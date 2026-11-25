లక్ష్మీదేవి రూపుతో.. పగలు, వైట్ స్టోన్స్ తో ఉన్న ఈ గాజులు మంచి ట్రెడిషనల్ లుక్ ఇస్తాయి. పట్టుచీరల మీదకు గ్రాండ్ లుక్ ఇస్తాయి.
నెమలి డిజైన్ తో ఏం చేసినా బాగుంటాయి. ఈ గాజులపై ఉన్న నెమలి డిజైన్ కూడా చాలా స్పెషల్ గా కనిపిస్తుంది. ఇలాంటి గాజులు మంచి ట్రెండీ లుక్ ఇస్తాయి.
రెగ్యులర్ ట్రెడిషనల్ డిజైన్స్ బోర్ కొడితే, ఇలా స్టోన్స్ తో ఉన్న ట్రెండీ గాజులను ట్రై చేయండి. చేతులకు చాలా అందంగా కనిపిస్తాయి.
ఆకు డిజైన్ లో ఉన్న ఈ గాజులు మంచి లుక్ ఇస్తాయి. వీటిని మీరు డైలీవేర్ కి కూడా ట్రై చేయచ్చు. చేతులకు బాగుంటాయి.
ట్విస్టెడ్ ప్యాటర్న్ లో ఉన్న ఈ గాజులు మంచి డిజైనర్ లుక్ ఇస్తాయి. చేతులకు చాలా స్టైలిష్ లుక్ కూడా ఇస్తాయి.
స్టోన్స్ తో ఉన్న ఈ బ్యాంగిల్స్ చాలా సింపుల్గా ఉన్నా చూడటానికి చాలా అట్రాక్టివ్గా కనిపిస్తాయి. క్లాసీ లుక్ ఇస్తాయి.
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