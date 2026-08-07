Cool Drinks: ప్రతిరోజూ కూల్ డ్రింక్స్ తాగితే శరీరంలో ఏం జరుగుతుందో తెలుసా?
Cool Drinks: ఒకప్పుడు పండగలు, ప్రత్యేక సందర్భాల్లో మాత్రమే కనిపించే కూల్ డ్రింక్స్ ఇప్పుడు రోజువారీ అలవాటుగా మారిపోయాయి. చల్లగా, తియ్యగా ఉండటంతో చాలామంది వీటిని ఇష్టంగా తాగుతుంటారు. కానీ రోజూ కూల్ డ్రింక్స్ తాగితే మన శరీరంలో ఏం జరుగుతుందో తెలుసా?
రోజూ కూల్ డ్రింక్స్ తాగితే ఏమవుతుంది?
ప్రస్తుత కాలంలో చాలామంది కూల్ డ్రింక్స్ను రోజువారీ జీవితంలో భాగం చేసుకుంటున్నారు. ఫుడ్ తినక ముందు ఓ కూల్ డ్రింక్, తిన్న తర్వాత ఇంకో కూల్ డ్రింక్, బంధువుల ఇంటికి వెళ్లినా, లేదా బయటకు ఎక్కడికైనా వెళ్లినా, ఎండలో తిరిగి వచ్చినా.. కూల్ డ్రింక్ తాగడం చాలా సాధారణం అయిపోయింది. అయితే ఈ అలవాటు శరీరంలోని అనేక వ్యవస్థలపై ప్రభావం చూపుతుందని చెబుతున్నారు నిపుణులు. వీటిని రోజూ తాగితే శరీరంలో ఎలాంటి మార్పులు వస్తాయో ఇక్కడ వివరంగా తెలుసుకుందాం.
డయాబెటిస్ వచ్చే అవకాశం ఎక్కువ
కూల్ డ్రింక్స్లో ప్రధానంగా చక్కెర ఎక్కువ మోతాదులో ఉంటుంది. ఒక కూల్ డ్రింక్ లో ఉండే చక్కెర.. మన శరీరానికి అవసరమైన రోజువారీ పరిమితికి దగ్గరగా, లేదా మించి ఉంటుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ ఎక్కువ చక్కెర శరీరంలోకి వెళ్లినప్పుడు రక్తంలో గ్లూకోజ్ స్థాయిలు ఒక్కసారిగా పెరుగుతాయి. దానివల్ల ప్యాంక్రియాస్ ఇన్సులిన్ను ఎక్కువగా విడుదల చేస్తుంది. ఈ ప్రక్రియ నిరంతరం జరుగుతుంటే ఇన్సులిన్ ప్రభావాన్ని శరీరం సరిగా ఉపయోగించుకోలేని పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది. ఇది భవిష్యత్ లో టైప్-2 డయాబెటిస్ వచ్చే అవకాశాలను పెంచుతుంది.
బరువుపెరిగే అవకాశం
రోజూ కూల్ డ్రింక్స్ తాగే వారిలో బరువు పెరిగే అవకాశాలు ఎక్కువ. లిక్విడ్ రూపంలో ఉండే చక్కెర పదార్థాలు కడుపు నిండిన భావనను ఎక్కువసేపు కలిగించవు. దానివల్ల అదనపు కేలరీలు శరీరంలోకి చేరుతాయి. ఈ అదనపు శక్తి కొవ్వుగా నిల్వ అవుతుంది. ముఖ్యంగా పొట్ట చుట్టూ కొవ్వు పెరగడం వల్ల ఊబకాయం సమస్య ఏర్పడుతుంది. అధిక బరువు గుండె జబ్బులు, రక్తపోటు, డయాబెటిస్ వంటి అనేక సమస్యలకు కారణమవుతుంది.
దంతాల ఆరోగ్యం
కూల్ డ్రింక్స్లో ఉండే ఆమ్ల పదార్థాలు దంతాల ఆరోగ్యంపై కూడా ప్రభావం చూపుతాయి. తరచుగా కూల్ డ్రింక్స్ తీసుకోవడం వల్ల పళ్లపై ఉండే ఎనామిల్ పొర బలహీనపడుతుంది. దీని కారణంగా పంటి నొప్పి, పిప్పి పళ్లు, సెన్సిటివిటీ వంటి సమస్యలు రావచ్చు.
అధికంగా చక్కెర కలిగిన కూల్ డ్రింక్స్ కాలేయంపై కూడా ప్రభావం చూపవచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా ఫ్రక్టోజ్ వంటి చక్కెర పదార్థాలను అధికంగా తీసుకోవడం వల్ల కాలేయంలో కొవ్వు పేరుకుపోయే అవకాశం ఉంటుంది. దీన్ని నాన్-ఆల్కహాలిక్ ఫ్యాటీ లివర్ సమస్యగా పిలుస్తారు.
నిద్రపై ప్రభావం
కొందరు కూల్ డ్రింక్స్ తాగితే వెంటనే శక్తి వచ్చినట్లు అనిపిస్తుందని చెబుతారు. దీనికి కారణం చక్కెర వల్ల రక్తంలో గ్లూకోజ్ వేగంగా పెరగడమే. అయితే కొంత సమయం తర్వాత అదే స్థాయిలో తగ్గిపోవడంతో అలసట, ఆకలి పెరగడం వంటివి కనిపిస్తాయి. కెఫిన్ ఉన్న కొన్ని కూల్ డ్రింక్స్ నిద్రపై కూడా ప్రభావం చూపుతాయి. ముఖ్యంగా రాత్రి సమయంలో వీటిని తీసుకోవడం వల్ల నిద్ర నాణ్యత తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది.
ఆరోగ్య నిపుణుల ప్రకారం దాహం తీర్చుకోవడానికి సాధారణ నీరు, కొబ్బరి నీరు, చక్కెర కలపని పండ్ల రసాలు, మజ్జిగ వంటి సహజ డ్రింక్స్ ని ఎంచుకోవడం మంచిది. కూల్ డ్రింక్ తాగాలనిపించినప్పుడు పరిమాణాన్ని తగ్గించడం, ఎప్పుడో ఒకసారి మాత్రమే తీసుకోవడం ఆరోగ్యానికి మేలు చేస్తుంది.