Anjeer: పరగడుపున నానపెట్టిన అంజీర్ తింటే ఏం జరుగుతుందో తెలుసా?
Anjeer: అంజీర్ పండ్లను రాత్రిపూట నీటిలో నానపెట్టి.. ఉదయాన్నే... ఆ నీటిని తాగినా, వాటిని తిన్నా కూడా శరీరంలో ఊహించని ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. జీర్ణ సమస్యలు అన్నింటికీ చెక్ పెట్టొచ్చు.
Anjeer
డ్రై ఫ్రూట్స్ ఆరోగ్యానికి ఎంత మంచిదో స్పెషల్ గా చెప్పక్కర్లేదు. ముఖ్యంగా, వాటన్నింటిలో.. అంజీరాకు మరింత ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇంతా ఇంతా కాదు. అంజీరాలో.. కాల్షియం, పొటాషియం, ఐరన్, ఫైబర్, పవర్ ఫుల్ యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా ఉన్నాయి. అంజీర్ ని ఎలా తిన్నా మేలే.. కానీ, రాత్రి పూట నీటిలో నానపెట్టి, ఉదయాన్నే పరగడుపున తింటే చాలా ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. మరీ ముఖ్యంగా, మలబద్దకం, కడుపు ఉబ్బరం, జీర్ణక్రియ సమస్యలతో సతమతమయ్యే వారికి నానపెట్టిన అంజీర్ ఒక సహజసిద్ధమైన దివ్య ఔషధం లా పని చేస్తుంది. రాత్రంతా నీటిలో నానడం వల్ల ఇది చాలా మెత్తగా మారి,సులభంగా జీర్ణం అవుతుంది.
రోజువారీ నానబెట్టిన అంజీర్ తినడం వల్ల కలిగే 5 ప్రధాన ప్రయోజనాలు:
1. జీర్ణవ్యవస్థ మెరుగుపడుతుంది: నానబెట్టిన అంజీర్లో పీచుపదార్థం ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల జీర్ణవ్యవస్థ సజావుగా పనిచేస్తుంది. క్రమం తప్పకుండా తీసుకోవడం వల్ల ప్రేగుల కదలికలు మెరుగై, మలబద్ధకం నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది.
2. ఎముకలు బలంగా తయారవుతాయి: ఎముకల ఆరోగ్యానికి అవసరమైన క్యాల్షియం, మెగ్నీషియం, ఫాస్పరస్ వంటి ఖనిజాలు అంజీర్లో సమృద్ధిగా ఉంటాయి. వీటిని ఆహారంలో భాగం చేసుకోవడం వల్ల కాలక్రమేణా ఎముకల సాంద్రత, బలం పెరుగుతాయి.
3. గుండె ఆరోగ్యానికి మేలు: అంజీర్లో ఉండే పొటాషియం రక్తపోటును (Blood Pressure) నియంత్రణలో ఉంచడానికి సహాయపడుతుంది. అలాగే వీటిలోని ఫైబర్ కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలను తగ్గించి గుండెను ఆరోగ్యంగా ఉంచుతుంది.
4. బరువు తగ్గడానికి సహాయపడుతుంది: ఫైబర్ ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల అంజీర్ తిన్న తర్వాత కడుపు నిండిన అనుభూతి కలుగుతుంది. ఇది అవాంఛిత ఆకలిని, అనవసరమైన స్నాక్స్ తినే అలవాటును తగ్గించి బరువు నియంత్రణలో సహాయపడుతుంది.
5. తక్షణ శక్తి లభిస్తుంది: అంజీర్లో సహజ సిద్ధమైన చక్కెరలతో పాటు అవసరమైన పోషకాలు ఉంటాయి. ఉదయాన్నే వీటిని తీసుకోవడం వల్ల రోజంతా ఉత్సాహంగా, యాక్టివ్గా ఉండటానికి అవసరమైన శక్తి లభిస్తుంది.
అంజీర్ని ఎలా తీసుకోవాలి?
రాత్రి పడుకునే ముందు 2 నుండి 3 ఎండిన అంజీర్ పండ్లను ఒక గ్లాసు నీటిలో నానబెట్టండి. ఉదయాన్నే పరగడుపున నానబెట్టిన ఆ అంజీర్ పండ్లను బాగా నమిలి తిని, ఆ నీటిని కూడా తాగేయండి.
ఈ చిన్న అలవాటు అంజీర్ను సులభంగా అరిగేలా చేసి, దానిలోని పోషకాలను శరీరం వేగంగా గ్రహించేలా చేస్తుంది. రోజువారీ జీవితంలో నానబెట్టిన అంజీర్ను భాగం చేసుకోవడం ద్వారా జీర్ణక్రియ, గుండె ఆరోగ్యం, ఎముకల బలం కూడా పెరుగుతుంది.