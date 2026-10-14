Train Travel Rules: ట్రైన్లో వెళ్లేటప్పుడు ఈ తప్పు చేస్తే రూ.5,000 ఫైన్, 6 నెలల జైలు!
Train Travel Rules: మనలో చాలామంది నిత్యం రైళ్లలో ప్రయాణిస్తుంటారు. ట్రైన్ లో జర్నీ చేసేటప్పుడు చాలామంది ఫోన్ లో రీల్స్ చూడటం, సాంగ్స్ వినడం చేస్తుంటారు. అయితే ట్రైన్ లో లౌడ్ మ్యూజిక్ పెడితే ఈ శిక్షలు తప్పవు అంటోంది దక్షిణ రైల్వే. అవేంటో చూద్దాం.
ట్రైన్ లో లౌడ్ మ్యూజిక్ పెడితే ఏమవుతుంది?
ట్రైన్లో ప్రయాణించేటప్పుడు చాలామంది మొబైల్ స్పీకర్ ఆన్ చేసి పాటలు వినడం, వీడియోలు చూడటం లేదా గట్టిగా మాట్లాడటం వంటివి చేస్తుంటారు. అయితే అలాంటివారిపై సదరన్ రైల్వే ఇప్పుడు కఠిన చర్యలు తీసుకోనుంది. తోటి ప్రయాణికులకు ఇబ్బంది కలిగించేలా పెద్ద సౌండ్తో పాటలు విన్నా, వీడియోలు చూసినా రూ.1,000 ఫైన్ వేస్తారు. వార్నింగ్ ఇచ్చినా వినకపోతే 6 నెలల వరకు జైలు శిక్ష, రూ.5,000 వరకు జరిమానా పడే అవకాశం ఉంది.
చట్టం ఏం చెబుతోంది?
ఇండియన్ రైల్వేస్ యాక్ట్ 1989లోని సెక్షన్ 145(2) కింద ఈ చర్యలు తీసుకుంటున్నారు. సదరన్ రైల్వే కమర్షియల్ విభాగం అన్ని డివిజన్లకు ఆదేశాలు జారీ చేసింది. టికెట్ ఎగ్జామినర్ (TTE) లేదా అంతకంటే పైస్థాయి అధికారులు నేరుగా ఫైన్ వేయవచ్చు. టికెట్ క్యాన్సిల్ చేసి ట్రైన్ నుంచి దించేసే అధికారం కూడా వారికి ఉంది. రైల్వే స్టేషన్లలో కూడా ఈ రూల్స్ వర్తిస్తాయి.
ఇంత కఠిన చర్యలు ఎందుకు?
హై-స్పీడ్ మొబైల్ ఇంటర్నెట్ వచ్చాక చాలా మంది స్పీకర్ ఆన్ చేసి రీల్స్, పాటలు, వీడియోలు చూడటం పెరిగింది. ముఖ్యంగా ఏసీ కోచ్ల్లాంటి క్లోజ్డ్ స్పేస్లలో ఇది తోటి ప్రయాణికులకు పెద్ద తలనొప్పిగా మారింది. రాత్రి పూట నిద్రపోయే వారికి మరింత ఇబ్బంది కలుగుతోంది. ప్రయాణికుల నుంచి కంప్లైంట్స్ పెరగడంతో రైల్వే ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది.
ఏయే పనులపై నిషేధం ఉంది?
మొబైల్ లేదా బ్లూటూత్ స్పీకర్లో పెద్ద సౌండ్తో పాటలు వినడం, స్పీకర్ ఆన్ చేసి వీడియోలు, రీల్స్ లేదా సినిమాలు చూడటం, ఫోన్లో గట్టి గట్టిగా మాట్లాడటం, ఇతరులకు ఇబ్బంది కలిగించేలా శబ్దాలు చేయడం వంటివి చేస్తే రైల్వే అధికారులు ముందుగా వార్నింగ్ ఇస్తారు. ఆ తర్వాత కూడా వినకపోతే ఫైన్ వేస్తారు. టికెట్ క్యాన్సిల్ చేసి ట్రైన్ నుంచి దించేస్తారు. పదే పదే ఇదే తప్పు చేస్తే 6 నెలల వరకు జైలు శిక్ష, రూ.5,000 వరకు జరిమానా విధిస్తారు.
ప్రయాణికులు ఏం చేయాలి?
ఎప్పుడూ ఇయర్ఫోన్స్ లేదా హెడ్ఫోన్స్ మీ వెంట తీసుకెళ్లడం మంచిది. ట్రైన్లో మొబైల్ వాడేటప్పుడు కచ్చితంగా వాటిని ఉపయోగించాలి. గట్టిగా మాట్లాడాల్సి వస్తే, పక్కకు వెళ్లి మాట్లాడాలి. రైల్వే అధికారులు వార్నింగ్ ఇస్తే వెంటనే ఆపేయాలి. రైల్వే స్టేషన్లలో కూడా ఈ రూల్స్ వర్తిస్తాయి కాబట్టి అక్కడ కూడా జాగ్రత్తగా ఉండాలి.
ప్రశాంతమైన ప్రయాణం
ఇప్పటికే సదరన్ రైల్వే అన్ని డివిజన్లలో అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్ మొదలుపెట్టింది. చాలా మందికి ట్రైన్ జర్నీ తప్పనిసరి. కానీ ఒకరి స్వేచ్ఛ మరొకరి ప్రశాంతతను చెడగొట్టకూడదు. ఈ కొత్త రూల్స్ ప్రయాణాన్ని అందరికీ సౌకర్యవంతంగా, ప్రశాంతంగా మారుస్తాయి. మరోసారి ట్రైన్ ఎక్కేటప్పుడు మొబైల్ తీసే ముందు ఇయర్ఫోన్స్ పెట్టుకోవడం మర్చిపోకండి. లేదంటే రూ.1,000 ఫైన్ లేదా అంతకంటే తీవ్రమైన పరిణామాలు ఎదుర్కోవాల్సి రావచ్చు.