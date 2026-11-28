పచ్చని రాళ్ల చుట్టూ తెల్లటి రాళ్ల అంచుతో కూడిన మూడు డైమండ్ షేప్ పెండెంట్స్, ఇరువైపులా బంగారు గుండ్లు,నల్లపూసలతో ఈ డిజైన్ ఎంతో నిండుగా ఉంది. చీరలకు గ్రాండ్ లుక్ ఇస్తుంది.
పర్పుల్ రాళ్ల చుట్టూ చిన్న తెల్లటి రాళ్లతో రూపొందించిన మూడు చతురస్రాకారపు పెండెంట్స్ ఈ మంగళసూత్రానికి రాయల్ లుక్ని తెచ్చాయి. ఫంక్షన్లు, పార్టీలకు ధరించడానికి ఎంతో హుందాగా ఉంటుంది.
గోల్డ్ చైన్పై అక్కడక్కడా నల్లపూసలు, మూడు వైపులా మెరిసే తెల్లటి రాళ్ల ట్రయాంగిల్ పెండెంట్స్తో ఇది చాలా యూనిక్గా ఉంది. మెడకు ఎంతో ట్రెండీ లుక్ని ఇస్తుంది. డైలీవేర్ కి బెస్ట్.
మధ్యలో నల్లపూసల వరుసకు నీటి బిందువు ఆకారంలో వేలాడుతున్న తెల్లటి స్టోన్ డ్రాప్స్ క్లాసీ లుక్ ఇస్తాయి. ఆఫీసులకు వెళ్లే మహిళలకు ఎలిగెంట్గా కనిపించాలనుకునే వారికి ఇది బెస్ట్ ఛాయిస్.
సన్నని బంగారు గొలుసు, నల్లపూసలతో పాటు మధ్యలో తెల్లటి రాళ్లతో పొదిగిన రెక్కల ఆకారపు పెండెంట్ ఎంతో నాజూకుగా ఉంది. మోడ్రన్ డ్రెస్సుల మీదకు కూడా ఇది ఎంతో స్టైలిష్గా సెట్ అవుతుంది.
సన్నని గోల్డ్ చైన్పై అక్కడక్కడా నల్లపూసలు, మధ్యలో అందమైన సీతాకోకచిలుక ఆకారపు లాకెట్తో ఈ డిజైన్ ఎంతో క్యూట్గా కనిపిస్తోంది. మినిమల్ జ్యువెలరీ ఇష్టపడే వారికి ఇది బాగా నచ్చుతుంది.
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