లెట్ వెయిట్ చీరల్లో లెనిన్ చీరలు బెస్ట్ ఆప్షన్. ఈ చీరలు చెమటను త్వరగా పీల్చుకుంటాయి. రాయల్ లుక్ ఇస్తాయి. ఆఫీస్, డైలీ వేర్ నుంచి ప్రయాణాల వరకు.. అన్నింటికీ సౌకర్యంగా ఉంటాయి.
ఆర్గంజా ఫ్యాబ్రిక్ చాలా తేలికగా, ట్రాన్స్పరెంట్గా ఉంటుంది. ఇది కట్టుకుంటే చాలా హాయిగా, సౌకర్యంగా అనిపిస్తుంది. ఎంబ్రాయిడరీ వర్క్ తో ఉన్న ఇలాంటి చీర ఫంక్షన్లకు బెస్ట్ ఆప్షన్.
వేసవిలో కాంట్రాస్ట్ బ్లౌజ్తో చందేరీ చీరలు కూడా ట్రై చేయొచ్చు. ఈ చీరలు కాటన్, సిల్క్ మిక్స్డ్ టెక్స్చర్తో వస్తాయి. చూడటానికి చాలా అందంగా కనిపిస్తాయి.
షిఫాన్ ఫ్యాబ్రిక్ చాలా పల్చగా, గాలి ఆడేలా ఉంటుంది. వేసవిలో ఇలాంటి చీరలు చాలా రిలీఫ్ ఇస్తాయి. వీటిని చిన్న చిన్న ఫంక్షన్లకు కట్టుకుని వెళ్లవచ్చు.
కాటన్ చీరలు వేసవిలో చాలా కంఫర్ట్ గా ఉంటాయి. ఇలాంటి మల్టీ కలర్ చీరలు మీకు ప్రత్యేకమైన లుక్ ని ఇస్తాయి. ఎల్బో స్లీవ్స్ బ్లౌజుతో మరింత అందంగా కనిపిస్తారు.
ప్లెయిన్ జార్జెట్ చీరలు చాలా తేలికగా ఉంటాయి. వేసవిలో కట్టుకోవడానికి ఇవి పర్ఫెక్ట్గా ఉంటాయి. మీరు మల్టీకలర్ లేదా షేడెడ్ జార్జెట్ చీరలను ఎంచుకోవచ్చు.
