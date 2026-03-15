Jasmine Flowers: శోభనం రోజు నవవధువు మల్లెపూలు పెట్టుకోవడం వెనుక అసలు సీక్రెట్ ఇదే
Jasmine Flowers: భారతీయ సంప్రదాయంలో మల్లెపూలకు ఎంతో ప్రాధాన్యం ఉంది. పెళ్లయ్యాక దంపతుల మొదటి రాత్రికి మల్లెపూలు ఉండాల్సిందే శోభనం రోజు వధువు మల్లెపూలు పెట్టుకోవడం, అలాగే మంచంపై మల్లెపూలు చల్లడం వెనుక ఆసక్తికరమైన శాస్త్రీయ కారణం కూడా ఉంది.
మల్లెపూలనే ఎందుకు వాడతారు?
పెళ్లి జీవితంలో అద్భుతమైన ఘట్టం. ఇక ఆ తరువాత జరిగే శోభనం తంతు.. వధూవరులను పూర్తిగా ఒక్కటి చేసే ప్రక్రియ. అందుకే దీనికి ఎంతో ప్రాధానం ఉంది. ఆ రోజు వధుడు జడలో మల్లెపూల నిండుగా పెడతారు. అలాగే మంచాన్ని మల్లెపూలతో నింపేస్తారు. ఆ గదంతా మల్లెపూల గుబాళింపుతో నిండిపోతుంది. ఆ వాసన కానీ ఆ రోజే ప్రత్యేకంగా మల్లెపూలు ఎందుకు వాడతారో ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా? దీని వెనుక ఉన్న కారణాన్ని సైన్సు వివరిస్తోంది.
వాసనతో ఒత్తిడి తగ్గుతుంది
మల్లెపూలను చూస్తేనే ఏదో తెలియని ఆహ్లాదం కలుగుతుంది. మల్లెపూలు అంటే ఇష్టపడని అమ్మాయిలు ఎవరుంటారు. చీర కట్టుకుని వాలు జడలో మల్లెపూలు పెట్టుకుంటే లుక్కే మారిపోతుంది. ఈ పువ్వులు మంచి సువాసన ఇవ్వడమే కాదు… పెట్టుకున్న వారి అందాన్ని పెంచేస్తుంది. అయితే శోభనం రోజు మల్లెపూలు వాడటానికి మాత్రం ప్రధాన కారణం ఉంది. అది మల్లెపూలు నుంచి వచ్చే వాసన, అందులో ఉండే ఔషధ గుణాలు. మల్లెపూల వాసన పీల్చామంటే మెదడు ప్రశాంతంగా మారుతుంది. కొత్త జంట ఒత్తిడి లేకుండా రిలాక్స్గా ఉండేందుకు మల్లెపూలు ఎంతో సహాయపడతాయి. ఆ వాసన వారిలో కొత్త ఉత్సాహాన్ని, ఆనందాన్ని పెంచుతుంది.
మానసిక ప్రశాంతత
మల్లెపూలు గదిలో ఉంటే అందమైన, ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణాన్ని సృష్టిస్తాయి. ఇది కొత్త దంపతుల మధ్య బంధాన్ని మరింత బలోపేతం చేసేందుకు దోహదపడతాయి. మల్లెల నుంచి వచ్చే సువాసన మనసులోని ఆందోళనను దూరం చేస్తాయి. రోజంతా పెళ్లి పనులతో అలసిపోయిన శారీరక, మానసిక అలసటను ఈ వాసన దూరం చేస్తుంది.
తాజా పువ్వులనే వాడండి
మల్లెపూల సువాసన గాలిలోని తేమతో కలిశాక మరింత ప్రభావవంతంగా పనిచేస్తాయి. తాజా పువ్వులను వాడితేనే మంచి ప్రభావం కనిపిస్తుంది. మల్లెపూలకు శరీరాన్ని చల్లబరిచే సహజ గుణం ఉంది. ఈ పువ్వులను తలలో పెట్టుకోవడం వల్ల, తల నుంచి శరీరంలోని వేడిని గ్రహించి, శరీరానికి హాయినిచ్చే చల్లదనాన్ని అందిస్తాయి. కేవలం నవ దంపతులే కాదు… ఇంట్లో మానసిక ప్రశాంతత కావాలంటే మల్లెపూల సువాసన ఇంట్లో గుభాళించేలా చేయండి. ముఖ్యంగా రాత్రి పూట పడక గదిలో మల్లెపూల వాసన వస్తే హాయిగా నిద్రపడుతుంది.