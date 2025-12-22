Telugu

చేతికి నిండుగా ట్రెండీ బంగారు గాజులు

Author: Haritha Chappa Image Credits:Pinterest- AccessHer
అదిరిపోయే డిజైన్

కొత్త ఏడాది బంగారు గాజులు కొనాలనుకుంటున్నారా? ఇక్కడ తక్కువ బరువుతో వచ్చే ట్రెండీ డిజైన్లను ఇచ్చాము. 

Image credits: Pinterest- AccessHer
చేతికి నిండుగా

బరువైన కడియాలు తీసుకోవాలనుకుంటే ఇలాంటి డిజైన్లు ఎంపిక చేసుకోండి. ఇవి చేతికి నిండుగా కనిపిస్తాయి.

Image credits: Pinterest- AccessHer
లక్ష్మీదేవి రూపుతో

గాజులపై లక్ష్మీదేవి రూపు ఉంటే ఎంతో మంచిది. వీటి బరువు కొంచెం ఎక్కువగానే ఉంటుంది. కానీ చూసేందుకు మాత్రం అదిరిపోతాయి.

Image credits: Pinterest- AccessHer
కొత్త డిజైన్

ఈ గాజుల డిజైన్ చాలా కొత్తగా ఉంటుంది.  ఇవి ప్రతిరోజూ వాడేందుకు కూడా వీలుగా ఉంటాయి.

Image credits: Pinterest- AccessHer
నెమలి డిజైన్ గాజులు

నెమలి డిజైన్లో వచ్చే గాజులు ఇవి. ఒక్కో గాజు 9 గ్రాములుకు తగ్గకుండా ఉంటుంది. ఇవి నేటి అమ్మాయిలకు అందంగా నప్పుతాయి.

Image credits: Pinterest- AccessHer
పెద్ద బ్యాంగిల్

డబ్బుల సమస్య లేకపోతే ఇలా పెద్ద బ్యాంగిల్ ప్రయత్నించవచ్చు. పెళ్లిళ్ల సమయంలో ఇది చాలా అందంగా, నిండుగా ఉంటుంది.

Image credits: Getty
డైలీ వేర్ గాజులు

ఇవి చూసేందుకు సన్నగా ఉన్నా స్ట్రాంగ్ గా ఉంటాయి. ఒక్కోటి 10 నుంచి 12 గ్రాముల్లో తయారయ్యే గాజు. డైలీ వేర్ కి సరిపోతాయి.

Image credits: Getty

