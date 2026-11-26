సాంబార్ కి ఎక్కువ టైమ్ పడుతుంది. అంతేకాకుండా రోజూ సాంబార్ తినాలంటే బోర్ . అందుకే మజ్జిగను ఉపయోగించి అన్నంతో పాటు తినే ఈ పదార్థాలను కొన్ని నిమిషాల్లోనే తయారు చేసుకోండి.
మామిడికాయ గుజ్జుకు కొద్దిగా కొబ్బరి తురుము వేసి మిక్సీలో రుబ్బుకోండి. దానికి జీలకర్ర, మినపప్పు, ఆవాలు, ఇంగువ, పచ్చిమిర్చి వేసి తాలింపు పెట్టుకోండి. రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసుకోండి.
అరటికాయ లేదా పనసకాయ తొనలు లేదా బెండకాయ ముక్కలకు నీళ్లు పోసి ఉడికించండి. దానికి ఇంగువ, మినపప్పు, ఆవాలు, జీలకర్ర, పచ్చిమిర్చి వేసి తాలింపు పెట్టుకోండి. మజ్జిగ లేదా నిమ్మరసం కలపండి.
ఎంత కావాలో అంత నీటికి నిమ్మరసం కలపండి. మినపప్పు, ఆవాలు, ఇంగువ, పచ్చిమిర్చి వేసి తాలింపు పెట్టుకోండి. రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసుకోండి.
ఎంత కావాలో అంత నీరు పోసి టమాటా పండును ఉడికించుకోండి. దానికి మినపప్పు, ఆవాలు, ఇంగువ, ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి వేసి తాలింపు పెట్టుకోండి. రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసుకోండి
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