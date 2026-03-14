Flower Anklet: ఫ్లోరల్ డిజైన్ లో అందమైన పట్టీలు

పూల డిజైన్ తో ఉన్న ఈ పట్టీలు కాళ్ల అందాన్ని రెట్టింపు చేస్తాయి. చూడటానికి చాలా క్యూట్ గా ఉంటాయి.
తామర పువ్వు డిజైన్ ఉన్న పట్టీలు చాలా గ్రాండ్గా, ట్రెడిషనల్ లుక్ను అందిస్తాయి. పెళ్లిళ్లు, ఫంక్షన్లకు పెట్టుకోవడానికి బాగుంటాయి..
ఇలా వేలాడే పట్టీలు కూడా చాలా అందంగా ఉంటాయి. సంప్రదాయ దుస్తులకు బాగా నప్పుతాయి.
స్టోన్ స్టడెడ్ పట్టీల డిజైన్లో మధ్యమధ్యలో చిన్న చిన్న మెరిసే రాళ్లు పొదిగి ఉంటాయి. ఇది పట్టీలకు గ్లామరస్, గ్రాండ్ లుక్ను ఇస్తుంది.
ఒక చైన్కు చిన్న చిన్న పూల డిజైన్లు ఒకదానికొకటి కలిసి ఉంటాయి. ఈ పట్టీలు తేలికగా, స్టైలిష్గా ఉంటాయి. అందుకే రోజూ ధరించడానికి ఇది బెస్ట్ ఆప్షన్.
ఈ కట్ వర్క్ పట్టీలు కూడా చాలా అందంగా ఉంటాయి.
