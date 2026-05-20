- Home
- Life
- Kitchen Hacks: కిచెన్ లో ఈ 3 వస్తువులు ఉంటే క్యాన్సర్ వచ్చే ప్రమాదం ఎక్కువ.. వెంటనే పడేయడం మంచిది!
Kitchen Hacks: కిచెన్ లో ఈ 3 వస్తువులు ఉంటే క్యాన్సర్ వచ్చే ప్రమాదం ఎక్కువ.. వెంటనే పడేయడం మంచిది!
Kitchen Hacks: వంటగదిలో చాలా రకాల వస్తువులను వాడుతుంటాం. కొన్ని వస్తువులు మనకు తెలియకుండానే ఆరోగ్యానికి ప్రమాదంగా మారే అవకాశం ఉందని చెబుతున్నారు నిపుణులు. ఆ వస్తువులు ఏవి? వాటి వల్ల కలిగే నష్టాలేంటి? వాటి బదులు ఏం వాడాలో ఇక్కడ వివరంగా తెలుసుకుందాం.
కిచెన్ లో వాడకూడని వస్తువులు
వంటగది మన ఆరోగ్యానికి మూలం. కాబట్టి వంటగదిలో ఉపయోగించే వస్తువుల విషయంలో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ముఖ్యంగా కొన్ని వస్తువులు ఎక్కువకాలం వాడితే ఆరోగ్యంపై ప్రతికూల ప్రభావం చూపే అవకాశముందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. అవేంటో తెలుసుకుందాం.
ప్లాస్టిక్ చాపింగ్ బోర్డు
చాలామంది కూరగాయలు, మాంసం, పండ్లు కోయడానికి ప్లాస్టిక్ చాపింగ్ బోర్డులను వాడుతుంటారు. ఇవి తక్కువ ధరలో లభించడం, తేలికగా ఉండటం వల్ల ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తుంటారు. అయితే పదేపదే కత్తితో కోయడం వల్ల వాటిపై చిన్న చిన్న గీతలు ఏర్పడతాయి. ఆ గీతల్లో బ్యాక్టీరియా చేరే అవకాశం ఉంటుంది. అంతేకాదు, ప్లాస్టిక్ కణాలు ఆహారంలో కలిసే ప్రమాదం కూడా ఉంటుంది. ఈ మైక్రోప్లాస్టిక్ కణాలు శరీరంలోకి వెళ్లి దీర్ఘకాలంలో ఆరోగ్య సమస్యలకు కారణమవుతాయి. కాబట్టి వాటికి బదులు చెక్కతో తయారుచేసిన చాపింగ్ బోర్డులు ఉపయోగించడం మంచిది.
ప్లాస్టిక్ గరిటెలు
వేడి కూరల్లో లేదా నూనెలో ప్లాస్టిక్ గరిటెలను ఉపయోగిస్తే వాటిలోని రసాయనాలు ఆహారంలో కలిసే అవకాశం ఉందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా నాసిరకం ప్లాస్టిక్ వస్తువులు అధిక ఉష్ణోగ్రతల వద్ద బిస్ఫెనాల్-A (BPA) వంటి హానికర పదార్థాలను విడుదల చేస్తాయి. ఈ రసాయనాలు హార్మోన్ల సమతుల్యాన్ని ప్రభావితం చేసే అవకాశం ఉంది. వీటికి బదులు చెక్క, స్టీల్ లేదా సిలికాన్తో తయారైన మంచి నాణ్యత కలిగిన గరిటెలను ఉపయోగించడం మంచిది.
నాన్ స్టిక్ కుక్వేర్
నాన్ స్టిక్ పాత్రల్లో వంట చేయడం సౌకర్యంగా ఉంటుంది. తక్కువ నూనెతో వంట చేసుకోవచ్చు కాబట్టి చాలా మంది వీటిని ఇష్టపడతారు. కానీ ఈ పాత్రలపై ఉన్న పూత పోయే కొద్దీ పూతలోని సూక్ష్మ కణాలు ఆహారంలో కలిసే అవకాశం ఉందని పరిశోధనలు సూచిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా అధిక వేడి వద్ద వాడితే కొన్ని హానికర వాయువులు విడుదల కావచ్చట. అందుకే గీతలు పడిన నాన్ స్టిక్ పాత్రలను వెంటనే మార్చేయాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
ఈ జాగ్రత్తలు ముఖ్యం
నిపుణుల ప్రకారం ఆరోగ్యకరమైన జీవనశైలికి కేవలం మంచి ఆహారం తినడం మాత్రమే కాదు, ఆహారం తయారుచేసే పాత్రలు, వంట సామగ్రి కూడా కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి. వంటగదిలో ఉపయోగించే వస్తువులను తరచుగా పరిశీలించి, పాడైపోయినవి లేదా గీతలు పడ్డవి వెంటనే మార్చేయడం మంచిది. ముఖ్యంగా ప్లాస్టిక్ వస్తువులను అధిక వేడికి దూరంగా ఉంచాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.