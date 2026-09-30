Chanakya Niti: చాణక్యుడి ప్రకారం మనల్ని గౌరవించని వ్యక్తులతో ఎలా ప్రవర్తించాలో తెలుసా?
Chanakya Niti: సాధారణంగా మనల్ని గౌరవించని వ్యక్తులు ఎదురైనప్పుడు కోపం వస్తుంది. మన విలువేంటో నిరూపించాలని అనిపిస్తుంది. కానీ చాణక్యుడి ప్రకారం, తెలివైన వ్యక్తి ప్రతి అవమానానికి మాటతో సమాధానం ఇవ్వడట. మరి ఏం చేస్తాడో, వారితో ఎలా ప్రవర్తిస్తాడో చూద్దాం.
మనల్ని గౌరవించని వ్యక్తులతో ఎలా ప్రవర్తించాలి?
మన జీవితంలో మనల్ని గౌరవించే వ్యక్తులతో పాటు, మన మాటలను తక్కువగా చూసే వారు, మన విలువను గుర్తించని వారు కూడా ఎదురవుతుంటారు. కొన్నిసార్లు వారు కావాలనే అవమానించవచ్చు, మన సామర్థ్యాలను చిన్నచూపు చూడవచ్చు లేదా మన మంచితనాన్ని బలహీనతగా భావించవచ్చు. అలాంటి సందర్భాల్లో కోపంతో వెంటనే స్పందించడం కంటే వారితో ఎలా ప్రవర్తించాలో, దీని గురించి చాణక్యుడు ఏం చెప్పాడో ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
మీ విలువను మీరు గుర్తించడం
ఎదుటివారు మిమ్మల్ని తక్కువ చేసి మాట్లాడటం వల్ల మీ సామర్థ్యం తగ్గిపోదు. ఒక వ్యక్తి చెప్పిన మాట ఆధారంగా మన గురించి మనమే ప్రతికూల నిర్ణయానికి రావడం సరైంది కాదు. చాణక్య నీతిలో ఆత్మవిశ్వాసం, స్వీయ నియంత్రణకు ప్రత్యేక స్థానం ఉంది. అందువల్ల అవమానానికి ప్రతిగా అవమానం చేయడం లేదా కోపంతో మాట్లాడటం కంటే, ముందుగా పరిస్థితిని అర్థం చేసుకోవడం అవసరం. ప్రతి మాటకు సమాధానం చెప్పాల్సిన అవసరం లేదని తెలుసుకోవడం కూడా ఒక రకమైన జ్ఞానమే.
హద్దులను స్పష్టంగా నిర్ణయించుకోవడం
ఎవరైనా మిమ్మల్ని పదేపదే అవమానిస్తుంటే, వారి ప్రవర్తనను సహిస్తూ ఉండటం మంచితనం కాదు. అవసరమైనప్పుడు ప్రశాంతంగా కానీ స్పష్టంగా మీ అభిప్రాయాన్ని చెప్పాలి. “ఇలా మాట్లాడటం నాకు నచ్చలేదు” అనే విషయాన్ని కోపం లేకుండా తెలియజేయవచ్చు. మన ఆత్మగౌరవాన్ని కాపాడుకోవడానికి ప్రతి సంబంధాన్ని కొనసాగించాల్సిన అవసరం లేదనే విషయాన్ని గుర్తుంచుకోవాలి. మనశ్శాంతిని దెబ్బతీసే వ్యక్తుల నుంచి అవసరమైనంత దూరం పాటించడం మంచిది.
మన బలహీనతల గురించి..
మనల్ని గౌరవించని వ్యక్తులు మన భావోద్వేగాలను మనకు వ్యతిరేకంగా ఉపయోగించుకునే అవకాశం ఉంటుంది. అందుకే ప్రతి విషయం అందరితో పంచుకోవడం కంటే, ఎవరిని ఎంతవరకు నమ్మాలో తెలుసుకోవడం అవసరం. మన వ్యక్తిగత విషయాలు, భయాలు, సమస్యలు, భవిష్యత్ ప్రణాళికలను విచక్షణ లేకుండా బయటకు చెప్పకూడదు.
పనితో సమాధానం చెప్పడం
ఎవరైనా మనల్ని తక్కువ చేసి మాట్లాడినప్పుడు, మన సమాధానం మాటల్లో కాకుండా పనిలో కనిపించాలి. విమర్శలకు ప్రతిస్పందిస్తూ సమయాన్ని వృథా చేయడం కంటే, మన లక్ష్యాలపై దృష్టి పెట్టడం ప్రయోజనకరం. మన సామర్థ్యాన్ని నిరూపించుకోవడానికి ప్రతి వ్యక్తితో వాదించాల్సిన అవసరం లేదు. మన ప్రవర్తన, కృషి, ఫలితాలు కాలక్రమంలో మన గురించి మాట్లాడతాయి.
అయితే ప్రతి విమర్శను అవమానంగా భావించడం మంచిది కాదు. కొన్నిసార్లు మనకు నచ్చని మాటలో కూడా ఉపయోగకరమైన సూచన ఉండవచ్చు. కాబట్టి ఎదుటివారి మాటలను పూర్తిగా తిరస్కరించే ముందు అందులో నిజం ఎంత ఉందో పరిశీలించడం మంచిదని చాణక్య నీతి చెబుతోంది.