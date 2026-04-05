Junk Food: జంక్ ఫుడ్ 60 రోజులు పాటు తినడం మానేయండి.. మీ శరీరంలో ఏం జరుగుతుందో తెలుసా?
Junk Food: జంక్ ఫుడ్ ప్రతిరోజూ తినేవారు ఎంతోమంది. మనకు తెలియకుండానే జంక్ ఫుడ్ ను అధికంగా తినేస్తాము. ఒక 60 పాటు కూల్ డ్రింకులు, మసాలా పదార్థాలు, నూడిల్స్, ఫ్రైడ్ రైస్, ప్రాసెస్ చేసిన ఆహారాలు తినడం మానేయండి. శరీరంలో ఎలాంటి మార్పులు వస్తాయో చూడండి.
జంక్ ఫుడ్ తినడం మానేస్తే
ఈరోజుల్లో ఆకలి వేస్తే చాలు.. జంక్ ఫుడ్ వైపే పరుగులు తీస్తున్నాం. వేడివేడిగా నూడుల్స్, ఫ్రైడ్ రైస్లే, చికెన్ బర్గర్లు, పిజ్జాలు, కూల్డ్రింకులు, ఎనర్జీ డ్రింకులు ఇలా ఏదో ఒకటి తింటూనే ఉంటాము. ఇలా ఇప్పటి యువత జంక్ ఫుడ్ కు బానిసలు అయిపోయారు. నిజానికి ఇది పొట్ట నింపుతున్నట్టు అనిపిస్తున్నా మన ఆరోగ్యానికి హానికరంగా మారుతుంది. అందుకే ఒక 60 రోజులు పాటు జంక్ ఫుడ్ కు పూర్తిగా దూరంగా ఉండి చూడండి. మీ మానసిక, శారీరక ఆరోగ్యంలో ఎలాంటి ప్రభావాలు కలుగుతాయో గమనించండి.
బరువు త్వరగా పెరిగిపోతారు
నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ హెల్త్ చేసిన ఒక అధ్యయనం ప్రకారం జంక్ ఫుడ్ లో క్యాలరీలు, పోషకాలు ఉన్నప్పటికీ.. అతిగా ప్రాసెస్ చేసేనే ఆహారాలు శరీరానికి కీడే చేస్తాయి. బరువు త్వరగా పెంచేస్తాయి. జంక్ ఫుడ్స్ అనేవి ప్రజల్లో తినాలన్న కోరికను పెంచుతాయి. దీనివల్ల అధికంగా తినేస్తారు. 60 రోజులు పాటు ఇలాంటి ఆహారాలకు దూరంగా ఉండటం వల్ల లెప్టిన్, గ్రెలిన్ వంటి ఆకలి ఆ హార్మోన్లు రీసెట్ అవుతాయి. త్వరగా పొట్ట నిండిన భావనను కలిగిస్తాయి. ఆరోగ్యకరమైన ఆహారాన్ని తినాలని కోరికను పెంచుతాయి.
ఈ లాభాలు కలుగుతాయి
ఒబేసిటీ సైన్స్ అండ్ ప్రాక్టీస్ లో ప్రచురించిన ఒక అధ్యయనం ప్రకారం జంక్ ఫుడ్ అధికంగా తినే వారితో పోలిస్తే.. తక్కువగా తినేవారు తక్కువ క్యాలరీలను పొందుతున్నట్టు తెలుస్తోంది. దీనివల్ల వారు బరువు కూడా పెరగడం లేదు. 60 రోజులు పాటు జంక్ ఫుడ్ కు దూరంగా ఉంటే కొవ్వు కరిగిపోతుంది. రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు తగ్గిపోతాయి. రోజంతా మీరు శక్తివంతంగా, ఆరోగ్యంగా, చురుగ్గా ఉంటారు. పేగుల సమస్యలు కూడా తీరిపోతాయి. పొట్టలో మంచి బ్యాక్టీరియా పెరుగుదల కూడా మెరుగుపడుతుంది.
ఎన్నో రకాల వ్యాధులు రావు
పరిశోధనలు చెబుతున్న ప్రకారం 2026లో చేసిన ఒక అధ్యయనం ప్రకారం జంక్ ఫుడ్ వల్ల రోజువారీ క్యాలరీలు 15 శాతం వరకు తగ్గుతాయి. దీని వల్ల సాధారణంగా మీరు బరువు తగ్గిపోతారు. పండ్లు, కూరగాయలతో చేసిన ఇంట్లో వండి ఆహారాన్ని మాత్రమే తినడం వల్ల ఎన్నో రకాల వ్యాధులు వచ్చే అవకాశం కూడా తగ్గిపోతుంది. ఒక రెండు నెలల పాటు జంక్ ఫుడ్ కు దూరంగా ఉండేందుకు ప్రయత్నించి ఆ ఫలితాలను చూడండి. మీలోనే ఎంతో మార్పు వస్తుంది.