Instant Glow: ఈ నూనె రెండు చుక్కలు ముఖానికి రాసినా.. ఉదయానికి ఫేషియల్ గ్లో..!
Instant Glow: అందాన్ని పెంచుకోవడానికి ఖరీదైన ఫేషియల్స్ చేయించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. అసలు ఖరీదైన క్రీములతో పని లేకుండా.. కేవలం రెండు చుక్కల ఆయిల్ ముఖానికి రాయడం వల్ల మీ అందం రెట్టింపు చేసుకోవచ్చు.
వయసుతో సంబంధం లేకుండా అందాన్ని పెంచుకోవాలనే కోరిక చాలా మందిలో ఉంటుంది. దానికోసమే చాలా మంది రెగ్యులర్ గా బ్యూటీ పార్లర్ కి వెళ్లి ఫేషియల్స్ చేయించుకుంటూ ఉంటారు. లేదా అంతకన్నా ఖరీదైన ట్రీట్మెంట్స్ చేయించుకుంటూ ఉంటారు. కానీ, వాటి అవసరం లేకుండా కూడా అందాన్ని పెంచుకోవచ్చు. ముఖ్యంగా.. రాత్రి పడుకునే ముందు రెండు చుక్కల నూనె ముఖానికి రాసినా... ఉదయానికి ముఖంలో కాంతి పెంచుకోవచ్చు.
స్వచ్ఛమైన కొబ్బరి నూనె లో విటమిన్ ఇ నూనె కలిపి ముఖానికి రాస్తే చాలు. ఈ రెండూ ముఖంలో కాంతిని పెంచుతాయి. చాలా రకాల సమస్యలను కూడా తగ్గిస్తాయి. మరి, ఈ రెండింటిని కలిపి ముఖానికి ఎలా రాయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం...
ముఖానికి మంచి హైడ్రేషన్...
ముఖంలో తేమ లేకపోవడం వల్ల ముఖంలో కాంతి తగ్గిపోతుంది. మీ ముఖాన్ని ప్రకాశవంతంగా చేయడానికి మీరు కొబ్బరి నూనె, విటమిన్ ఇ నూనె వాడొచ్చు. ఈ రెండింటిని కలిపి రాత్రి పడుకునే ముందు ముఖానికి రాయడం వల్ల మంచి హైడ్రేషన్ అందుతుంది. ఈ నూనె రోజూ రాయడం వల్ల స్కిన్ డ్రై అవ్వదు. ఉదయానికి ముఖం మెరుస్తూ కనపడుతుంది.
క్లెన్సర్
కొబ్బరి నూనెలో యాంటీ బాక్టీరియల్ , యాంటీ ఫంగల్ గుణాలు ఉంటాయి. ఇవి చర్మాన్ని శుభ్రపరచడానికి సహాయపడతాయి. కొబ్బరి నూనెను విటమిన్ ఇ తో కలిపి మీ ముఖానికి రాసుకోండి. కొన్ని నిమిషాల పాటు మీ ముఖాన్ని సున్నితంగా మసాజ్ చేయండి. ఆ తర్వాత, చల్లటి నీటితో కడిగేయండి.
మాయిశ్చరైజర్
మీరు కొబ్బరి నూనె , విటమిన్ ఇ ని మాయిశ్చరైజర్గా కూడా ఉపయోగించవచ్చు. ఈ రెండు పదార్థాల మిశ్రమాన్ని రాసుకోవడం వల్ల తేమ నిలిచి ఉండి, చర్మాన్ని లోపలి నుండి ఆరోగ్యంగా ఉంచుతుంది. కొబ్బరి నూనె , విటమిన్ ఇ మిశ్రమాన్ని పూయడం వల్ల చర్మం పొడిబారడాన్ని తగ్గించి, ముడతలను తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది.
కొబ్బరి నూనె, విటమిన్ ఇ ఆయిల్ ముఖానికి ఎలా రాయాలంటే...
నిద్రపోయే ముందు, ఒక విటమిన్ ఇ క్యాప్సూల్ను తీసి కొబ్బరి నూనెలో కలపండి. దానిని బాగా కలపండి. ఈ నూనెను మీ ముఖానికి పూయండి. మీకు సాధారణ చర్మం ఉంటే, ఈ నూనెను వారానికి 1 నుండి 2 సార్లు రాయాలి. మీకు జిడ్డు చర్మం ఉంటే, వారానికి ఒకసారి మాత్రమే రాయాలి. మీకు పొడి చర్మం ఉంటే, వారానికి 3 నుండి 4 సార్లు వాడొచ్చు. ప్రతిరోజూ వాడటం మంచిది కాదు.
మొటిమలు ఉన్నవారు..
మీ ముఖం ఎక్కువగా జిడ్డుతో ఉన్నా.. లేదంటే.. ముఖంపై మొటిమలు ఉన్నా.. ఈ నూనెలు రాయకపోవడమే మంచిది. ఈ నూనెలు రాయడం వల్ల మీ ముఖంపై మొటిమలు మరింత పెరిగే ప్రమాదం ఉంది.