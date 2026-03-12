Telugu

ఉసిరికాయతో 7 అద్భుత ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు

ఉసిరికాయ తినడం వల్ల కలిగే ఏడు అద్భుతమైన ఆరోగ్య ప్రయోజనాల గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 

Mar 12 2026
Author: Nandini Arava
విటమిన్ సి, యాంటీఆక్సిడెంట్లు, ఫైబర్

ఉసిరిలో విటమిన్ సి, యాంటీఆక్సిడెంట్లు, ఫైబర్ పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇది రోగనిరోధక శక్తిని పెంచి, శరీరంలో వాపులను తగ్గిస్తుంది. జుట్టు పెరిగేందుకు ఉపయోగపడుతుంది.

కంటి చూపును మెరుగుపరుస్తుంది

ఉసిరికాయను రోజూ తినడం వల్ల గుండె ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది. కంటి చూపు సమస్యలు తగ్గుతాయి. డయాబెటిస్‌ను నియంత్రించడంలో కూడా సహాయపడుతుంది.

ఇన్ఫెక్షన్లు, జలుబు, జ్వరం దూరం

ఉసిరిలో ఉండే విటమిన్ సి తెల్ల రక్త కణాల ఉత్పత్తిని పెంచుతుంది. దీనివల్ల శరీరం ఇన్ఫెక్షన్లు, జలుబు, జ్వరం వంటి వాటితో పోరాడటానికి సిద్ధంగా ఉంటుంది.

మలబద్ధకానికి చెక్

ఉసిరిలో ఫైబర్ అధికంగా ఉంటుంది. ఇది మలబద్ధకాన్ని నివారిస్తుంది. అలాగే అసిడిటీ, కడుపు ఉబ్బరం సమస్యలను కూడా తగ్గిస్తుంది.

చర్మ సౌందర్యాన్ని కాపాడుతుంది

ఉసిరిలోని యాంటీఆక్సిడెంట్లు ఆక్సిడేటివ్ ఒత్తిడిని తగ్గిస్తాయి. చర్మాన్ని ఆరోగ్యంగా, కాంతివంతంగా మార్చే కొల్లాజెన్ ఉత్పత్తికి ఇవి సహాయపడతాయి.

బ్లడ్ షుగర్ లెవల్స్ కంట్రోల్

ఉసిరికాయ రక్తంలోని చక్కెర స్థాయిలను తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది. ఇది ఇన్సులిన్ సెన్సిటివిటీని కూడా మెరుగుపరుస్తుంది.

అతిగా తినడాన్ని అరికడుతుంది

ఉసిరిలో ఉండే ఫైబర్ కడుపు నిండిన అనుభూతిని కలిగిస్తుంది. దీనివల్ల అతిగా తినాలనే కోరిక తగ్గి, బరువు నియంత్రణలో ఉంటుంది. 

రోజుకు 1 లేదా 2 ఉసిరికాయలు చాలు

ఉసిరిని ఉప్పుతో, జ్యూస్‌గా లేదా ఏ రూపంలోనైనా తినొచ్చు. రోజుకు 1 లేదా 2 ఉసిరికాయలు తినడం మంచిది. పొడి రూపంలో అయితే, 1-2 చెంచాల పొడిని తేనెతో కలిపి తీసుకోవచ్చు. 

