Telugu

BlackBeads: మెడ నిండుగా కనిపించే పంజాబీ మంగళసూత్రాలు.. ఓ లుక్కేయండి

woman-life May 20 2026
Author: ramya Sridhar Image Credits:chatgpt AI
Telugu

నల్లపూసలకు హెవీ లాకెట్..

సన్నని నల్లపూసల గొలుసుకు భారీ పెండెంట్ జత చేశారు. ఇది హెవీ లుక్ ని ఇస్తుంది.  చీరల మీద పెట్టుకుంటే… చాలా అందంగా కనిపిస్తారు. 

Image credits: pinterest
Telugu

లీఫ్ ప్యాటర్న్ పంజాబీ మంగళసూత్రం

మీరు ట్రెడిషనల్, మోడరన్ లుక్ రెండూ ఉన్న మంగళసూత్రం ధరించాలనుకుంటే, ఈ డిజైన్‌ను చూడొచ్చు. నల్లపూసల గొలుసుకు కింద భాగంలో హెవీ గోల్డ్ పెండెంట్‌ను జతచేశారు.
Image credits: pinterest
Telugu

రింగ్ పెండెంట్ మినిమల్ పంజాబీ మంగళసూత్రం

ఈ రోజుల్లో ఆధునిక వధువులు ఈ ప్యాటర్న్ మంగళసూత్రాలను బాగా ఇష్టపడుతున్నారు. రింగ్ పెండెంట్‌తో, తక్కువ నల్లపూసలతో చేసిన ఈ మంగళసూత్రం చాలా తేలికగా, స్టైలిష్‌గా కనిపిస్తుంది.
Image credits: pinterest
Telugu

త్రీ లేయర్ పంజాబీ మంగళసూత్రం

ఇలాంటి మంగళసూత్రం డిజైన్ చాలా ప్రత్యేకంగా, రిచ్ లుక్‌ను ఇస్తుంది. దీని పెండెంట్‌లో గోల్డ్, కుందన్ వర్క్, వేలాడే పూసలు దీని అందాన్ని మరింత పెంచుతాయి.
Image credits: pinterest
Telugu

మోడరన్ పంజాబీ మంగళసూత్రం

మీకు మంగళసూత్రంతో పాటు గొలుసు లుక్ కూడా కావాలంటే, ఈ యూనిక్ డిజైన్‌ను చూడొచ్చు. ఒకవైపు నల్లపూసల వరుసతో పాటు కింద చార్మ్ ఉండగా, మరోవైపు గోల్డ్ చైన్ ఉంటుంది.
Image credits: pinterest
Telugu

నేమ్ పెండెంట్ పంజాబీ మంగళసూత్రం

మినిమల్, క్లాసిక్ లుక్ కోసం మీరు కస్టమైజ్డ్ పంజాబీ మంగళసూత్రం చేయించుకోవచ్చు. నేమ్ పెండెంట్‌తో పాటు రెండు, మూడు వరుసల నల్లపూసలను జోడించండి. ఆఫీసుకు వెళ్లేవారికి బాగా నచ్చుతాయి.

Image credits: pinterest

Blouse Model:కాటన్ చీరలో కూడా గ్లామర్ గా కనిపించాలా? ఈ బ్లౌజులు బెస్ట్

Mangalsutra: ఈ మంగళసూత్రం ఉంటే... వేరే నగలు ఏవీ అవసరం లేదు..!

Cut Out Blouse: ట్రెండీ కట్ అవుట్ బ్లౌజ్ డిజైన్లు, సమ్మర్ కి బెస్ట్..!

Hair Chains:హెయిర్ స్టైల్స్ అవసరమే లేదు..ఈ హెయిర్ చైన్స్ తో రాయల్ లుక్