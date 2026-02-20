Telugu

అమ్మాయిల కోసం ఫ్లవర్ డిజైన్ గోల్డ్ ఉంగరాలు

life Feb 20 2026
Author: Haritha Chappa Image Credits:Instagram@vijaygoldpalace
Telugu

గోల్డ్ ఫ్లవర్ రింగ్ డిజైన్

మీ భార్యకు ఈ గోల్డ్ ఫ్లవర్ రింగ్ డిజైన్‌ను గిఫ్ట్‌గా ఇవ్వొచ్చు. ఈ డిజైన్‌లో పువ్వు రేకుల ఆకృతిని చాలా అందంగా తీర్చిదిద్దారు.

Image credits: Instagram@localeclectic
Telugu

గోల్డ్ ఫ్లవర్ రింగ్ డిజైన్

ఈ ఫ్లవర్ రింగ్ డిజైన్లోనిపువ్వు రేకుల డిజైన్ ప్రత్యేక ఆకర్షణగా ఉంటుంది. చేతికి నిండుగా ఉంటుంది.

Image credits: Gemini AI
Telugu

పెటల్స్ డిజైన్ రింగ్

కేవలం 1.5 గ్రాముల బరువులో ఈ పెటల్స్ డిజైన్ రింగ్ కొనవచ్చు. ఈ రేకుల డిజైన్ చూడటానికి చాలా అందంగా, సింపుల్‌గా ఉంటుంది.

Image credits: Instagram@auraluxe._
Telugu

స్టోన్ వర్క్ ఫ్లవర్ రింగ్

రెడ్ స్టోన్ వర్క్, రెడ్ డైమండ్‌తో ఉన్న ఈ రింగ్‌ను వేలికి పెట్టుకుంటే చాలా బాగుంటుంది. 

Image credits: Gemini AI
Telugu

అడ్జస్టబుల్ కలర్‌ఫుల్ రింగ్

మార్కెట్లో అడ్జస్టబుల్ గోల్డ్‌ ఉంగరాలు ఇవి. చూసేందుకు యువతుల చేతికి చాలా అందంగా కనిపిస్తాయి.

Image credits: Gemini AI
Telugu

పొడుల రింగ్

తెల్లటి పొడులతో నిండిన ఫ్లవర్ డిజైన్ ఉంగరం ఇది. ఆఫీస్ వేర్ కుడా అద్భుతంగా ఉంటుంది.

Image credits: Getty
Telugu

వేలికి నిండుగా ఉంగరం

తెల్లటి పొడులతో వికసించిన పువ్వులా కనిపించే ఉంగరం ఇది. పెళ్లి వేడుకలకు ఇది సరిగ్గా నప్పుతుంది.

Image credits: Getty

Kids Hairstyles: చిన్నారులకు అదిరిపోయే హెయిర్ స్టైల్స్

Papaya Benefits: బొప్పాయి పండు రెగ్యులర్ గా తింటే ఏమౌతుంది?

Tiger Nuts: బాదం, జీడిపప్పు కన్నా పవర్‌ఫుల్ నట్స్ ఇవి

Blouse Designs: చీర అందాన్ని రెట్టింపు చేసే బ్లౌజ్ డిజైన్స్.. ఇవిగో