Fish Curry: చేపలపులుసులో ఇదొక్కటి వేయండి రుచి అదిరిపోతుంది
Fish Curry: చేపల పులుసు అంటేనే నోరూరిపోద్ది. కారం, పులుపు, మసాలాల ఘుమఘుమలతో వేడి అన్నంలో కలుపుకుని తింటే అదిరిపోద్ది. అయితే ఎప్పుడూ చేసుకునేలా కాకుండా ఈ తమిళనాడు స్టైల్ లో ఒకసారి చేసుకుని తినండి. ఇలా చేస్తే ప్లేట్ కడగాల్సిన పనే ఉండదు. అంత బాగుంటుంది.
తమిళనాడు చేపల పులుసు రెసిపీ
చేపల పులుసు ఒక్కో దగ్గర ఒక్కోలా చేస్తారు. నెల్లూరు చేపల పులుసు, తమిళనాడు చేపలపులుసు, ఆంధ్రా స్టైల్ పులుసు...ఇలా రెసిపీ ఎదైనా సరే దాని రుచి మాత్రం అద్భుతం. ప్రాంతానికో పద్ధతి ఉంటుంది. అందుకే ఎప్పుడూ మనం చేసుకునే చేపల పులుసులా కాకుండా ఈ సండే రోజు ఈ తమిళనాడు చేపల పులుసు ట్రై చేయండి. చేపలు ఇష్టపడని వాళ్లు కూడా పులుసుతో లాగించేస్తారు. అంత బాగుంటుంది. అయితే రెసిపీ చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు
చేపలు – 750 గ్రాములు, ఉప్పు – తగినంత, పసుపు – 1/4 టీస్పూన్, నల్ల మిరియాలు – 1 టేబుల్స్పూన్, 10 మెంతులు తాళింపు కోసం, ఉల్లిపాయ – 1, పచ్చిమిరపకాయలు – 3, వెల్లుల్లి రెబ్బలు – 15, టమాటాలు – 3, నూనె – సుమారు ⅔ కప్పు, ఆవాలు– 1/2 టీస్పూన్, కరివేపాకు – 2 రెమ్మలు, కారం – 2 టేబుల్స్పూన్లు, ధనియాల పొడి – 2 టేబుల్స్పూన్లు, చింతపండు – 50 గ్రాములు, కొబ్బరి పాలు – 2 కప్పులు, కొత్తిమీర – కొద్దిగా
పులుసు మసాలా కోసం.. మెంతులు – కాసింత సోంపు – 1/4 టీస్పూన్ జీలకర్ర – 1 టీస్పూన్ ఎండు మిరపకాయలు – 3–4. ఇప్పుడు ఒక పాన్లో మెంతులు, సోంపు, జీలకర్ర, ఎండు మిరపకాయలు వేసి మీడియం మంటపై వేయించాలి. మంచి వాసన వచ్చి మసాలాలు చిటపటలాడిన తర్వాత దించుకుని చల్లార్చాలి. వీటిని మెత్తని పొడిగా చేసుకుని పక్కన పెట్టాలి.
తయారీ విధానం
ముందుగా చేప ముక్కలను శుభ్రంగా కడిగి వాటికి ఉప్పు, 1/4 టీస్పూన్ పసుపు పట్టించాలి. 30 నిమిషాల పాటు పక్కన పెట్టాలి. తర్వాత పాన్లో కొద్దిగా నూనె వేసి నల్ల మిరియాలు, పెద్ద ఉల్లిపాయ ముక్కలు, పచ్చిమిరపకాయలు, వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేయాలి. ఉల్లిపాయలు వేగాక టమాటాలు కూడా వేసి వేయించాలి. దీన్ని చల్లార్చి మెత్తని పేస్ట్ చేసుకోవాలి.
చింతపండు రసం వేయాలి
ఇప్పుడు మరోసారి పాన్లో నూనె వేడి చేసి కొద్దిగా మెంతులు, ఆవాలు, ఎండు మిరపకాయలు, కరివేపాకు వేసి తాలింపు పెట్టాలి. ఆ తర్వాత ఉల్లిపాయ-టమాటా పేస్ట్ వేసి బాగా కలపాలి. నూనె పైకి తేలేక ఉప్పు, పసుపు, కారం, ధనియాల పొడి వేసి బాగా కలిపి కొద్దిసేపు ఉడికించాలి. ముందుగా నానబెట్టిన చింతపండును పిండి సుమారు 1/3 కప్పు చిక్కటి చింతపండు రసాన్ని తీసుకోవాలి. దీన్ని పాన్లో పోసి బాగా కలపాలి. మళ్లీ నూనె పైకి తేలే వరకు ఉడికించాలి.
కొబ్బరి పాలు పోయాలి
ఇప్పుడు చేప ముక్కలను జాగ్రత్తగా గ్రేవీలో వేయాలి. తర్వాత 2 కప్పుల పలుచని కొబ్బరి పాలు పోసి మూత పెట్టి మీడియం మంటపై చేపలు ఉడికే వరకు ఉంచాలి. చివరగా ముందుగా తయారు చేసుకున్న సోంపు-జీలకర్ర పొడిని చల్లి, కొత్తిమీర తరుగు వేయాలి. మరికొద్దిసేపు ఉడికించి స్టవ్ ఆఫ్ చేయాలి.
నెయ్యితో కలుపుకుని తింటే అదిరిపోద్ది
ఈ చేపల పులుసును వెంటనే తినడం కంటే 3–4 గంటలు చల్లారనిస్తే మసాలాల రుచి చేపలకు బాగా పడుతుంది. వేడి వేడి అన్నంలో నెయ్యితో కలుపుకుని తింటే తమిళనాడు స్టైల్ చేపల పులుసు రుచి అదిరిపోతుంది.