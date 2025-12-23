Cigarettes: రోజుకు రెండు సిగరెట్ల చొప్పున నెల రోజులు తాగితే ఏమవుతుంది?
Cigarettes: రోజుకు రెండు సిగరెట్లు తాగేవారు తమకేమీ కాదులే అనకుంటారు. రోజుకు పెట్టె సిగరెట్లు తాగితే ప్రమాదం కానీ రెండు సిగరెట్లతో ఏం జరుగుతుంది అనే ఫీలింగ్ లో ఉంటారు. నెల రోజుల పాటూ రోజుకు రెండు సిగరెట్లు చొప్పున తాగితే మీ శరీరంలో జరిగే మార్పులు ఇవే.
రోజుకు రెండు సిగరెట్లు
సిగరెట్లు తాగేవారి సంఖ్య అధికంగానే ఉంది. ముఖ్యంగా యువతలో సిగరెట్లు అంటే ఎంతో క్రేజ్ ఉంటుంది. చాలా మంది రోజుకు ఒకటి లేదా రెండు సిగరెట్లే తాగుతారు. అలా తాగడం ఏమీ ప్రమాదం కాదని అనుకుంటారు. ఇది ఆరోగ్యంపై ఎలాంటి ప్రభావం చూపించదు అని ఫీలవుతారు. అధ్యయనాలు చెబుతున్న ప్రకారం రోజుకు రెండు సిగరెట్లు తాగినా ప్రాణాలకు ప్రమాదమే. నిజానికి రోజుకు ఒక సిగరెట్ తాగినా కూడా శరీరానికి తీవ్ర నష్టం జరిగే అవకాశం ఉంది. తక్కువ మోతాదులో తాగినా శరీరానికి తీవ్ర నష్టం జరుగుతుంది. ఒక నెల రోజుల పాటూ రోజుకు రెండు సిగరెట్లు తాగితే మీ శరీరంలో కలిగే మార్పులు గురించి తెలుసుకోండి.
నికోటిన్ వ్యసనం
సిగరెట్లలో నికోటిన్ ఉంటుంది. సిగరెట్ కాల్చిన వెంటనే ఇది శరీరంలో చేరి వేగంగా పనిచేస్తుంది. ఇది నేరుగా మెదడులోని రివార్డ్ సిస్టమ్పై ప్రభావం చూపిస్తుంది. కొద్ది మొత్తంలో నికోటిన్ తీసుకున్నా కూడా అది ప్రమాదమే. అంతేకాదు ఈ నికోటిన్ మిమ్మల్నే సిగరెట్ కు బానిసను చేస్తుంది. ఇదే వ్యసనంగా మారడానికి అసలు కారణం. మొదట్లో ఒక సిగరెట్ తో ఆపినా క్రమంగా ఈ అలవాటు వ్యసనంగా మారుతుంది. రెండే అనుకున్న సిగరెట్లు తరువాత ఒక పెట్టె తాగేవరకు దారి తీస్తుంది.
గుండెపై ప్రభావం
రోజుకు రెండు సిగరెట్లు తాగడం వల్ల శరీరంలోని ముఖ్య అవయవాలపై ప్రభావం చూపిస్తుంది. సిగరెట్ తాగడం వల్ల మొదట గుండె, రక్తనాళాలపై ప్రభావం పడుతుంది. నికోటిన్ శరీరంలో చేరాక తాత్కాలికంగా గుండె కొట్టుకునే వేగాన్ని, రక్తపోటును పెంచేస్తుంది. ఇది రక్తనాళాలను కుదించి రక్త ప్రసరణకు ఆటంకం కలిగిస్తుంది. దీని వల్ల రక్తాన్ని పంప్ చేయడానికి గుండెపై తీవ్ర ప్రభావం పడుతుంది. సిగరెట్ తాగడం అనేది రక్తాన్ని చిక్కగా చేసి, రక్తం గడ్డకట్టే ప్రమాదాన్ని పెంచేస్తుంది. ఇది ఒక్కోసారి ప్రాణాంతక పరిస్థితికి దారితీస్తుంది.
ఊపిరితిత్తులకు హానికరం
రోజుకు రెండు సిగరెట్లు తాగడం అనేది ఊపిరితిత్తులకు ఎంతో ప్రమాదకరమైనది. సిగరెట్ కాల్చడం వల్ల వచ్చే పొగ ఊపిరితిత్తులలో చేరి మంటను కలిగిస్తుంది. శ్లేష్మం ఉత్పత్తిని పెంచుతుంది. నెలరోజులు ఇలాగే తాగితే గొంతులో చికాకు, దగ్గు, ఛాతీలో బిగుతు, నడిచేటప్పుడు ఆయాసం వంటివి వస్తాయి. చివరికి ఊపిరితిత్తుల క్యాన్సర్ వచ్చే అవకాశం కూడ ఉంది.
రోగనిరోధక శక్తికి దెబ్బ
సిగరెట్లోని విష రసాయనాలు శరీరంలో ఆక్సిడేటివ్ ఒత్తిడిని పెంచుతాయి. ఇది రోగనిరోధక శక్తిని క్షీణించేలా చేస్తాయి. దీనివల్ల చిన్న అనారోగ్యం వచ్చినా శరీరం త్వరగా కోలుకోదు. నెలరోజుల పాటు రోజూ రెండు సిగరెట్లు తాగితే అది చర్మంపై కూడా ప్రభావాన్ని చూపిస్తుంది. రక్త ప్రసరణ తగ్గడం వల్ల చర్మం పేలవంగా, కాంతిహీనంగా మారుతుంది. గాయాలు మానడానికి ఎక్కువ సమయం పడుతుంది. పంటి చిగుళ్లలో చికాకు లేదా వాపు రావచ్చు.
నెలరోజులు రోజుకు రెండు సిగరెట్లు తాగి పూర్తిగా మానేస్తే శాశ్వత నష్టం ఉండదు. ఎంత త్వరగా మానేస్తే, శరీరం కోలుకోవడానికి అంత సమయం దొరుకుతుంది. కానీ కణ స్థాయిలో నష్టం అప్పటికే జరుగుతుంది. ఊపిరితిత్తులు, రక్తనాళాల్లో సమస్యలు మొదలవుతాయి. ఆస్తమా, గుండె జబ్బులు ఉన్నవారిలో ఈ ప్రభావాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి.
లైట్ సిగరెట్లు, బీడీలు అన్నింటిలో నికోటిన్ ఉంటుంది, అవి ఆరోగ్యాన్ని పాడు చేస్తాయి. రోజుకు నాలుగు తాగినా, ఒకటి తాగినా కూడా ధూమపానం తీవ్ర హానికరమైనది. అందుకే ఈ అలవాటును త్వరగా మానుకోవడం మంచిది.