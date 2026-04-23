Rahu Ketu Gochar: పగబట్టిన రాహు కేతువులు.. ఈ 5 రాశుల వారికి కొన్ని నెలలు కష్టాలే
Rahu Ketu Gochar: రాహు కేతు సంచారం వల్ల 5 రాశుల వారికి ఈ ఏడాది కష్టాలు తప్పకపోవచ్చు. వీరు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఆరోగ్యం, కెరీర్, కుటుంబ జీవితంలో కూడా చెడు ఘటనలు జరిగే అవకాశం ఉంటుంది. ఏ రాశులవారిపై రాహుకేతువుల ప్రభావం అధికంగా ఉంటుందో తెలుసుకోండి.
పగబట్టిన రాహుకేతువులు
జ్యోతిషశాస్త్రంలో దుష్ట గ్రహాలుగా పిలిచే రాహువు, కేతువులు తమ స్థానాన్ని బట్టి మంచి చెడు ఫలితాలను అందిస్తారు. ఈ రెండు గ్రహాలు ఒక రాశిలో 18 నెలల పాటు ఉండి శుభ, అశుభ ఫలితాలను ఇస్తాయి. ఈ ఏడాది డిసెంబర్ 5న రాహువు కుంభరాశి నుంచి మకరరాశిలోకి, కేతువు సింహరాశి నుంచి కర్కాటక రాశిలోకి ప్రవేశిస్తారు. ఈ సంచారం 12 రాశులపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతుంది. ముఖ్యంగా కొన్ని రాశుల వారికి మాత్రం అశుభ ఫలితాలు కలిగే అవకాశం ఉంది. వారు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి.
మేష రాశి
రాహు కేతువుల వల్ల మేష రాశి వారికి మానసిక అశాంతి పెరిగే అవకాశం ఉంది. రాహువు ప్రభావం వల్ల సరిగా నిర్ణయాలు తీసుకోలేక ఇబ్బందిపడతారు. వీరికి అనవసరమైన ఖర్చులు పెరిగి ఆర్థిక ఇబ్బందుల్లో పడతారు. కుటుంబ సభ్యులతో గొడవలు జరిగే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి. అందుకే మాటల్లో జాగ్రత్త అవసరమని జ్యోతిష్యులు సూచిస్తున్నారు.
వృషభ రాశి
రాహు కేతువుల సంచారం వృషభ రాశిలో జన్మించిన వారి ఆరోగ్యంపై ప్రభావం చూపిస్తుంది. వీరు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. దీర్ఘకాలిక వ్యాధులు వచ్చే అవకాశం ఉంది. ముఖ్యంగా ఉద్యోగ, వ్యాపార రంగాల్లోని వారు తమ సహోద్యోగుల నుంచి ఒత్తిడిని ఎదుర్కొంటారు. కాబట్టి రాహు కేతు పూజలు చేయంచుకోవడం ఉత్తమం.
సింహ రాశి
సింహ రాశికి చెందిన వ్యాపారవేత్తలకు రాహు కేతువుల వల్ల కష్టకాలం మొదలవుతుంది. ముఖ్యంగా వీరు పెట్టుబడుల విషయంలో తొందరపడకుండా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. భాగస్వాములతో అభిప్రాయ భేదాలు వచ్చే అవకాశం పుష్కలంగా ఉంది. ప్రయాణాలు చేసేటప్పుడు ఎంతో జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాలి.
వృశ్చిక రాశి
వృశ్చిక రాశిలో జన్మించిన వారు తమ కోపాన్ని అదుపులో ఉంచుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. రాహు కేతువులు ఈ కాలంలో అది అనేక సమస్యలు వచ్చేలా చేస్తారు. ఈ రాశి వారి పేరు, ప్రతిష్టలకు భంగం కలుగుతుంది. ఇక చదువుకుంటున్న విద్యార్థుల ఏకాగ్రత దెబ్బతింటుంది. ఆర్థిక లావాదేవీలలో ఎవరినీ గుడ్డిగా నమ్మకూడదు.
మీన రాశి
రాహు కేతువుల వల్ల మీన రాశి వారికి కుటుంబంలో అశాంతి పరిస్థితులు నెలకొంటాయి. వైవాహిక జీవితంలో కూడా అభిప్రాయ భేదాలు తలెత్తుతాయి. ఉద్యోగం మారాలనుకునే వారు మంచి రోజుల వేచి ఉండాలి. తొందరపాటు నిర్ణయాలు తీసుకోకూడదు. ఆర్థిక విషయాల్లోనూ చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది.