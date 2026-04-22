Ambani: ముఖేష్ అంబానీ ఇంట్లో రోజూ ఎన్ని వేల రోటీలు చేస్తారో తెలుసా? రోజూ ఏం తింటారు?
Ambani: ముఖేష్ అంబానీ ఇంట్లో ప్రతిరోజూ ఎన్ని వేల రోటీలు చేస్తారో తెలిస్తే మీరే ఆశ్చర్యపోతారు. అసలు.. అన్ని రోటీలు వాళ్లు ఏం చేస్తారు? అవి కాకుండా ఇంకేమి తింటారో తెలుసా?
రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ ఛైర్మన్ ముఖేష్ అంబానీ కి పరిచయం అవసరం లేదు. మన దేశంలో ఉన్న అపర కుబేరుల్లో ముఖేష్ అంబానీ కుటుంబం కూడా ఒకటి. ఆయన కుటుంబం ఎలాంటి విలాసవంతమైన జీవితం గురించి ఎంత చెప్పుకున్నా తక్కువే. అయితే.. వీరు ప్రతిరోజూ ఇంట్లో ఎలాంటి భోజనం చేస్తారో తెలుసా? ఈ విషయాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం...
అంబానీ కుటుంబానికి ఇష్టమైన ఆహారాలు ఇవే..
అంబానీ కుటుంబంలో దాదాపు అందరూ ఆహారప్రియులే. వీరు శాకాహారాన్ని మాత్రమే తీసుకుంటారు. అయితే.. భోజనం తీసుకునే ప్రతిసారీ పోషకమైన, రుచికరమైన, అద్భుతమైన భోజనాన్ని మాత్రమే తీసుకుంటారు. ఉదయం నిద్ర లేచిన తర్వాత, ముఖేష్ అంబానీ సాధారణంగా అల్పాహారంగా బొప్పాయి రసం, ఇడ్లీ సాంబర్ తీసుకుంటారు. అదేవిధంగా నీతా అంబానీ పండ్లు, డ్రై ఫ్రూట్స్ తీసుకోవడానికి ఇష్టపడతారు. ఇక.. మధ్యాహ్న భోజనంలో సాధారణంగా పప్పు, అన్నం, కూరగాయలు, రోటీ, సూప్, సలాడ్ తీసుకుంటారు. పప్పును ఎప్పుడూ గుజరాతీ స్టైల్ లో మాత్రమే తీసుకుంటారు. ఇక రాత్రి భోజనానికి అంబానీ కుటుంబం నాచ్ని లేదా మిల్లెట్ రోటీ, గుజరాతీ స్టైల్ కూరలు, సలాడ్ వంటి తేలికపాటి, పోషకాలతో నిండిన ఆహారాన్ని తీసుకుంటారు.
అంటిలియాలో రోజూ ఎన్ని రోటీలు చేస్తారంటే...
నీతా అంబానీ తనతో పాటు.. కుటుంబ సభ్యులందరూ ఫిట్నెస్, ఆరోగ్యకరమైన ఆహారం తీసుకునేలా శ్రద్ధ చూపిస్తారు. నివేదికల ప్రకారం.. అంబానీ కుటుంబం నెలకు ఒకసారి మాత్రమే జంగ్ ఫుడ్ తీసుకుంటారు. వారు వారానికి ఒకసారి ఇంట్లో సేవ్ పూరి వంటి వంటకాలను కూడా ఆస్వాదిస్తారు. కాగా, అంబానీ ఇంట్లో ప్రతిరోజూ 4 వేల రోటీలు తయారు చేస్తారు. క్లీనర్లు, సెక్యూరిటీ గార్డులు, డ్రైవర్లు, వంటచేసే వాళ్లు, టెక్నీషియన్స్ , వ్యక్తిగత సహాయకులతో సహా దాదాపు 600 మంది సిబ్బంది కోసం వీటిని తయారు చేస్తారు. ప్రతి ఒక్కరికీ పౌష్టికాహారం అందిస్తారు.
ముఖేష్ అంబానీ నివాసంలో, నిమిషాల వ్యవధిలోనే వందల కొద్దీ రోటీలను తయారు చేయగల ఒక చపాతీ తయారీ యంత్రం ఉంది. అయితే, నాణ్యతను, రుచిని కాపాడటం కోసం.. ఒక నిపుణుడైన వంట వాడిని కూడా నియమించారు. అతనికి లక్షల్లో జీతం ఇస్తున్నట్లు సమాచారం.