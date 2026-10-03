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స్విగ్గీలో మన హైదరబాదీ వంటకమే టాప్.. ఏదో తెలుసా?

food-life Oct 03 2026
Author: Arun Kumar P Image Credits:Pixabay
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9.3 కోట్ల ఆర్డర్లతో బిర్యానీ టాప్

స్విగ్గీలో బిర్యానీ మొదటి స్థానంలో నిలిచింది. ఏకంగా 9.3 కోట్ల సార్లు బిర్యానీని ఆర్డర్ చేశారు.

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4.42 కోట్ల సార్లు బర్గర్ ఆర్డర్

2025లో స్విగ్గీ ద్వారా భారతీయులు 4.42 కోట్ల సార్లు బర్గర్లను, 4.01 కోట్ల సార్లు పిజ్జాలను ఆర్డర్ చేశారు.

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2.62 కోట్ల సార్లు దోశ ఆర్డర్

2025లో స్విగ్గీలో 2.62 కోట్ల సార్లు దోశను ఆర్డర్ చేశారు.

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లంచ్ కంటే డిన్నర్‌కే ఎక్కువ ఆర్డర్లు

మధ్యాహ్నం భోజనం కంటే రాత్రి పూట డిన్నర్ కోసం 32 శాతం ఎక్కువ ఆర్డర్లు వచ్చాయి. లోకల్ ఫుడ్స్‌తో పాటు మెక్సికన్, టిబెటన్, కొరియన్ వంటకాలకు కూడా స్విగ్గీలో మంచి డిమాండ్ ఉంది.

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