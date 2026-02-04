Men Psychology: మగవాళ్లు నిజంగా దేన్ని ఇష్టపడతారు? సైకాలజీ ఏం చెబుతోంది?
సాధారణంగా చాలామంది ఆడవాళ్లు బట్టలు, బంగారం, మేకప్ వంటి వాటిని ఎక్కువగా ఇష్టపడుతుంటారు. మరి మగవాళ్లు దేన్ని ఎక్కువగా ఇష్టపడతారు. వాళ్లు ఏం కోరుకుంటారు? ఈ డౌట్ మీకు కూడా ఉందా? అయితే పదండి. దీని గురించి సైకాలజీ నిపుణులు ఏం చెబుతున్నారో తెలుసుకుందాం.
Men Psychology
సైకాలజీ ప్రకారం.. చాలా మంది మగవాళ్లు "ఇది నేను సాధించాను" అనే ఫీలింగ్ ని అత్యంతగా విలువైందిగా చూస్తారు. చిన్న వయసు నుంచే “నువ్వు ఏం సాధించావు?” అనే ప్రశ్నకు అబ్బాయిలు అలవాటుపడతారు. చదువు, ఉద్యోగం, ప్రమోషన్, ఆర్థిక స్థిరత్వం వంటివి వారి అవసరాల కోసమే కాదు, వారి విలువను నిరూపించుకునే సాధనాలుగా మారతాయి. ఒక లక్ష్యాన్ని చేరుకున్నప్పుడు కలిగే సంతృప్తి, ప్రశంస, గౌరవమే చాలా మంది మగవాళ్లకు అసలైన ఆనందాన్ని ఇస్తుందని సైకాలజీ నిపుణులు చెబుతున్నారు.
ప్రేమ, గౌరవం
సైకాలజీ ప్రకారం, మరొక ముఖ్యమైన విషయం ఏమిటంటే.. మగవాళ్లకు ప్రేమతో పాటు గౌరవం కూడా సమానంగా అవసరం. “నువ్వు చాలా విలువైనవాడివి”, “నీ అభిప్రాయాలకు ప్రాధాన్యం ఉంది” అనే భావన వారికి భావోద్వేగ భద్రతను ఇస్తుంది. అందుకే కొందరు మగవాళ్లు ఖరీదైన వస్తువులకన్నా, తమ మాటకు, నిర్ణయాలకు గౌరవం దక్కే వాతావరణాన్ని ఎక్కువగా ఇష్టపడతారు.
స్వేచ్ఛగా ఉండడానికి..
అదే విధంగా, మగవాళ్లలో స్వేచ్ఛ పట్ల ఆసక్తి ఎక్కువగా ఉంటుంది. తమ సమస్యలను తామే పరిష్కరించుకోవడం, తమ దారిని తామే ఎంచుకోవడం వారికి మానసిక బలాన్ని ఇస్తుంది. సైకాలజీ ప్రకారం, ఇది వారి ఐడెంటిటీతో ముడిపడి ఉంటుంది. అందుకే కొందరు మగవాళ్లు ట్రావెల్, స్పోర్ట్స్, వాహనాలు లేదా టెక్నాలజీ వంటి వాటి వైపు ఆకర్షితులవుతారు. అవి వారికి స్వేచ్ఛ, ఉత్సాహం వంటి అనుభూతిని ఇస్తాయి.
అంగీకారం కోసం..
మరో ఆసక్తికరమైన విషయం ఏమిటంటే, చాలా మంది మగవాళ్లు తమ భావాలను బహిర్గతంగా చెప్పకపోయినా.. అంగీకారం, గుర్తింపు కోసం లోలోపల తపిస్తుంటారు. “నేను ఎలా ఉన్నానో అలా నన్ను అర్థం చేసుకునే వారు ఉన్నారా?” అనే ప్రశ్న తెలియకుండానే వారి లోపల ఉంటుంది. సైకాలజీ నిపుణుల ప్రకారం, మగవాళ్లు ప్రేమను మాటలకన్నా పనుల ద్వారా చూపిస్తారు. అయితే ఆ ప్రయత్నాలను ఎదుటి వ్యక్తి గుర్తిస్తే వారు మానసికంగా మరింత బలపడతారు.
అర్థం చేసుకోవడం ముఖ్యం..
సైకాలజీ నిపుణుల ప్రకారం.. వ్యక్తుల స్వభావం, పెంపకం, అనుభవాలపై ఆధారపడి అభిరుచులు మారుతుంటాయి. కొందరు మగవాళ్లు కూడా బట్టలు, ఆభరణాలు, లగ్జరీని ఇష్టపడవచ్చు. అలాగే కొందరు ఆడవాళ్లు కెరీర్, గుర్తింపును కోరుకోవచ్చు. వాటిని సరిగ్గా అర్థం చేసుకుంటే ఆడ- మగ మధ్య ఉన్న అపోహలు తగ్గి, సంబంధాలు మరింత బలపడతాయి.