రూ.1,500 వరకు డబ్బులు ఆదా చేసే సూపర్ ప్లాన్ ఇది. మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీస్కు ఉపయోగపడే డీమార్ట్ దసరా షాపింగ్ గైడ్ మీకోసం.
సగానికి తగ్గే కిరాణా ఖర్చు!
దసరా పండుగ వస్తుందంటే చాలు ప్రతి మిడిల్ క్లాస్ ఇంట్లో పిండివంటల వాసనలు ఘుమఘుమలాడుతుంటాయి. మురుకులు, అరిసెలు, అప్పాలు, లడ్డూ, మైసూర్ పాక్ లాంటివి చేస్తారు. చుట్టాలు, ఫ్రెండ్స్, పక్కింటోళ్లు, ఎదురింటోళ్లకు పంచాల్సిందే. అలాంటప్పుడు ఎక్కువెక్కువ చేయాల్సి ఉంటుంది. మార్కెట్లో కొంటే జేబుకు చిల్లు పడాల్సిందే. ఎందుకంటే పండగ డిమాండ్ వల్ల రేట్లు పెంచేస్తారు. అందుకని పండుగకు కావాల్సిన కిరాణా సరుకులు, పిండివంటల సామాన్లు, ఇంటి వస్తువులన్నీ ఒకేచోట, అది కూడా తక్కువ ధరకు కొనేందుకు మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీస్ డీమార్ట్ను బెస్ట్ ఆప్షన్గా ఎంచుకుంటారు. బయటి షాపులతో పోలిస్తే ఇక్కడ దొరికే ఆఫర్లు, డిస్కౌంట్లతో మీ బడ్జెట్లో భారీగా డబ్బు ఆదా చేసుకోవచ్చు.
ఆఫర్ ధరలో దొరికే జాక్పాట్ వస్తువులు!
పిండివంటలు చేయడానికి, ఇంటి అవసరాలు తీర్చుకోవడానికి డీమార్ట్లో షాపింగ్ చేయడం చాలా లాభం. ముఖ్యంగా చక్కెర, మైదా, బొంబాయి రవ్వ, శనగపిండి, బెల్లంతో పాటు జీడిపప్పు, కిస్మిస్, బాదం, యాలకుల్లాంటి డ్రై ఫ్రూట్స్ను ఇక్కడ హోల్సేల్గా లేదా ఆఫర్ ప్యాకెట్లలో కొనొచ్చు. అలాగే వంట నూనె ప్యాకెట్లు బ్రాండెడ్ నెయ్యిపై భారీ డిస్కౌంట్లు ఉంటాయి. ఇవే కాకుండా ఇల్లు శుభ్రం చేసే డిటర్జెంట్లు, ఫ్లోర్ క్లీనర్లు, డిష్ వాష్ లిక్విడ్స్, బంధువులకు ఇచ్చే స్వీట్ బాక్సులు, స్టీల్ గిన్నెలు, ప్లాస్టిక్ డబ్బాలను కూడా అస్సలు మిస్ కాకుండా కొనేయొచ్చు.
అబ్బా.. ఇంత లాభం వస్తుందా?
డీమార్ట్ స్పెషాలిటీ ఏంటంటే.. ఇక్కడ వస్తువులన్నీ 'MRP' కంటే తక్కువగా ఉండే 'DMart Price'కే అమ్ముతారు. ఉదాహరణకు బయట మార్కెట్లో 5 కిలోల చక్కెర MRP రూ.391 ఉంటే, డీమార్ట్లో అది సుమారు రూ.308కే దొరుకుతుంది. అంటే రూ.83 ఆదా అవుతుంది. అంతేకాదు 5 కిలోల బాస్మతి బియ్యంపై రూ.111 వరకు ఆదా చేయొచ్చు. దీంతో పండుగ బిర్యానీ ఖర్చు కూడా కంట్రోల్లో ఉంటుంది. అలాగే 4 నుంచి 4.5 లీటర్ల వంట నూనె కాంబోలు బయటి కంటే రూ.100 నుంచి రూ.290 వరకు తక్కువకే వస్తాయి. అరకిలో జీడిపప్పుపై రూ.160 నుంచి రూ.260 వరకు లాభం ఉంటుంది. శనగపిండి కిలోపై రూ.20 వరకు ఆదా అవుతుంది.
ఈ స్మార్ట్ టిప్స్ పాటిస్తే చాలు!
మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీస్ డీమార్ట్లో షాపింగ్ చేసేటప్పుడు కొన్ని స్మార్ట్ టిప్స్ పాటిస్తే మరింత డబ్బు ఆదా చేయొచ్చు. మొదటిది, ఇంటి దగ్గరే ఒక క్లియర్ షాపింగ్ లిస్ట్ రాసుకుని వెళ్లాలి. దీనివల్ల అవసరం లేని వస్తువులు కొని బడ్జెట్ దాటకుండా చూసుకోవచ్చు. రెండోది, పప్పులు, ధాన్యాలు, మసాలాలు, డ్రై ఫ్రూట్స్ కోసం డీమార్ట్ సొంత బ్రాండ్లైన 'Premia', 'Swaad' వస్తువులను కొనండి. ఇవి టాప్ బ్రాండ్లకు ఏమాత్రం తీసిపోని క్వాలిటీతో, చాలా తక్కువ ధరకు దొరుకుతాయి. మూడోది, పండుగ సీజన్లో డిటర్జెంట్లు, సబ్బులు, బిస్కెట్లు, గిన్నెలు తోమే వస్తువులపై ఇచ్చే 'బై 1 గెట్ 1' (Buy 1 Get 1), స్పెషల్ కాంబో ఆఫర్లను వాడుకోండి.
రూ.5,000 పర్చేజ్ - రూ.1,500 సేవింగ్స్!
రద్దీని తప్పించుకోవడానికి, ప్రశాంతంగా వస్తువులను ఎంచుకోవడానికి షాపింగ్ చేసే సమయం, రోజును సరిగ్గా ప్లాన్ చేసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. దీపావళి టైమ్లో వీకెండ్స్ (శని, ఆదివారాలు) డీమార్ట్లో విపరీతమైన రద్దీ ఉంటుంది. కాబట్టి మంగళవారం నుంచి గురువారం మధ్య వర్కింగ్ డేస్లో, ముఖ్యంగా ఉదయం 10 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 12 గంటల లోపు వెళ్లడం బెస్ట్. నేరుగా వెళ్లి క్యూలో నిలబడటం ఇష్టం లేనివాళ్లు 'D-Mart Ready' యాప్ ద్వారా ఇంట్లో నుంచే ఆర్డర్ చేసి, దగ్గర్లోని పికప్ పాయింట్ దగ్గర తీసుకోవచ్చు లేదా హోమ్ డెలివరీ ఆప్షన్ వాడుకోవచ్చు. ఇలా పక్కా ప్లానింగ్తో వెళ్తే, ఈ దీపావళికి రూ.3,000 నుంచి రూ.5,000 కిరాణా బిల్లులో రూ.800 నుంచి రూ.1,500 వరకు ఈజీగా ఆదా చేసి పండుగను హ్యాపీగా జరుపుకోవచ్చు.
ఈ 5 సీక్రెట్స్ మీకు తెలుసా?
- D-Mart Ready యాప్ ద్వారా ఇంట్లో నుంచే కావాల్సిన వస్తువులను కార్ట్లో (Cart) వేసి ఆర్డర్ చేయండి. రూ.1,000కి పైగా కొంటే దగ్గర్లోని పికప్ పాయింట్లో ఫ్రీగా తీసుకోవచ్చు. దీనివల్ల మీ సమయం, పెట్రోల్ ఖర్చు, అనవసరపు ఖర్చులు మిగులుతాయి.
- కొన్నిసార్లు 1 కిలో ప్యాకెట్ కంటే, రెండు 500 గ్రాముల ప్యాకెట్లు ఆఫర్లో తక్కువ ధరకు దొరకొచ్చు. కాబట్టి కొనేముందు కిలో/లీటర్ లెక్కన ధరను చెక్ చేసుకుంటే 5% వరకు అదనంగా ఆదా అవుతుంది.
- పాడవకుండా ఎక్కువ రోజులు నిల్వ ఉండే ఇంటి వస్తువులకు మాత్రమే ఈ ఆఫర్లను వాడండి. ఆఫర్ ఉందని చెప్పి అనవసరమైన స్నాక్స్ కొని బడ్జెట్ పెంచుకోవద్దు.
- నెలలో 2వ లేదా 3వ వారంలో, అది కూడా మంగళవారం నుంచి గురువారం మధ్య వర్కింగ్ డేస్లో వెళ్లండి. రద్దీ లేనప్పుడు వస్తువుల ధరలను ప్రశాంతంగా చూసుకుని, తక్కువ ధరకు దొరికే బెస్ట్ ఆల్టర్నేటివ్స్ కొనుక్కోవచ్చు.
- ధాన్యాలు, పప్పులు, మసాలా పొడులు, చక్కెర, డ్రై ఫ్రూట్స్ను బయటి బ్రాండ్ల కంటే 'Premia' బ్రాండ్లో కొంటే 15% నుంచి 25% వరకు ధర తక్కువగా ఉంటుంది.