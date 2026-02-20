Gold Bracelet: కాలేజీ అమ్మాయిలు మెచ్చే 9క్యారెట్ గోల్డ్ బ్రేస్ లెట్స్

9 క్యారెట్ గోల్డ్ బ్రేస్ లెట్ లో 37.5 శాతం స్వచ్ఛమైన బంగారం ఉంటుంది. ఇది ధర తక్కువగా ఉండటమే కాకుండా మన్నిక ఎక్కువ. డైలీ వేర్ కి వేసుకోవచ్చు. చూడటానికి చాలా ఎలిగెంటింగ్ ఉంటాయి
9K గోల్డ్లో మోడ్రన్, మినిమల్, ట్రెండీ డిజైన్లు సులభంగా దొరుకుతాయి. కాలేజీకి వెళ్లే అమ్మాయిలకు బాగా నచ్చుతాయి.
9 క్యారెట్ గోల్డ్లో మీరు ఇలాంటి డబుల్ లేయర్ డిజైన్ను కూడా ఎంచుకోవచ్చు. ఇందులో ఒకవైపు గోల్డ్ బ్రేస్లెట్, మరోవైపు డైమండ్ బ్రేస్లెట్ ఉండి క్రిస్-క్రాస్ ప్యాటర్న్లో ఉంటుంది.
అమ్మాయిల చేతులకు చైన్ బ్రేస్లెట్లు చాలా అందంగా కనిపిస్తాయి. ఈ బ్రేస్లెట్ బరువు తక్కువగా ఉంటుంది.
రోజూ వేసుకోవడానికి తేలికగా, బలంగా ఉండే బ్రేస్లెట్ కావాలంటే అడ్జస్టబుల్ గోల్డ్ బ్రేస్లెట్ కొనండి. దీని ముందు భాగంలో రెండు కుందన్ బ్రోచ్ డిజైన్లు ఉన్నాయి.
అమ్మాయిలకు ఇలాంటి ఈవిల్ ఐ చార్మ్ బ్రేస్లెట్లు చాలా నచ్చుతాయి. 9 క్యారెట్ గోల్డ్లో చైన్, లాకెట్ ఉన్న ఈ తరహా బ్లాక్ ఈవిల్ ఐ బ్రేస్లెట్ను మీరు తీసుకోవచ్చు.
గట్టి చైన్ డిజైన్ బ్రేస్లెట్ ట్రెండీ లుక్ ఇవ్వడమే కాకుండా, చాలా మన్నికగా కూడా ఉంటుంది. కొనేటప్పుడు BIS హాల్మార్క్ను తప్పకుండా చెక్ చేయండి.
Blouse Designs: చీర అందాన్ని రెట్టింపు చేసే బ్లౌజ్ డిజైన్స్.. ఇవిగో
Gold Earrings: డైలీవేర్ కి ఈ ఇయర్ రింగ్స్ చాలా బాగుంటాయి.. చూసేయండి
Gold Pendant: చైన్ అందాన్ని పెంచే క్యూట్ మూన్ లాకెట్స్
Gold Earrings: 2 గ్రాముల్లో స్టడ్స్.. డైలీవేర్ కి బెస్ట్ ఆప్షన్