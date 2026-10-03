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- Biryani Recipes: క్రేవింగ్స్ తీర్చే బిర్యానీస్ రెసిపీస్.. ఒకసారి ట్రై చేస్తే మళ్లీ మళ్లీ కావాలంటారు
Biryani Recipes: క్రేవింగ్స్ తీర్చే బిర్యానీస్ రెసిపీస్.. ఒకసారి ట్రై చేస్తే మళ్లీ మళ్లీ కావాలంటారు
Biryani Recipes: బిర్యానీ అంటే చికెన్, మటన్ తోనే చేయాల్సిన అవసరం లేదు. వంకాయ, పుట్టగొడుగులు, కాలీఫ్లవర్, బీట్ రూట్, సోయాతోనూ అదిరే బిర్యానీ చేయొచ్చు. అందుకే నాన్ వెజ్ ను మించిన ఈ 5 రకాల వెజ్ బిర్యానీలను రుచిగా ఎలా చేయాలో రెసిపీస్ చూసేద్దాం.
క్రేవింగ్స్ తీర్చే బిర్యానీ రెసిపీస్
బిర్యానీ అంటే చికెన్, మటన్ తోనే చేయాల్సిన అవసరం లేదు. వంకాయ, పుట్టగొడుగులు, కాలీఫ్లవర్, బీట్ రూట్, సోయాతోనూ అదిరే బిర్యానీ చేయొచ్చు. అందుకే నాన్ వెజ్ ను మించిన ఈ 5 రకాల వెజ్ బిర్యానీలను రుచిగా తయారు చేసుకోవచ్చు. అన్నింటినీ ఒకేలా వండకుండా, ఆ కూరగాయకు తగినట్లుగా మసాలా, వండే విధానాన్ని మార్చుకుంటే అద్భుతమైన బిర్యానీ తయారు చేయవచ్చు. నాన్ వెజ్ తినని వారికి వెజిటబుల్ బిర్యానీకి భిన్నంగా కొత్తగా ప్రయత్నించాలనుకునే వారికి ఈ 5 రకాల బిర్యానీలు చాలా క్రేవింగ్స్ ను తీర్చుతాయి.
వంకాయ బిర్యానీ.. నోరూరించే రుచి!
కావాల్సిన పదార్థాలు:
బాస్మతి బియ్యం – 1 కప్పు
వంకాయలు – 5 నుండి 6
ఉల్లిపాయలు – 2
టొమాటో – 1
అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ – 1 టీస్పూన్
పచ్చిమిర్చి – 2
పెరుగు – ¼ కప్పు
పుదీనా – కొద్దిగా
కొత్తిమీర – కొద్దిగా
చెక్క, లవంగాలు, యాలకులు – తగినన్ని
కారం – 1 టీస్పూన్
పసుపు – ¼ టీస్పూన్
గరం మసాలా – ½ టీస్పూన్
నూనె – తగినంత
ఉప్పు – తగినంత
తయారీ విధానం:
ముందుగా వంకాయలను పొడవుగా కోసి, కొద్దిగా ఉప్పు, పసుపు వేసి దోరగా వేయించి పక్కన పెట్టుకోవాలి. బాస్మతి బియ్యాన్ని కడిగి 20 నిమిషాలు నానబెట్టాలి. తర్వాత నీటిని మరిగించి, ఉప్పు, కొద్దిగా మసాలా దినుసులు వేసి బియ్యాన్ని 70-80 శాతం ఉడికించి వడకట్టాలి. అదే పాత్రలో చెక్క, లవంగాలు, యాలకులు వేసి ఉల్లిపాయలను వేయించాలి. అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, పచ్చిమిర్చి, టొమాటో వేసి బాగా వేయించాలి.
పెరుగు, కారం, గరం మసాలా, పుదీనా, కొత్తిమీర వేసి మసాలాను బాగా ఉడికించాలి. వేయించిన వంకాయలను వేసి నెమ్మదిగా కలపాలి. దానిపై సగం ఉడికించిన అన్నం వేసి, పైన పుదీనా, కొత్తిమీర చల్లి మూతపెట్టి, తక్కువ మంటపై 10-15 నిమిషాలు దమ్ చేస్తే గుమగుమలాడే వంకాయ బిర్యానీ రెడీ.
మష్రూమ్ బిర్యానీ.. మాంసం లేకపోయినా అదే రుచి!
