Bay leaf: బిర్యానీ ఆకును రాత్రిపూట ఇంటి లోపల కాల్చడం వల్ల ఆ ఇంట్లో వచ్చే మార్పులు ఇవే
Bay leaf: బిర్యానీ ఆకును పనికిరానిదిగా చూస్తారు. తినే ముందు తీసి పడేస్తారు. కానీ ఇందులో ఉండే ఔషధ గుణాలు ఇన్నీ అన్నీ కాదు. రాత్రి సమయంలో బిర్యానీ ఆకును కాల్చడం వల్ల ఆరోగ్యానికి ఇంటికి కూడా ఎంతో మేలు జరుగుతుంది.
బిర్యానీ ఆకుల్లో ఉండే గుణాలు
బిర్యానీ ఆకులను కేవలం పులావ్లో వేసే ఒక పదార్ధంగానే చూస్తారు. కానీ బిర్యానీ ఆకుకు ఎంతో ప్రాధాన్యత ఉంది. దీన్ని రాత్రి సమయంలో ఇంట్లో కాల్చడం వల్ల ఇంటికి, ఇంటి సభ్యులకు కూడా ఎంతో మేలు జరుగుతుందని కొన్ని నమ్మకాలు చెబుతున్నాయి. బిర్యాని ఆకుకూ మంచి వాసన ఉంటుంది. ఈ ఆకును కాల్చినప్పుడు ఆ వాసన గదిలో అంతా వ్యాపిస్తుంది. మనసుకు రిలాక్స్ గా అనిపిస్తుంది. రోజంతా పనిచేసి అలసిపోయినప్పుడు రాత్రి సమయంలో ఈ ఆకును మీ గదిలో కాల్చి చూడండి. మీకు ఒక్కసారిగా టెన్షన్ తగ్గి ప్రశాంతంగా అనిపిస్తుంది.
బిర్యానీ ఆకును కాల్చడం వల్ల లాభాలు
బిర్యానీ ఆకును కాల్చేటప్పుడు విడుదలయ్యే సుగంధాలు మనం మెదడు పై ప్రభావం చూపిస్తాయని కొన్ని అధ్యయనాలు చెబుతున్నాయి. వాటి వల్ల మనసు ప్రశాంతంగా మారి ఆలోచనలు స్పష్టంగా ఉంటాయని అంటారు. కొందరికి ఇది మంచి నిద్ర పట్టేలా చేస్తుందని కూడా చెబుతారు. ఎంతోమంది ఇలాంటి వ్యక్తిగత అనుభవాలను అప్పుడప్పుడు పంచుకుంటూ ఉంటారు. మరొక నమ్మకం ప్రకారం బిర్యానీ ఆకును ఇంట్లో కాల్చితే నెగటివ్ ఎనర్జీ చాలా వరకు తగ్గిపోయి పాజిటివ్ వాతావరణం పెరుగుతుంది. ఇది పాత నమ్మకాలలో ఒకటైనా కూడా దీన్ని పాటించేవారు, నమ్మే వారి సంఖ్య ఎక్కువగానే ఉంది. బిర్యాని ఆకును కాల్చడం అనేది ఆధ్యాత్మికంగా కూడా ప్రధానమైనదిగానే చెప్పుకోవాలి. అయితే బిర్యానీ ఆకు కాల్చడం వల్ల కలిగే ఫలితాలకు ఎలాంటి శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేవు.
ఇల్లంతా బిర్యానీ ఆకు పొగ
ఇంట్లో కాల్చడం వల్ల ఇంట్లో ఉన్న గాలి శుభ్రం అవుతుందని, పురుగులు కీటకాలు ఇంట్లో చేరడం తగ్గుతుందని కూడా అంటారు. ఈ ఆకు కావలసినప్పుడు పొగ వస్తుంది. ఆ పొగను ఇల్లంతా విస్తరించేలా చూడాలి. అయితే ఆస్తమా, అలెర్జీలు ఉన్నవారు మాత్రం ఆ పొగను పీల్చకపోవడమే మంచిది. బిర్యానీ ఆకు కాల్చడం వల్ల కొంతమంది రిలాక్స్ గా ఫీల్ అవుతారు. కాబట్టి దీన్ని అప్పుడప్పుడు పాటించడం వల్ల ఎలాంటి సమస్య లేదు. అయితే ఆరోగ్యం కోసం మంచి ఆహారం, సరైన నిద్ర, వ్యాయామం వంటివి మాత్రం పాటించడం మర్చిపోకూడదు.