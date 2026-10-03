రెడ్ కలర్ బోర్డర్ తో ఉన్న ఈ లావెండర్ కలర్ పట్టు చీర కట్టుకుంటే మీ అందం రెట్టింపవుతుంది. పండగైనా, ఫ్యామిలీ ఫంక్షన్ అయినా సూపర్ గా సెట్ అవుతుంది.
లేస్ బోర్డర్ జత చేసిన ఈ గోల్డెన్ పట్టుచీర మీకు ప్రత్యేకమైన లుక్ ఇస్తుంది. నైట్ ఫంక్షన్లకు పర్ఫెక్ట్ గా సెట్ అవుతుంది.
పెళ్లిళ్లు, పండగల టైంలో మెరిసిపోవాలంటే రెడ్ కలర్ పట్టు చీర మంచి ఎంపిక. ఈ రంగు చీరలో మీ వయసు మరింత తక్కువగా కనిపిస్తుంది.
మెరూన్, యెల్లో కాంబినేషన్ లో ఉన్న ఈ చీర పూజలు, వ్రతాలు, చిన్న చిన్న ఫంక్షన్లకు చాలా బాగుంటుంది. దీని ధర కూడా తక్కువగానే ఉంటుంది.
సింపుల్గా, హుందాగా కనిపించాలనుకునే వారికి ఈ గ్రీన్ పట్టు చీర మంచి ఎంపిక. స్లీవ్ లెస్ బ్లౌజు, హెవీ ఇయర్ రింగ్స్ తో లుక్ అదిరిపోతుంది.
మెరిసే రంగు, అందమైన జరీ వర్క్తో ఉన్న ఈ ఆరెంజ్ కలర్ చీర మీకు ట్రెడిషనల్ లుక్ ఇస్తుంది. మ్యాచింగ్ బ్లౌజుతో సూపర్ గా కనిపిస్తారు.
వెడల్పాటి బోర్డర్, సింపుల్ డిజైన్ తో ఉన్న ఈ పింక్ కలర్ చీర మీకు క్లాసీ లుక్ ఇస్తుంది. ఎల్బో స్లీవ్స్ తో ఉన్న కాలర్ నెక్ బ్లౌజ్ చీర అందాన్ని మరింత పెంచుతుంది.
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