కావాల్సిన పదార్థాలు:
బాస్మతి బియ్యం – 1 కప్పు
పుట్టగొడుగులు (మష్రూమ్స్) – 200 గ్రాములు
ఉల్లిపాయలు – 2
టొమాటో – 1
అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ – 1 టీస్పూన్
పచ్చిమిర్చి – 2
పెరుగు – ¼ కప్పు
పుదీనా, కొత్తిమీర – తగినంత
చెక్క, లవంగాలు, యాలకులు, బిర్యానీ ఆకు – తగినన్ని
కారం – 1 టీస్పూన్
ధనియాల పొడి – ½ టీస్పూన్
గరం మసాలా – ½ టీస్పూన్
నిమ్మరసం – 1 టీస్పూన్
నూనె – తగినంత
ఉప్పు – తగినంత
తయారీ విధానం:
పుట్టగొడుగులను శుభ్రం చేసి తగిన పరిమాణంలో ముక్కలుగా కోసుకోవాలి. ఒక పాత్రలో నూనె పోసి పుట్టగొడుగులను ఎక్కువసేపు ఉడికించకుండా, కొద్దిగా వేయించి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
బాస్మతి బియ్యాన్ని 20 నిమిషాలు నానబెట్టి, ఉప్పు, మసాలా దినుసులు వేసిన మరుగుతున్న నీటిలో 70-80 శాతం ఉడికించి వడకట్టాలి. పాత్రలో నూనె పోసి చెక్క, లవంగాలు, యాలకులు వేయాలి. తర్వాత ఉల్లిపాయలు, పచ్చిమిర్చి, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి వేయించాలి.
టొమాటో వేసి మెత్తబడేలా ఉడికించి, కారం, ధనియాల పొడి, గరం మసాలా, పెరుగు వేసి బాగా ఉడికించాలి. పుట్టగొడుగులను వేసి మసాలాతో కలపాలి. తర్వాత అన్నాన్ని పైన పరచి, పుదీనా, కొత్తిమీర, కొద్దిగా నిమ్మరసం వేసి మూతపెట్టాలి. తక్కువ మంటపై 10-15 నిమిషాలు దమ్ చేస్తే సువాసనభరితమైన మష్రూమ్ బిర్యానీ రెడీ.
క్యాలీఫ్లవర్ బిర్యానీ.. మసాలాలో ఊరిన ప్రతి ముక్కా సూపర్ టేస్ట్!
కావాల్సిన పదార్థాలు:
బాస్మతి బియ్యం – 1 కప్పు
క్యాలీఫ్లవర్ – 250 గ్రాములు
ఉల్లిపాయలు – 2
టొమాటో – 1
అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ – 1 టీస్పూన్
పెరుగు – ¼ కప్పు
పచ్చిమిర్చి – 2
పుదీనా, కొత్తిమీర – తగినంత
కారం – 1 టీస్పూన్
పసుపు – ¼ టీస్పూన్
గరం మసాలా – ½ టీస్పూన్
చెక్క, లవంగాలు, యాలకులు – తగినన్ని
నూనె – తగినంత
ఉప్పు – తగినంత
తయారీ విధానం:
క్యాలీఫ్లవర్ను చిన్న ముక్కలుగా విడదీసి, ఉప్పు కలిపిన వేడి నీటిలో కొద్దిసేపు ఉంచి బాగా వడకట్టాలి. క్యాలీఫ్లవర్లో కొద్దిగా పసుపు, కారం, ఉప్పు వేసి కలిపి, నూనెలో కొద్దిగా వేయించి పక్కన పెట్టుకోవాలి. బాస్మతి బియ్యాన్ని నానబెట్టి, ఉప్పు, మసాలా దినుసులు వేసిన నీటిలో 70-80 శాతం ఉడికించి వడకట్టాలి.
పాత్రలో నూనె పోసి చెక్క, లవంగాలు, యాలకులు వేసి ఉల్లిపాయలను వేయించాలి. అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, పచ్చిమిర్చి, టొమాటో వేసి బాగా ఉడికించాలి. పెరుగు, కారం, పసుపు, గరం మసాలా, పుదీనా, కొత్తిమీర వేసి మసాలాను సిద్ధం చేయాలి. అందులో వేయించిన క్యాలీఫ్లవర్ను వేసి నెమ్మదిగా కలపాలి. దానిపై అన్నం పరచి మూతపెట్టి, తక్కువ మంటపై 10-15 నిమిషాలు దమ్ చేస్తే క్యాలీఫ్లవర్ బిర్యానీ రెడీ.
