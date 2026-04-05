Illu Illalu Pillalu: వల్లి లేకుండా ఇల్లు ఇల్లాలు పిల్లలు సీరియలే లేదు, నల్ల పిల్ల అన్నవాళ్లే మెచ్చుకుంటున్నారు
Illu Illalu Pillalu: ఇల్లు ఇల్లాలు పిల్లలు సీరియల్ ఎంత పెద్ద హిట్టో అందరికీ తెలిసిందే. అందులో వల్లి పాత్ర గురించి ఇక చెప్పక్కర్లేదు. ఆ పాత్రలో త్రివేణి యాదవ్ అనే అమ్మాయి నటిస్తోంది. ఆ త్రివేణి యాదవ్ ఎవరో కాదు మన తెలుగు అమ్మాయి.
ఇల్లు ఇల్లాలు పిల్లలు సీరయల్ లో వల్లి
ఇప్పుడు తెలుగు సీరియల్స్ లో టాప్ లో ఉన్న వాటిలో ఇల్లు ఇల్లాలు పిల్లలు సీరియల్ కూడా ఒకటి. తెలుగు సీరియల్స్ లో అంతా తమిళ హీరోయిన్లు లేకపోతే కన్నడ హీరోయిన్లే కనిపిస్తున్నారు. వారి మధ్యలో కూడా మంచి పేరు తెచ్చుకుంది ఓ తెలుగమ్మాయి. ఇల్లు ఇల్లాలు పిల్లలు సీరియల్ లో వల్లిగా నటిస్తోంది త్రివేణి యాదవ్. ఇందులో ఆమె రామరాజు పెద్ద కోడలిగా నటిస్తోంది. కన్నింగ్, కామెడీ కలగాల్సిన పాత్ర ఇది. నిజానికి వల్లి పాత్ర లేకపోతే ఇల్లు ఇల్లాలు సీరియల్ లేదనే చెప్పాలి. అంతగా ఆ పాత్ర పండిపోయింది. ఇక వల్లిగా త్రివేణి యాదవ్ నటన గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పుకోవాల్సిందే. ఆ పాత్రకు వంద శాతం న్యాయం చేసింది ఈ అమ్మాయి. కన్నడ హీరోయిన్ల మధ్య కూడా మంచి పాత్రను దక్కించుకొని రాణిస్తోంది ఈ తెలుగు పిల్ల.
వల్లి అసలు జీవితం ఇది
వల్లి పాత్ర చేస్తున్న త్రివేణి యాదవ్ ది గుంటూరు. తండ్రి రైతుగా పనిచేపేవారు. త్రివేణికి ఆరేళ్ల వయసు ఉన్నప్పుడే తండ్రి చనిపోవడంతో తల్లి తన ఇద్దరు ఆడపిల్లలను తీసుకుని హైదరాబాద్ కు వచ్చింది. చిన్న చిన్న పనులు చేసుకుంటూ ఇద్దరు ఆడపిల్లలను పెంచింది. అందులో చిన్నమ్మాయి త్రివేణి. ఇంటర్ వరకు కాలేజీకి వెళ్లిన త్రివేణి ర్యాగింగ్ కు భయపడి వెళ్లడం మానేసి ప్రైవేటుగానే చదివింది. డిగ్రీ కూడా కంప్లీట్ చేయకముందే బుల్లితెరపై అవకాశాలు వచ్చాయి. మొదట మీలో ఎవరు కోటీశ్వరుడు షోకు చిన్న ప్రకటనలో నటించింది. అది చూసి సుందరి అనే జెమినీ టీవీ సీరియల్లో అవకాశం వచ్చింది. నల్లగా ఉండే హీరోయిన్ కావాలని వారు వెతికారు. త్రివేణి నలుపుగానే ఉండడంతో ఆ అవకాశాన్ని దక్కించుకుంది. సుందరి త్రివేణికి మంచి పేరు తెచ్చింది. ఆ తర్వాత చిన్న చిన్న సినిమాల్లో చిన్న పాత్రలు చేసినా పెద్దగా గుర్తింపు రాలేదు.
వల్లి పాత్రే కీలకం
ఇల్లు ఇల్లాలు పిల్లలు సీరియల్ త్రివేణి కెరీర్ ను మలుపు తిప్పిందని చెప్పాలి. ఒక తెలుగు అమ్మాయి కన్నడ మేళంతో పోటీపడుతూ నటించి చూపిస్తోంది. కన్నింగ్ పాత్రలోను కామెడీ చేస్తూ సీరియల్ ను ఒక ఎత్తుకు తీసుకువెళ్లింది. వల్లి పాత్ర కనిపించకపోతే ఆరోజు ఎపిసోడ్ బోర్ కొట్టాల్సిందే. ఇప్పుడు వల్లి ప్రధాన పాత్రగా మారిపోయింది. హీరోయిన్లుగా అందులో అన్షు, లావణ్య నటిస్తున్నప్పటికీ విలన్ రోల్ చేస్తున్న త్రివేణి మెయిన్ లీడ్ అని చెప్పుకోవాలి.
నల్లగా ఉందని కామెంట్స్
రంగు తక్కువ ఉన్నావంటూ ఎంతోమంది కామెంట్లు చేశారని, ఇప్పుడు వల్లి పాత్ర హిట్ కొట్టడంతో అందరూ తనను మెచ్చుకుంటున్నారని చెబుతోంది త్రివేణి. హావ భావాలతో, డ్యాన్సులతో, తన స్లాంగుతో వల్లి సీరియల్ పెద్ద ప్లస్ పాయింట్ గా మారింది. అప్పుడే నవ్వడం, అప్పుడే ఏడవడం, ఆడడం పాడడం ఇక వల్లి రోల్ లో త్రివేణి నటన గురించి ఎంత చెప్పినా తక్కువే. అయితే ఈ సీరియల్ లో వల్లిది పూర్తిగా నెగిటివ్ షేడ్స్ ఉన్న పాత్ర కావడంతో బయట నుంచి నెగిటివిటీని ఎదుర్కొంటున్నాను అని చెబుతోంది త్రివేణి. ఈ వల్లి ఏంటి ఇలా తయారవుతోంది అంటూ తనకు వినిపించేలా మాట్లాడుతున్నారని.. కానీ దాన్ని పాజిటివ్ గానే తీసుకుంటున్నానని వివరిస్తోంది త్రివేణి. తన పాత్ర ఎంతగా జనాల్లోకి వెళ్లినందుకు సంతోషిస్తున్నట్టు చెబుతోంది. ప్రస్తుతం వల్లి ఒక రోజు సీరియల్ చేసేందుకు పారితోషికంగా పాతికవేలు తీసుకుంటున్నట్టు సమాచారం. ఈ వల్లి పాత్ర తర్వాత ఆమెకు మరిన్ని మంచి అవకాశాలు వచ్చే ఛాన్సులు కనిపిస్తున్నాయి.