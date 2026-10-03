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మగువల మనసు దోచే బ్యూటిఫుల్ పట్టు చీరలు.. చూస్తే ఫిదా!

life Oct 03 2026
Author: Kavitha G Image Credits:Gemini AI
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లావెండర్ కలర్ శారీ

రెడ్ కలర్ బోర్డర్ తో ఉన్న ఈ లావెండర్ కలర్ పట్టు చీర కట్టుకుంటే మీ అందం రెట్టింపవుతుంది. పండగైనా, ఫ్యామిలీ ఫంక్షన్ అయినా సూపర్ గా సెట్ అవుతుంది.

Image credits: instagram/bhargavi.amirineni
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గోల్డెన్ శారీ

లేస్ బోర్డర్ జత చేసిన ఈ గోల్డెన్ పట్టుచీర మీకు ప్రత్యేకమైన లుక్ ఇస్తుంది. నైట్ ఫంక్షన్లకు పర్ఫెక్ట్ గా సెట్ అవుతుంది.

Image credits: myntra.com
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రెడ్ కలర్ శారీ

పెళ్లిళ్లు, పండగల టైంలో మెరిసిపోవాలంటే రెడ్ కలర్ పట్టు చీర మంచి ఎంపిక. ఈ రంగు చీరలో మీ వయసు మరింత తక్కువగా కనిపిస్తుంది.

Image credits: instagram
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యెల్లో శారీ

మెరూన్, యెల్లో కాంబినేషన్ లో ఉన్న ఈ చీర పూజలు, వ్రతాలు, చిన్న చిన్న ఫంక్షన్లకు చాలా బాగుంటుంది. దీని ధర కూడా తక్కువగానే ఉంటుంది.

Image credits: social media
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గ్రీన్ శారీ

సింపుల్‌గా, హుందాగా కనిపించాలనుకునే వారికి ఈ గ్రీన్ పట్టు చీర మంచి ఎంపిక. స్లీవ్ లెస్ బ్లౌజు, హెవీ ఇయర్ రింగ్స్ తో లుక్ అదిరిపోతుంది.

Image credits: social media
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ఆరెంజ్ కలర్ శారీ

మెరిసే రంగు, అందమైన జరీ వర్క్‌తో ఉన్న ఈ ఆరెంజ్ కలర్ చీర మీకు ట్రెడిషనల్ లుక్ ఇస్తుంది. మ్యాచింగ్ బ్లౌజుతో సూపర్ గా కనిపిస్తారు.

Image credits: Banarasi brocade festive saree
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పింక్ శారీ

వెడల్పాటి బోర్డర్‌, సింపుల్ డిజైన్ తో ఉన్న ఈ పింక్ కలర్ చీర మీకు క్లాసీ లుక్‌ ఇస్తుంది. ఎల్బో స్లీవ్స్ తో ఉన్న కాలర్ నెక్ బ్లౌజ్ చీర అందాన్ని మరింత పెంచుతుంది.

Image credits: pinterest

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