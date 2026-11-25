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- Handloom / Powerloom: చేనేత పేరుతో వెంటనే మోసపోకండి..ఈ టిప్ తో అసలుదో కాదో ఇలా తెలుసుకోండి
Handloom / Powerloom: చేనేత పేరుతో వెంటనే మోసపోకండి..ఈ టిప్ తో అసలుదో కాదో ఇలా తెలుసుకోండి
Handloom Sarees: చీర కొనేటప్పుడు అది చేనేతదా? పవర్ లూమ్ పై తయారైందా? అనే డౌట్ వస్తుంది. అయితే అంచులు, దారాల అల్లిక, డిజైన్లను చూసి అసలైన చేనేత చీరను ఎలా గుర్తించవచ్చో ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
చేనేత/ పవర్ లూమ్ మధ్య తేడా
చేనేత (Handloom), పవర్లూమ్ (Powerloom) చీరలు చూడటానికి ఒకేలా కనిపిస్తాయి. ఆధునిక నేత టెక్నాలజీ వల్ల మొదటి చూపులోనే వీటి మధ్య తేడాను కనిపెట్టడం కొంచెం కష్టం. టెక్స్టైల్ రంగంలో ఈ రెండింటికీ మంచి డిమాండ్ ఉన్నప్పటికీ, అవి నేసే విధానం, దాని వెనుక ఉన్న మనుషుల కష్టమే ఈ రెండింటినీ వేరు చేస్తాయి.
చేనేత, పవర్లూమ్ వస్త్రాల స్వభావం
చేనేత వస్త్రాలలో నేత, దారం అల్లిక, డిజైన్లలో (Motifs) చాలా చిన్న మార్పులు కనిపిస్తాయి. ఇవి లోపాలు కావు. ఇవి నేత కార్మికుడి చేతి నైపుణ్యానికి, సమయానికి నిదర్శనం.
అదే సమయంలో, పవర్లూమ్ వస్త్రాలు యంత్రాలతో నేస్తారు కాబట్టి, నేత, డిజైన్లు అన్నీ ఒకేలా ఉంటాయి. ఎక్కువ ఉత్పత్తి చేయడానికి, మార్కెట్ అవసరాలను తీర్చడానికి పవర్లూమ్ బెస్ట్. అయితే, పవర్లూమ్ వస్త్రాలు నాణ్యత లేనివని అనుకోకూడదు; దారం నాణ్యత, తయారీ విధానాన్ని బట్టే బట్ట నాణ్యత ఉంటుంది.
రెండింటినీ గుర్తించడానికి ముఖ్యమైన మార్గాలు
చీర అంచు (Selvedge) - చేనేత చీర అంచు అంత పర్ఫెక్ట్గా ఉండదు; కొంచెం గరుకుగా లేదా అసమానంగా ఉంటుంది. అలాగే, సమాన దూరంలో చిన్న చిన్న రంధ్రాలు (Pinholes) కనిపిస్తాయి. పమిట (Pallu) చివర అల్లని దారాలు ఉంటాయి. కానీ, పవర్లూమ్ చీర అంచు కత్తితో కోసినట్లుగా చాలా నేరుగా, మృదువుగా ఉంటుంది.
దారం టెన్షన్ & అల్లిక - చీరను వెలుతురుకు ఎదురుగా పట్టుకుని చూడండి. చేనేతలో చేతులు, కాళ్ల ఒత్తిడి ఒకేలా ఉండదు కాబట్టి, దారాల మధ్య చిన్న గ్యాప్లు, ముడులు, చిన్న మందపు మార్పులు (Slubs) కనిపిస్తాయి. ఇవి ఒంటికి మెత్తగా ఉండి గాలి ఆడేలా ఉంటాయి. పవర్లూమ్ వస్త్రాలు అన్ని చోట్లా ఒకే బరువుతో, ఎక్కువ నునుపుదనంతో ఉంటాయి.
చీర వెనుక వైపు (Reverse Side) - చీరపై ఉన్న పూలు లేదా డిజైన్ల వెనుక భాగాన్ని తిప్పి చూడండి. చేనేతలో డిజైన్లను బట్టతో కలిపి నేస్తారు కాబట్టి, ముందు వైపులాగే వెనుక వైపు కూడా నీట్గా, దారాలు లోపలికి ఉంటాయి. కానీ, పవర్లూమ్ చీరల వెనుక వైపు కట్ చేసిన లేదా వేలాడుతున్న దారాలు ఎక్కువగా కనిపిస్తాయి.
ఆన్లైన్లో కొనేటప్పుడు పాటించాల్సిన టిప్స్
హ్యాండ్లూమ్ మార్క్ (Handloom Mark) ఉన్నప్పటికీ, ఆన్లైన్లో చీర కొనేటప్పుడు అమ్మకందారుడిని ఈ విషయాలు అడగడం మంచిది: బోర్డర్, పమిట చివరి భాగం క్లోజప్ ఫోటో అడగండి. కేవలం ఫోటోను మాత్రమే నమ్మకుండా, వెలుతురుకు ఎదురుగా చీరను పట్టుకుని చూపించే స్పష్టమైన వీడియోను అడిగి చూడండి. చీర వెనుక వైపు ఫోటోను తప్పకుండా చెక్ చేయండి.