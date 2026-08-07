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Jhumka Earrings: పట్టుచీరల మీదకు అదిరిపోయే ట్రెండీ జుంకా డిజైన్లు

life Aug 07 2026
Author: ramya Sridhar Image Credits:Mij Traditional Jewels
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ఫ్యాన్సీ ఇయర్ రింగ్స్..

 స్టోన్స్ కాంబినేషన్ లో ఉన్న ఈ ఇయర్ రింగ్స్ ఫ్యాన్సీ లుక్ ఇస్తాయి. ఇలాంటి ఇయర్ రింగ్స్ చీరల మీదకు చాలా బాగుంటాయి.

Image credits: Mij Traditional Jewels
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సింపుల్ జుంకాలు..

హెవీ జుంకాలు పెట్టుకోవడ ఇష్టం లేనివాళ్లు.. ఇలాంటి సింపుల్ జుంకాలు ట్రై చేయచ్చు. వీటికి పైన బుగాటీలు కూడా పెట్టుకుంటే.. గ్రాండ్ లుక్ వస్తుంది.

Image credits: Mij Traditional Jewels
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ప్యాన్సీ జుంకాలు..

ఈ మధ్యకాలంలో ఎక్కువగా ట్రెండ్  అవుతున్న జుంకాలు ఇవి. ఇలాంటి జుంకాలు చీరల మీదకు గ్రాండ్ లుక్ ఇస్తాయి.

Image credits: Mij Traditional Jewels
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లైట్ వెయిట్ జుంకాలు

గ్రాండ్ లుక్ ఇవ్వాలి కానీ.. తక్కువ బరువులో కావాలి అంటే.. ఇవి ట్రై చేయచ్చు. చూడటానికి చిన్నగా ఉన్నా కూడా మంచి లుక్ ఇస్తాయి. 

Image credits: Mij Traditional Jewels
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బాలి డిజైన్ జుంకా

బాలి డిజైన్ జుంకాలు లైట్ వెయిట్ లో లభిస్తాయి. ఇవి.. చీరల మీదకు మాత్రమే కాదు..  డ్రస్సుల మీదకు కూడా బాగుంటాయి. ఈ డిజైన్ మరింత అందంగా ఉంది.

Image credits: Mij Traditional Jewels
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కుందన్, స్టోన్స్ జుంకాలు

కుందన్స్, స్టోన్స్, బీడ్స్ కాంబినేషన్ లో ఉన్న ఈ జుంకాలు చాలా గ్రాండ్ లుక్ ఇస్తాయి. పట్టు చీరల మీదకు పర్ఫెక్ట్ లుక్ ఇస్తాయి.

Image credits: Mij Traditional Jewels
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గోల్డ్ జుంకాలు..

ఇవి ట్రెడిషనల్ డిజైన్. లక్ష్మీదేవి ఆకారంతో వస్తాయి. కింద.. ట్రెడిషన్ బుట్ట డిజైన్ ఉంటుంది. ఎవరికైనా బాగా నప్పేస్తాయి.

Image credits: Mij Traditional Jewels
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చాంద్ బాలీ డిజైన్

చాంద్ బాలీ డిజైన్ లో కాస్త హెవీ లుక్ కావాలంటే ఇలాంటి డిజైన్ ఎంచుకోవాల్సిందే.  ఇవి చెవులకు ఉంటే.. మెడలో స్పెషల్ గా జ్యూవెలరీ అవసరం లేదు.

Image credits: Mij Traditional Jewels
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ఇయర్ కఫ్ డిజైన్

ప్రస్తుతం ట్రెండ్ అవుతున్న మోడల్ ఇది.  నెమలి ఆకారంలో ఉన్న ఇయర్ కఫ్ డిజైన్ జుంకాలు ఇవి. చాలా రాయల్ లుక్ ఇస్తాయి. పార్టీలకు బాగుంటాయి.

Image credits: Mij Traditional Jewels
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రాయల్ లుక్ ఇచ్చే జుంకాలు..

ఇలాంటి జుంకాలు రాయల్ లుక్ ఇస్తాయి. స్టోన్స్ తో నిండిన ఇలాంటి జుంకాలు.. పార్టీలు, ఫంక్షన్లకు క్లాసీ లుక్ ఇస్తాయి.

Image credits: Mij Traditional Jewels

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