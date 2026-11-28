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- Best Train Journeys: ప్రకృతి అందాల మధ్య రైలు ప్రయాణం.. జీవితంలో ఒక్కసారైనా చూడాల్సిన రైలు మార్గాలు!
Best Train Journeys: ప్రకృతి అందాల మధ్య రైలు ప్రయాణం.. జీవితంలో ఒక్కసారైనా చూడాల్సిన రైలు మార్గాలు!
Best Train Journeys: ప్రకృతి అందాలను ఆస్వాదిస్తూ, పచ్చని కొండలు, అడవులు, లోయల మధ్య రైలు ప్రయాణం చేస్తే భలే ఉంటుంది కదా.. మన దేశంలో అలాంటి అద్భుతమైన రైలు మార్గాలు ఎన్నో ఉన్నాయి. జీవితంలో ఒక్కసారైనా ప్రయాణించాల్సిన టాప్ 3 రైలు మార్గాలేంటో చూద్దాం.
జీవితంలో ఒక్కసారైనా ప్రయాణించాల్సిన రైలు మార్గాలు
భారతీయ రైల్వే నెట్వర్క్ కేవలం ప్రయాణానికి మాత్రమే కాదు.. ఇది దేశ చరిత్ర, ఇంజనీరింగ్ నైపుణ్యం, ప్రకృతి సౌందర్యాన్ని చాటిచెప్పే అద్భుతమైన అనుభవాల సమాహారం. కొండలు, లోయలు, గుహల గుండా ప్రయాణం… మరపురాని అనుభూతిని అందిస్తుంది. అలా ప్రకృతి అందాల మధ్య సాగే టాప్ 3 రైలు మార్గాల గురించి ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
డార్జిలింగ్ హిమాలయన్ రైల్వే
దీన్ని 'డార్జిలింగ్ టాయ్ ట్రైన్' అని కూడా పిలుస్తారు. 1881లో ప్రారంభమైన ఈ రైలు, న్యూ జల్పైగురి, డార్జిలింగ్లను కలుపుతుంది. నారో గేజ్, ఏటవాలు పర్వత వాలులను దాటడానికి సహాయపడే 'జిగ్-జాగ్' మలుపులు, స్పైరల్ ట్రాక్లు దీని ప్రత్యేకతలు. ముఖ్యంగా 'బటాసియా లూప్' వద్ద రైలు పూర్తి వృత్తంలో తిరిగినప్పుడు, వాతావరణం అనుకూలంగా ఉంటే కాంచన్జంగా పర్వత శ్రేణి అందాలను చూడవచ్చు. తేయాకు తోటల గుండా వెళ్లే ఈ మార్గాన్ని 1999లో యునెస్కో ప్రపంచ వారసత్వ ప్రదేశంగా ప్రకటించింది.
నీలగిరి మౌంటైన్ రైల్వే
తమిళనాడులోని నీలగిరి పర్వత శ్రేణులలో మెట్టుపాళయం, ఉదగమండలం (ఊటీ) మధ్య ఈ రైలు నడుస్తుంది. 1854లో ప్రణాళిక చేసినప్పటికీ, కఠినమైన పర్వత భూభాగం కారణంగా 1891లో పనులు ప్రారంభమై 1908లో పూర్తయ్యాయి. ఏటవాలు పర్వతాలను ఎక్కేందుకు ఉపయోగించే 'ర్యాక్-అండ్-పినియన్' (Rack-and-pinion) టెక్నాలజీ దీని ప్రత్యేకత. గుహలు, వంతెనలు, దట్టమైన అడవులు, తేయాకు తోటలు, కూనూర్ మీదుగా వెళ్లే ఈ రైల్వే లైన్ 2005లో యునెస్కో హెరిటేజ్ జాబితాలో చేరింది.
కాల్కా - సిమ్లా రైల్వే
హర్యానాలోని కాల్కాను హిమాచల్ ప్రదేశ్లోని సిమ్లాతో కలిపే సుమారు 96 కి.మీ. పొడవైన ఈ మార్గం 1898 నుంచి 1903 మధ్య నిర్మించబడింది. ఇది అనేక గుహలు, వంతెనలు, వంకర మార్గాలకు ప్రసిద్ధి చెందింది. ఈ మార్గంలోని పొడవైన సొరంగాలలో ఒకటైన 'బరోగ్ టన్నెల్' ఒక అద్భుతమైన ఇంజనీరింగ్ ఘనత. పైన్ అడవులు, లోయల గుండా వెళ్లే ఈ మార్గం 2008లో యునెస్కో గుర్తింపు పొందింది. ఏళ్ల నాటి ఇంజనీరింగ్ అద్భుతాలుగా నిలుస్తున్న ఈ 3 పర్వత రైల్వే లైన్లు నేటికీ ప్రయాణికులను చరిత్ర పుటల్లోకి తీసుకెళ్తున్నాయి.