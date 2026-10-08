Chicken: చికెన్ లో ఏ భాగం అస్సలు తినకూడదు? చికెన్ ఎలా తింటే ఆరోగ్యకరం..?
Chicken:చికెన్ ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిది. అయినప్పటికీ... చికెన్ లో కొన్ని భాగాలు మాత్రమే ఆరోగ్యానికి మేలు చేస్తాయి. మరి కొన్ని ఆహార పదార్థాలు అస్సలు తినకపోవడమే మంచిది. వేటిని తినాలి? వేటిని తినకూడదు..?
చికెన్ తింటున్నారా?
ప్రపంచంలో నాన్-వెజ్ ఇష్టపడని వారు చాలా అరుదుగా ఉంటారు. అందులోనూ ఎక్కువ మందికి చికెన్ అంటే మరింత ఎక్కువ ఇష్టం ఉంటుంది. ఇందులో ప్రోటీన్లు పుష్కలంగా ఉండటం వల్ల జిమ్కి వెళ్లేవారు, ఫిట్నెస్ కోరుకునే వారు దీన్ని ఎక్కువగా తింటుంటారు. అయితే "ఎంత తినాలి?", "ఏ భాగం తినాలి?", "దాన్ని ఎలా వండాలి?" అనే విషయాలు చాలా ముఖ్యం.
ప్రతిరోజూ చికెన్ తినవచ్చా?
చికెన్ను నూనెలో ఎక్కువగా వేయించడం వల్ల దానిలోని కొవ్వు , కేలరీలు మరింత పెరుగుతాయి. ఇలా సంతృప్త కొవ్వు ఎక్కువగా ఉన్న ఆహారాన్ని తరచుగా తీసుకోవడం వల్ల కొందరిలో చెడు కొలెస్ట్రాల్ (LDL) పెరిగే అవకాశం ఉంది. బరువు తగ్గాలనుకునే వారు లేదా శరీరంలో కొవ్వును నియంత్రించుకోవాలనుకునే వారు చర్మం తొలగించిన చికెన్ను ఎంచుకోవడం మంచిది. అయితే దీని అర్థం చర్మాన్ని పూర్తిగా అసలు ముట్టుకోకూడదని కాదు. మనం తీసుకునే మోతాదు, వండే పద్ధతే ఇక్కడ ముఖ్యం.
చికెన్ లో స్కిన్ తినకూడదా?
చికెన్ స్కిన్ లో కొవ్వు చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. దీని వల్ల.. శరీరంలో ఫ్యాట్ పెరిగిపోయే అవకాశం ఉంటుంది. అందుకు స్కిన్ తినకూడదని చెబుతుంటారు. కేవలం చికెన్ స్కిన్ మాత్రమే కాదు.. మనం వండే విధానం కూడా కరెక్ట్ గా ఉండాలి. చికెన్ను ఉడికించి తింటే ఒకలా ఉంటుంది, అదే నూనెలో డీప్ ఫ్రై చేసినా, పిండి లేదా బ్రెడ్ పొడిలో ముంచి వేయించినా అది పూర్తిగా వేరే ఆహారంగా మారిపోతుంది. బటర్ లేదా క్రీమ్ ఎక్కువగా ఉన్న గ్రేవీల్లో వండిన చికెన్ను తినడం వల్ల శరీరానికి అనవసరమైన కొవ్వు, కేలరీలు చేరుతాయి. అందుకే చికెన్ను కాల్చి , బేక్ చేసి లేదా తక్కువ నూనెతో వండుకోవడం ఆరోగ్యానికి మంచిది.
చికెన్ను ఆరోగ్యకరంగా ఎలా వండాలి?
ప్రతిరోజూ చికెన్ తినేవారు కేవలం మోతాదుపైనే కాకుండా దానికి వాడే నూనె, వెన్న, క్రీమ్ , ఉప్పుపై కూడా శ్రద్ధ పెట్టాలి. ఇక వండటానికి ముందు పచ్చి చికెన్ను కడగడం వల్ల బ్యాక్టీరియా నీటి బిందువుల ద్వారా వంటగది అంతటా వ్యాపించే ప్రమాదం ఉంది. కాబట్టి కడగడం కంటే, సరైన ఉష్ణోగ్రత వద్ద చికెన్ను పూర్తిగా ఉడికించడమే సురక్షితమని ఆహార భద్రతా నిపుణులు చెబుతున్నారు.
చికెన్ లివర్ తినడం మంచిదా?కాదా?
చికెన్ లివర్ తినకూడదు అని చాలా మంది అనుకుంటారు. కానీ, చికెన్ లివర్ లో ఐరన్, విటమిన్ బి12, విటమిన్ ఎ వంటి పోషకాలు మెండుగా ఉంటాయి. అయితే, ఇందులో విటమిన్ ఎ చాలా ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల దీన్ని రోజూ లేదా అధికంగా తినడం అందరికీ మంచిది కాకపోవచ్చు.
ముఖ్యంగా ఇప్పటికే విటమిన్ ఎ సప్లిమెంట్లు వాడుతున్నవారు లేదా గర్భధారణ సమయంలో ఉన్న మహిళలు లివర్ తినేటప్పుడు డాక్టర్ను సంప్రదించడం చాలా ముఖ్యం. కాబట్టి దీన్ని పూర్తిగా మానేయాల్సిన అవసరం లేదు కానీ, మితంగా తీసుకోవడం ఉత్తమం. అలాగే కేవలం చికెన్ మాత్రమే కాకుండా ఆహారంలో పప్పుధాన్యాలు, గుడ్లు, చేపలు వంటి ఇతర ప్రోటీన్లను కూడా మార్చి మార్చి తీసుకోవాలి.
చికెన్ను ఎంతసేపు ఉడకబెట్టాలి?
చికెన్ ఏ భాగం తింటున్నామనే దానికంటే అది పూర్తిగా ఉడికిందా లేదా అనేదే ముఖ్యం. సరిగ్గా ఉడకని పచ్చి చికెన్లో 'సాల్మొనెల్లా' , 'క్యాంపిలోబాక్టర్' వంటి హానికరమైన బ్యాక్టీరియా ఉంటుంది. దీనివల్ల విరేచనాలు, కడుపునొప్పి, జ్వరం, వాంతులు వంటి అనారోగ్య సమస్యలు వస్తాయి.
యూఎస్ సెంటర్స్ ఫర్ డిసీజ్ కంట్రోల్ అండ్ ప్రివెన్షన్ (CDC) ప్రకారం.. చికెన్ సురక్షితంగా ఉండాలంటే దాని అంతర్గత ఉష్ణోగ్రత కనీసం 74 డిగ్రీల సెల్సియస్కు చేరే వరకు ఉడికించాలి. చికెన్ పైభాగం గోధుమ రంగులోకి మారినంత మాత్రాన లోపల పూర్తిగా ఉడికినట్లు కాదు. ముఖ్యంగా మందపాటి ముక్కలు, ఎముకలు ఉన్న భాగాల విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. మరో ముఖ్యమైన విషయం ఏమిటంటే...పచ్చి చికెన్ను కోసిన కత్తులు, బోర్డులను శుభ్రంగా కడగాలి. పచ్చి చికెన్ పెట్టిన ప్లేట్లోనే వండిన చికెన్ను పెట్టకూడదు.