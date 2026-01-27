Life Hacks:మీ పాత దుస్తులు పారేస్తున్నారా? వాటితోనే డబ్బు సంపాదించొచ్చు, ఎలానో తెలుసా?
Life Hacks:మీ దగ్గర పాత దుస్తులు ఉన్నాయా? సైజు సరిపోవడం లేదని కొన్నింటిని పక్కన పెట్టేస్తున్నారా? ఈ విషయం తెలిస్తే.. ఇక నుంచి మీ ఓల్డ్ క్లాత్స్ పడేయరు.
Old Clothes
చాలా మంది ఇళ్ల్లో బీరువాలు నిండా దుస్తులు ఉంటాయి. కొన్ని పాతబడిపోయానని పక్కన పెడితే, మరి కొన్ని అవుట్ ఆఫ్ ఫ్యాషన్ అయ్యాయని పక్కన పెడుతూ ఉంటారు. ఇంకొన్ని సైజులు సరిపోక.. మూలన పడేస్తూ ఉంటాం. కొద్దిరోజులు వాటిని అలానే పక్కన పెట్టేసి.. ఆ తర్వాత పడేయడమో లేక ఎవరికైనా ఇచ్చేయడమే.. ఇల్లు క్లీన్ చేయడానికో వాడేస్తూ ఉంటారు. కానీ.. ఆ పాత దుస్తులతో మన ఆదాయం పెంచుకోవచ్చని మీకు తెలుసా? అదెలాగో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం...
ఈరోజుల్లో సస్టైనబుల్ ఫ్యాషన్, రీసైక్లింగ్ కు బాగా ఆదరణ పెరిగింది. దీంతో.. పాత దుస్తులకు మంచి రీ సేల్ వాల్యూ లభిస్తోంది.
పాత దుస్తులను ఎలా అమ్మాలి..?
1.ఆన్ లైన్ ప్లాట్ ఫామ్స్ ద్వారా విక్రయించడం..
పాత దుస్తులను అమ్మడానికి ఈ రోజుల్లో చాలా వెబ్ సైట్లు, యాప్ లు చాలా అందుబాటులో ఉన్నాయి. అయితే.. ఎలా పడితే అలా వాటిని అమ్మలేం. ఆ దుస్తులను ముందుగా శుభ్రం చేయాలి. వాటిని నీట్ గా ఐరన్ చేసి.. ఆపై ఫోటోలు తీయాలి. మంచి వెలుతురులో తీసిన ఫోటోలు, బ్రాండ్ వివరాలు కచ్చితంగా ఇస్తే..కస్టమర్లు త్వరగా కొనుగోలు చేసే అవకాశం ఉంది.ఈ దుస్తులను కొనుగోలు చేయడానికి చాలా ఆన్ లైన్ ప్లాట్ ఫామ్స్ ఉన్నాయి.
మన దేశంలో FreeUp, Poshmark, Meesho లేదా OLX వంటి ప్లాట్ఫామ్స్లో వీటిని అమ్మవచ్చు.
2. ఇన్స్టాగ్రామ్ త్రిఫ్ట్ స్టోర్స్ (Instagram Thrift Stores)
ప్రస్తుత యువత 'వింటేజ్' (Vintage), విభిన్నమైన దుస్తులను ధరించడానికి ఇష్టపడుతున్నారు. మీ దగ్గర ఉన్న మంచి క్వాలిటీ దుస్తులను స్టైలిష్గా ఫోటోలు తీసి ఒక ఇన్స్టాగ్రామ్ పేజీని ప్రారంభించండి. మీ స్నేహితుల పాత దుస్తులను కూడా అందులో పెట్టి అమ్మవచ్చు. కొన్ని నగరాల్లో పాత దుస్తులను తీసుకుని మనకు కమిషన్ ఇచ్చే 'త్రిఫ్ట్ షాపులు' కూడా ఉంటాయి.
రీసైక్లింగ్ , అప్ సైక్లింగ్ (Upcycling)
మీ దుస్తులు అమ్మడానికి పనికిరాదు అని మీకు అనిపిస్తే.. మీ క్రియేటివిటీకి పని చెప్పాలి.పాత జీన్స్ లేదా కుర్తాలతో అందమైన హ్యాండ్ బ్యాగులు, పిల్లో కవర్లు, డోర్ మ్యాట్లు లేదా గోడకు తగిలించుకునే అలంకరణ వస్తువులను తయారు చేయండి. ఇలా తయారు చేసిన వాటిని Etsy వంటి గ్లోబల్ వెబ్సైట్లలో లేదా లోకల్ ఎగ్జిబిషన్లలో మంచి ధరకు అమ్మవచ్చు. ప్రస్తుతం చేతితో చేసిన (Handmade) వస్తువులకు డిమాండ్ చాలా ఎక్కువ.
4. ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫర్లు , డిస్కౌంట్ వోచర్లు
కొన్ని పెద్ద బ్రాండెడ్ కంపెనీలు (ఉదాహరణకు H&M, Levi's) పాత దుస్తులను తీసుకుని, కొత్త దుస్తులను కొనుక్కోవడానికి డిస్కౌంట్ కూపన్లు లేదా వోచర్లు ఇస్తుంటాయి. దీనివల్ల మీకు నేరుగా నగదు రాకపోయినా, కొత్త దుస్తులు కొనేటప్పుడు మీ డబ్బు ఆదా అవుతుంది.
ముగింపు:
పాత దుస్తులను పారేయడం వల్ల పర్యావరణానికి నష్టం కలుగుతుంది. అదే వాటిని రీసైకిల్ చేస్తే పర్యావరణానికి మేలు చేయడంతో పాటు మీకు ఆదాయం కూడా లభిస్తుంది.