బీట్రూట్ బిర్యానీ.. రంగు, రుచి వేరే లెవెల్!
కావాల్సిన పదార్థాలు:
బాస్మతి బియ్యం – 1 కప్పు
బీట్రూట్ – 1 చిన్నది
ఉల్లిపాయలు – 2
టొమాటో – 1
అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ – 1 టీస్పూన్
పచ్చిమిర్చి – 2
పెరుగు – ¼ కప్పు
పుదీనా – కొద్దిగా
కొత్తిమీర – కొద్దిగా
చెక్క, లవంగాలు, యాలకులు – తగినన్ని
కారం – ½ నుండి 1 టీస్పూన్
గరం మసాలా – ½ టీస్పూన్
నిమ్మరసం – 1 టీస్పూన్
నూనె – తగినంత
ఉప్పు – తగినంత
తయారీ విధానం:
బీట్రూట్ పొట్టు తీసి చిన్న ముక్కలుగా కోసుకోవాలి లేదా తురుముకోవాలి. బాస్మతి బియ్యాన్ని 20 నిమిషాలు నానబెట్టి, ఉప్పు, మసాలా దినుసులు వేసిన నీటిలో 70-80 శాతం ఉడికించి వడకట్టాలి.
పాత్రలో నూనె పోసి చెక్క, లవంగాలు, యాలకులు వేయాలి. ఉల్లిపాయలు, పచ్చిమిర్చి, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి వేయించాలి. తర్వాత టొమాటో, బీట్రూట్ వేసి బాగా వేయించాలి. పెరుగు, కారం, గరం మసాలా, పుదీనా, కొత్తిమీర, ఉప్పు వేసి బీట్రూట్ మసాలాను ఉడికించాలి.
దానిపై ఉడికించిన అన్నం పరచి, కొద్దిగా నిమ్మరసం, పుదీనా వేసి మూతపెట్టాలి. తక్కువ మంటపై 10-15 నిమిషాలు దమ్ చేస్తే అందమైన రంగులో బీట్రూట్ బిర్యానీ రెడీ.
సోయా చంక్స్ బిర్యానీ.. చికెన్ బిర్యానీకి సరైన వెజ్ ప్రత్యామ్నాయం!
కావాల్సిన పదార్థాలు:
బాస్మతి బియ్యం – 1 కప్పు
సోయా చంక్స్ – 1 కప్పు
ఉల్లిపాయలు – 2
టొమాటో – 1
అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ – 1 టీస్పూన్
పచ్చిమిర్చి – 2
పెరుగు – ¼ కప్పు
పుదీనా, కొత్తిమీర – తగినంత
చెక్క, లవంగాలు, యాలకులు – తగినన్ని
కారం – 1 టీస్పూన్
ధనియాల పొడి – ½ టీస్పూన్
గరం మసాలా – ½ టీస్పూన్
నిమ్మరసం – 1 టీస్పూన్
నూనె – తగినంత
ఉప్పు – తగినంత
తయారీ విధానం:
ముందుగా సోయా చంక్స్ను వేడి నీటిలో 5-10 నిమిషాలు నానబెట్టి, బాగా పిండి నీటిని తీసేయాలి.
సోయా చంక్స్లో పెరుగు, కారం, కొద్దిగా గరం మసాలా, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, ఉప్పు వేసి కలిపి 15-20 నిమిషాలు నానబెట్టాలి. బాస్మతి బియ్యాన్ని విడిగా 70-80 శాతం ఉడికించి వడకట్టాలి.
పాత్రలో నూనె పోసి మసాలా దినుసులు వేసి, ఉల్లిపాయలు, పచ్చిమిర్చి వేయించాలి. అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, టొమాటో, ధనియాల పొడి, కారం, గరం మసాలా వేసి ఉడికించాలి. నానబెట్టిన సోయా చంక్స్ వేసి కొద్దిసేపు బాగా వేయించాలి. తర్వాత ఉడికించిన అన్నాన్ని దానిపై పరచి, పుదీనా, కొత్తిమీర, నిమ్మరసం వేయాలి.
మూతపెట్టి తక్కువ మంటపై 10-15 నిమిషాలు దమ్ చేస్తే రుచికరమైన సోయా చంక్స్ బిర్యానీ రెడీ.