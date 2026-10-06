Mutton: మటన్ తిన్నారా? వెంటనే ఇవి మాత్రం తినకండి.. చాలా డేంజర్..!
Mutton: మటన్ ఆరోగ్యానికి మంచిదే కానీ, మటన్ తిన్న తర్వాత కొన్ని ఆహార పదార్థాలు మాత్రం పొరపాటున కూడా తినకూడదు. తింటే చాలా ఆరోగ్య సమస్యలు వచ్చే అవకాశం ఉంది.
మటన్ తిన్న తర్వాత ఇవి తింటున్నారా?
నాన్ వెజ్ ప్రియులకు మటన్ అంటే అమితమైన ప్రేమ ఉంటుంది. వీకెండ్ వస్తే చాలు దాదాపు ప్రతి ఇంట్లోనూ చికెన్, మటన్ కూర వాసన వచ్చేస్తూ ఉంటుంది. కొంత మంది వారానికి మూడు లేదా నాలుగు రోజులు మాంసాహారం తింటూ ఉంటారు. మటన్ రుచిగా ఉండటమే కాదు, ఆరోగ్యానికి కూడా చాలా మేలు చేస్తుంది. అయితే.. మటన్ తిన్న వెంటనే కొన్ని రకాల ఆహార పదార్థాలు తినడం వల్ల.. చాలా ఆరోగ్య సమస్యలు వచ్చే అవకాశం ఉందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. మటన్ తిన్న తర్వాత అస్సలు తినకూడని ఫుడ్స్ ఏంటో చూద్దాం...
అజీర్ణ సమస్యలు...
మాంసాహారం ముఖ్యంగా చికెన్, మటన్ తినేటప్పుడు మనం చేసే చిన్న పొరపాట్ల కారణంగా.. అజీర్ణం, గుండెల్లో మంట, గ్యాస్, చర్మ సమస్యలు వచ్చే ప్రమాదం ఉంది. మటన్ లో ప్రోటీన్, ఐరన్ అధికంగా ఉంటాయి. అందువల్ల, అది జీర్ణం కావడానికి ఎక్కువ సమయం పడుతుంది. అందుకే, మటన్ తిన్న తర్వాత పొరపాటున కూడా కొన్ని ఆహార పదార్థాలను తీసుకోకూడదు.
పాలు, పెరుగు లేదా మజ్జిగ
కొంతమంది మాంసాహారం తిన్న వెంటనే పాలు, పెరుగు లేదా మజ్జిగ తాగుతారు. అయితే, ఇది శరీరానికి అస్సలు మంచిది కాదని నిపుణులు అంటున్నారు. మాంసాహారం తిన్న తర్వాత వీటిని తాగడం వల్ల జీర్ణ సమస్యలు తలెత్తవచ్చు. అంతేకాకుండా కడుపు ఉబ్బరం, విరేచనాలు, చర్మంపై దద్దుర్లు వంటి సమస్యలు కూడా రావచ్చని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
తేనె
మటన్ తిన్న తర్వాత తేనె తినడం ఆరోగ్యానికి చాలా హానికరం. సాధారణంగా తేనె శరీరంలో వేడిని పెంచుతుంది. దానిని మటన్తో కలిపి తిన్నప్పుడు, శరీరంలో వేడి మరింత పెరుగుతుంది. దీనివల్ల గుండెల్లో మంట, శారీరక అసౌకర్యం కలగవచ్చు. అందువల్ల, మీకు మటన్ తిన్న తర్వాత తేనె తినే అలవాటు ఉంటే, వెంటనే దానిని మానుకోండి.
స్వీట్స్..
అంతేకాకుండా, మటన్ తిన్న తర్వాత అరటిపండ్లు, స్వీట్లు తినకూడదు. మనం తినే మటన్ జీర్ణం కావడానికి సమయం పడుతుంది కాబట్టి, వీటిని వెంటనే తినడం వల్ల కడుపులో సమస్యలు వచ్చి, మీకు అనారోగ్యంగా అనిపించవచ్చు. కాబట్టి, మటన్ తిన్న తర్వాత కాసేపు విశ్రాంతి తీసుకుని, ఆ తర్వాత మీకు నచ్చింది తినవచ్చు.
రాత్రిపూట మటన్ తినడం మంచిది కాదని వైద్యులు చెబుతున్నారు. మటన్ తిన్న తర్వాత తగినంత నీరు త్రాగడం చాలా ముఖ్యం. తిన్న తర్వాత మీ కడుపు చాలా బరువుగా అనిపిస్తే, అల్లం లేదా మెంతుల కషాయం తాగమని నిపుణులు సిఫార్సు చేస్తున్నారు.