Daily one Clove: రోజూ ఉదయాన్నే ఒక్క లవంగం తింటే ఆ రోజులో జరిగేది ఇదే
Daily one Clove: లవంగాలు ప్రతి ఇంట్లో ఉంటాయి. వీటిని ప్రతిరోజూ ఒకటి తిన్నా చాలు.. అందులో ఉండే యాంటీఆక్సిడెంట్లు, యాంటీ-ఇన్ఫ్లమేటరీ గుణాలు, విటమిన్ సి, ఫైబర్ వంటి పోషకాలు శరీరానికి అందుతాయి.
రోజూ ఒక లవంగం
ప్రతి ఇంట్లో లవంగాలు ఉంటాయి. ప్రతిరోజూ ఉదయం లేవాక బ్రష్ చేశాక ఒక లవంగాన్ని తీసుకుని బుగ్గలో పెట్టుకుని చప్పరించండి. ఆ రసాన్ని మింగండి. తరువాత ఆ లవంగం పిప్పిని నమిలి మింగేయండి. రోజూ ఇలా చేస్తే కొన్ని రోజుల్లోనే మీ ఆరోగ్యంలో ఎన్నో మార్పులు కనిపిస్తాయి. ఉదయాన్నే లవంగం తినడం వల్ల నోరు తాజాగా ఉంటుంది. నోటి దుర్వాసన సమస్య తగ్గుతుంది.
పొట్టనొప్పి రాదు
చాలా మందికి తిన్నది అరగక పొట్ట నొప్పి వస్తుంది. ఒక్కోసారి అజీర్తి వల్ల పొట్ట నొప్పి వస్తుంది. ప్రతిరోజూ ఉదయాన్నే లవంగం తినడం వల్ల కడుపు ఉబ్బరం వంటి సమస్యలు రావు. జీర్ణవ్యవస్థ పనితీరు మెరుగుపడుతుంది. లవంగాల్లో యాంటీఆక్సిడెంట్లు సమృద్ధిగా ఉంటాయి. రోజూ వీటిని తినడం వల్ల శరీరం ఆరోగ్యంగా, చురుగ్గా ఉంటుంది.
డయాబెటిస్ తగ్గుతుంది
లవంగాల్లో ఉండే ఔషధ గుణాలు డయాబెటిస్ ను తగ్గిస్తాయి. రోజూ ఒకటి తినడం వల్ల రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు అదుపులో ఉంటాయి. లవంగం ఘాటైన వాసన మనసును ఉత్తేజపరుస్తుంది. రోజంతా ఫ్రెష్గా, ఎనర్జిటిక్గా ఉండేందుకు ఇది సహాయపడుతుంది.