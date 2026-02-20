Expiry Date: ఈ ఆహార పదార్థాలకు ఎక్స్పైరీ డేటే ఉండదు..ఎన్నాళ్లైనా వాడుకోవచ్చు..!
Expiry Date: ఈ సృష్టిలో మనకు చాలా రకాల ఆహార పదార్థాలు లభిస్తాయి. వాటిలో కొన్నింటికి షెల్ లైఫ్ తక్కువగా ఉంటుంది. కానీ, కొన్ని ఆహార పదార్థాలు మాత్రం ఎన్నేళ్లు అయినా చెక్కు చెదరవు. వాటికి ఎక్స్పైరీ డేటే ఉండదు.అలాంటి ఫుడ్స్ ఏంటో చూద్దాం..
తేనె...
తేనె మనకు సహజంగా లభించే స్వీట్నర్. దీనికి ఎక్స్పైరీ డేటే ఉండదని మీకు తెలుసా? అవును. దీనిని ఎన్ని రోజులు అయినా వాడుకోవచ్చు. ఎందుకంటే.. ఇందులో తేమ చాలా తక్కువ తేమ ఉంటుంది. దాని చెక్కర స్థాయి చాలా ఎక్కువ ఉటుంది. ఇది సహజంగా ఆమ్లంగా ఉంటుంది. దీనిలో బ్యాక్టీరియా దరి చేరదు. మరీ ఎక్కువ రోజులు అయితే.. తేనె కాస్త గట్టిపడుతుంది.
బియ్యం..
గాలి చొరబడని కంటైనర్ లో నిల్వ చేస్తే.. బియ్యం ఎన్ని దశాబ్దాలు అయినా వాడుకోవచ్చు. మరీ ముఖ్యంగా వైట్ రైస్ ఎక్కువ రోజులు మంచిగా నిల్వ ఉంటుంది. బ్రౌన్ రైస్ లో ఊక ఉంటుంది. ఇది త్వరగా కుళ్లిపోతుంది. లేదంటే దుర్వాసన వస్తుంది. కానీ, తెల్ల బియ్యం లో ఊక ఉండదు. కాబట్టి అది చెడిపోదు.
ఉప్పు..
ఉప్పు సహజ సంరక్షణకారి. కాబట్టి ఎప్పుడూ చెడిపోదు. సూక్ష్మజీవులు ఉప్పులో పెరగవు. అధిక తేమ కారణంగా ఇది ముద్దగా మారవచ్చు. కానీ.. ఉప్పు పాడవ్వడం అనేది ఉండదు.
చక్కెర
ఉప్పు లాగానే, చక్కెర కూడా ఎక్కువ కాలం నిల్వ ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇందులో సూక్ష్మజీవులు వృద్ధి చెందడానికి అవసరమైన నీరు ఉండదు. దీని అధిక ఆస్మాటిక్ పీడనం బ్యాక్టీరియా పెరగకుండా నిరోధిస్తుంది.
వెనిగర్
వెనిగర్ లో ఆమ్లాలు ఉంటాయి. దాని pH చాలా తక్కువగా ఉండటం వలన బ్యాక్టీరియా దానిలో జీవించదు. కాబట్టి, అది తెల్ల వెనిగర్ అయినా లేదా ఆపిల్ సైడర్ వెనిగర్ అయినా, అవి ఎక్కువ కాలం ఉండవు.
సోయా సాస్
సోయా సాస్ కిణ్వ ప్రక్రియ ద్వారా తయారు చేస్తారు. అందులో ఉప్పు ఉంటుంది, కాబట్టి తొందరగా పాడవ్వదు. తెరవని సీసా సంవత్సరాలు పాటు ఉంటుంది. తెరిచిన తర్వాత కూడా దాని రుచి క్రమంగా మారవచ్చు, కానీ అది చాలా కాలం పాటు సురక్షితంగా ఉంటుంది.
మొక్కజొన్న పిండి
మొక్కజొన్న పిండిలో చాలా తక్కువ తేమ ఉంటుంది, కాబట్టి దానిలో బ్యాక్టీరియా సులభంగా పెరగదు. వేడి, తేమ నుండి దూరంగా గాలి చొరబడని కంటైనర్లో నిల్వ చేస్తే, అది చాలా కాలం పాటు ఉంటుంది.
కాఫీ పొడి..
ఇన్స్టంట్ కాఫీని ఫ్రీజ్-డ్రై చేయడం ద్వారా తయారు చేస్తారు, ఇది నీటిని తొలగిస్తుంది. బ్యాక్టీరియా పెరగకుండా నిరోధిస్తుంది. కొంత సమయం తర్వాత దాని రుచి కొద్దిగా తగ్గవచ్చు, కానీ గడువు తేదీ తర్వాత కూడా అది తాజాగా ఉంటుంది.
బీన్స్
చిక్పీస్, బీన్స్, కాయధాన్యాలు లేదా ఇతర చిక్కుళ్ళు వంటి ఎండిన చిక్కుళ్ళు చల్లని, పొడి ప్రదేశంలో నిల్వ చేస్తే దశాబ్దాలుగా తాజాగా ఉంటాయి. అవి కాలక్రమేణా కొంచెం గట్టిగా మారవచ్చు. ఉడికించడానికి ఎక్కువ సమయం పట్టవచ్చు, కానీ అవి పాడైపోవు.