స్లీప్ టూరిజం అంటే ఏమిటి? ఇండియాలో ఇందుకు పర్ఫెక్ట్ ప్లేసెస్ ఏవి?

బిజీ లైఫ్స్టైల్, మానసిక ఒత్తిడితో నిద్ర కోల్పోయిన వారి కోసం ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన విశ్రాంతి విధానమే ఈ స్లీప్ టూరిజం లేదా న్యాప్కేషన్.
ఇక్కడ సైట్ సీయింగ్, షాపింగ్ లాంటివి ఉండవు. ప్రశాంతంగా నిద్రపోవడమే దీని ప్రధాన లక్ష్యం. ఇందుకోసం ప్రత్యేక సౌకర్యాలతో హోటళ్లు, రిసార్టులు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.
భారత్లో కేరళ, కూర్గ్ (కర్ణాటక), హిమాచల్ ప్రదేశ్ వంటి ప్రదేశాల్లోని రిసార్టులు ఇప్పుడు ఇలాంటి 'స్లీప్ ప్యాకేజీలు' అందిస్తున్నాయి.
సాధారణ హోటల్ గదులకు ఇవి భిన్నంగా ఉంటాయి. ఇక్కడ నిద్రకు ప్రాధాన్యం ఇచ్చే వాతావరణం ఉంటుంది. ఈ గదుల్లోకి ఎలాంటి శబ్దం రాకుండా (సౌండ్ప్రూఫ్) జాగ్రత్తలు తీసుకుంటారు.
ఇక్కడికి వచ్చే వారికి అత్యుత్తమ నాణ్యత గల పరుపులు, దిండ్లు, కళ్లకు ధరించే మాస్కులు (ఐ మాస్కులు), ఇయర్ ప్లగ్లు అందిస్తారు.
ప్రపంచమంతా పరుగులు పెడుతుంటే, కాసేపు ప్రశాంతంగా సేదతీరాలని, హాయిగా నిద్రపోవాలని కోరుకునేవారికి 'న్యాప్కేషన్' ఒక అద్భుతమైన ట్రెండ్.
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