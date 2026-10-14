Dry Fish vs Dry Mutton: ఎండు చేపలు, ఎండు మటన్.. ఆరోగ్యానికి ఏది మంచిది? ఎవరు తినకూడదు?
Dry Fish vs Dry Mutton: నాన్ వెజ్ ఇష్టపడేవారు ఎండు చేపలు, ఎండు మాంసాన్ని ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. వీటితో తయారు చేసే వంటకాలు రుచితో పాటు ప్రోటీన్లు, ఇతర పోషకాలను కలిగి ఉంటాయి. అయితే ఈ రెండింటిలో ఆరోగ్యానికి ఏది మంచిది? వీటిని ఎవరు తినకూడదో తెలుసుకుందాం.
ఎండు చేపలు vs ఎండు మటన్
నాన్ వెజ్ వంటకాల్లో ఎండు చేపలు, ఎండబెట్టిన మటన్ కి ప్రత్యేక స్థానం ఉంది. ముఖ్యంగా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఎండు చేపల కూర, ఎండు మాంసం వంటకాలను ఎంతో ఇష్టంగా తింటుంటారు. వీటిని ఎక్కువ రోజులు నిల్వ చేసుకునే అవకాశం ఉండటంతో పాటు, ప్రత్యేకమైన రుచి కూడా ఉంటుంది. అయితే ఎండు చేపలు, ఎండు మాంసం రెండింటిలోనూ ప్రోటీన్లు లభించినప్పటికీ, వాటి పోషక విలువలు, శరీరంపై చూపే ప్రభావాలు ఒకేలా ఉండవు. మరి ఎండు చేపలు, ఎండు మటన్ లో ఆరోగ్యానికి ఏది మంచిది? ఎవరు వీటిని తినకూడదో తెలుసుకుందాం.
ఎండు చేపల్లో ఉండే పోషకాలు
ఎండు చేపల్లో ప్రోటీన్లు అధికంగా ఉంటాయి. చేప రకాన్ని బట్టి కాల్షియం, ఫాస్ఫరస్, ఐరన్ వంటి ఖనిజాలు కూడా లభించవచ్చు. కొన్ని చేపల్లో ఒమేగా-3 ఫ్యాటీ యాసిడ్లు కూడా ఉంటాయి. ఇవి గుండె ఆరోగ్యానికి మేలు చేస్తాయి. అయితే చేపలను ఎండబెట్టే విధానం, చేప రకం, నిల్వ చేసే పరిస్థితుల వల్ల పోషకాల పరిమాణం మారుతుంది. ముఖ్యంగా ఎండు చేపల్లో ఉప్పు అధికంగా ఉండటం ప్రధాన సమస్య. కాబట్టి వాటిని పరిమితంగా తీసుకోవడం మంచిది.
ఎండు మటన్ లో ఉండే పోషకాలు
మేక మాంసం లేదా గొర్రె మాంసాన్ని ఎండబెట్టి తయారు చేసే ఎండు మాంసంలో ప్రోటీన్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి. వీటితో పాటు శరీరానికి అవసరమైన ఐరన్, జింక్, విటమిన్ బి12 వంటి పోషకాలు లభిస్తాయి. ముఖ్యంగా విటమిన్ బి12 ఎర్ర రక్త కణాల తయారీకి, నాడీ వ్యవస్థ సక్రమంగా పనిచేయడానికి అవసరం. మాంసంలోని ఐరన్ శరీరం సులభంగా గ్రహించగల రూపంలో ఉంటుంది. అయితే ఎండు మాంసంలో కొవ్వు పరిమాణం మాంసం రకం, దానిలోని కొవ్వును తొలగించిన విధానం, తయారీ పద్ధతిని బట్టి మారుతుంది. అలాగే ఈ మాంసాన్ని ఎక్కువ ఉప్పుతో ఎండబెట్టడం వల్ల సోడియం పరిమాణం పెరుగుతుంది. కాబట్టి తినేటప్పుడు మోతాదు చూసుకోవడం మంచిది.
రెండింటిలో ఆరోగ్యానికి ఏది మంచిది?
సాధారణంగా గుండె ఆరోగ్యాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుంటే, తక్కువ ఉప్పుతో తయారు చేసిన ఎండు చేపలు మంచి ఎంపిక. కొన్ని చేపల్లో ఒమేగా-3 కొవ్వు ఆమ్లాలు ఉండటం దీనికి అదనపు ప్రయోజనం. మరోవైపు, ప్రోటీన్లు, ఐరన్, విటమిన్ బి12 అవసరాలను తీర్చుకోవడానికి ఎండు మాంసం ఉపయోగపడుతుంది. అయితే ఈ రెండింటిలో ఏది మంచిదనే విషయం వాటి పోషకాలతో పాటు, ఉప్పు, కొవ్వు పరిమాణం, తినే మోతాదుపై ఆధారపడి ఉంటుంది.
వీటిని ఎవరు తినకూడదు?
అధిక రక్తపోటు ఉన్నవారు, దీర్ఘకాలిక మూత్రపిండాల వ్యాధితో బాధపడేవారు ఎండు చేపలు, ఎండు మటన్ తినే విషయంలో ప్రత్యేక జాగ్రత్తలు పాటించాలి. వీటిలో ఉండే అధిక సోడియం రక్తపోటును పెంచడంతో పాటు, శరీరంలో ద్రవాలు పేరుకుపోయే సమస్యను తీవ్రం చేయవచ్చు. మూత్రపిండాల పనితీరు తగ్గినవారిలో సోడియం, పొటాషియం, ఫాస్ఫరస్ వంటి ఖనిజాల నియంత్రణ అవసరం. అలాగే చేపలు, మటన్ అలెర్జీ ఉన్నవారు వీటిని పూర్తిగా నివారించాలి.
తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు
ఎండు చేపలు, ఎండు మాంసం కొనేటప్పుడు శుభ్రంగా తయారు చేసినవి, సురక్షితంగా నిల్వ చేసినవి ఎంచుకోవాలి. తేమ, బూజు, అసహజమైన రంగు లేదా వాసన వస్తే వాటిని తినకూడదు. వంటకు ముందు అవసరమైన మేరకు శుభ్రం చేసి, పూర్తిగా ఉడికేలా చూసుకోవాలి. ఎండు చేపలు లేదా ఎండు మాంసంతో కూర వండేటప్పుడు అదనంగా ఉప్పు వేయకుండా జాగ్రత్తపడాలి.