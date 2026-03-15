Richest Country: ప్రపంచంలో కుబేరుల దేశం ఇదే.. కానీ ఒక కూకట్ పల్లి కన్నా చిన్నది
Richest Country: ప్రపంచంలో అత్యంత ధనవంతులు దేశం ఏది? అని అడిగితే అందరూ అమెరికా పేరో లేక దుబాయ్ పేరో చెబుతారు. కానీ ఇవేవీ కాదు. అతి చిన్న దేశం కుబేరులకు నిలయంగా మారింది. సైజు చేస్తే రెండు కిలోమీటర్లే ఉంటుంది.
కుబేరుల దేశం ఇదే
ప్రపంచంలో అత్యంత ధనవంతులు నివసించే దేశం అమెరికానో, దుబాయ్, యూకే వంటి దేశాలు కాదు. మీరు ఎవ్వరూ ఊహించని దేశం ఇది. ఆ దేశమంతా నడుచుకుంటూ గంటలో చూసేయచ్చు. ప్రపంచంలోనే అతి చిన్న దేశాల్లో ఇది ఒకటిగా పేరు తెచ్చుకుంది. ఆ దేశ ఆర్థిక శక్తి, టెక్నాలజీ చూస్తే ఆశ్చర్యపోతారు. ఐరోపాలోని చిన్న దేశమైన మొనాకో ప్రపంచ కుబేరులకు నిలయంగా మారింది.
అతి చిన్నదేశమే అయినా..
ఐరోపాలో ఉన్న దేశాల్లోనే కాదు ప్రపంచంలోనే అతి చిన్న దేశంగా చెప్పుకుంటారు మొనాకో గురించి. మధ్యధరా సముద్ర తీరంలో ఉన్న ఈ దేశం ఎంతో అందంగా ఉంటుంది. అక్కడ నివసించాలంటే పెట్టి పుట్టాలి. ఆ దేశంలో బీచ్లు, పర్వతాలు రెండూ ఉన్నాయి. భద్రత, శుభ్రత, ఉన్నత జీవన ప్రమాణాలకు ఈ దేశం పెట్టింది పేరు. ఇక్కడ భూమి ధరలు కూడ చాలా ఎక్కువ. ఒక చదరపు మీటర్ భూమి విలువ సుమారు రూ.8 లక్షలు పలుకుతుంది.
మొనాకోలో ఇంటి ధర
ప్రపంచంలోనే అత్యధిక భూమి ధరలున్న దేశాల్లో మొనాకో ఒకటి. ఇక్కడ ఇల్లు కొనడం అంటే అందరి వల్లా కాదు. కేవలం కోటీశ్వరులు మాత్రం కొనగలరు. సుమారు 100 చదరపు మీటర్ల ఇంటి ధర రూ.30 కోట్ల నుంచి రూ.35 కోట్ల వరకు ఉంటుందని అంచనా. దేశ విస్తీర్ణం తక్కువ కావడంతో, ఇక్కడి భవనాలు చాలా ఎత్తుగా, దగ్గరదగ్గరగా ఉంటాయి. కానీ చూసేందుకు మాత్రం ఎంతో అందంగా ఉంటాయి.
ప్రజలు ఎలా జీవిస్తారు?
మొనాకోలో జీవించడం చాలా ఖరీదు. ఇక్కడ జీవన వ్యయం అధికం. అందుకే ఈ దేశాన్ని ప్రపంచంలోనే అత్యంత ప్రసిద్ధ లగ్జరీ ప్రాంతంగా చెప్పుకుంటారు. ముఖ్యంగా మాంటే కార్లో, లార్వోటో వంటి ప్రాంతాలు ప్రపంచ ధనవంతుల జీవనశైలిని చూపిస్తాయి. అందుకే ప్రపంచంలో అత్యధిక సంపన్నులు నివసించే దేశంగా మొనాకో నిలిచింది. ఈ దేశం చూసేందుకు వెళ్లినా కూడా అక్కడ ఖర్చు భారీగానే అవుతుంది. మొనాకో కరెన్సీ యూరోలలో ఉంటుంది. ఒక యూరో 105 రూపాయలతో సమానం.