కొత్త ఏడాది బంగారు గాజులు కొనాలనుకుంటున్నారా? ఇక్కడ తక్కువ బరువుతో వచ్చే ట్రెండీ డిజైన్లను ఇచ్చాము.
బరువైన కడియాలు తీసుకోవాలనుకుంటే ఇలాంటి డిజైన్లు ఎంపిక చేసుకోండి. ఇవి చేతికి నిండుగా కనిపిస్తాయి.
గాజులపై లక్ష్మీదేవి రూపు ఉంటే ఎంతో మంచిది. వీటి బరువు కొంచెం ఎక్కువగానే ఉంటుంది. కానీ చూసేందుకు మాత్రం అదిరిపోతాయి.
ఈ గాజుల డిజైన్ చాలా కొత్తగా ఉంటుంది. ఇవి ప్రతిరోజూ వాడేందుకు కూడా వీలుగా ఉంటాయి.
నెమలి డిజైన్లో వచ్చే గాజులు ఇవి. ఒక్కో గాజు 9 గ్రాములుకు తగ్గకుండా ఉంటుంది. ఇవి నేటి అమ్మాయిలకు అందంగా నప్పుతాయి.
డబ్బుల సమస్య లేకపోతే ఇలా పెద్ద బ్యాంగిల్ ప్రయత్నించవచ్చు. పెళ్లిళ్ల సమయంలో ఇది చాలా అందంగా, నిండుగా ఉంటుంది.
ఇవి చూసేందుకు సన్నగా ఉన్నా స్ట్రాంగ్ గా ఉంటాయి. ఒక్కోటి 10 నుంచి 12 గ్రాముల్లో తయారయ్యే గాజు. డైలీ వేర్ కి సరిపోతాయి.
