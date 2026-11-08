సిగరెట్ తాగడం వల్ల పెదవులు నల్లగా మారుతాయా? అసలు కారణం ఏంటో తెలుసా.?
Smoking Effects: సిగరెట్ తాగడం వల్ల ఆరోగ్యంతో పాటు చర్మంపై కూడా ప్రతికూల ప్రభావం పడుతుంది. ముఖ్యంగా క్రమం తప్పకుండా ధూమపానం చేసేవారిలో పెదవుల రంగు క్రమంగా మారి నల్లగా కనిపించవచ్చు. దీనికి అసలు కారణం ఏంటో తెలుసా?
సిగరెట్ తాగడం వల్ల పెదవులు నల్లబడతాయా?
సిగరెట్ తాగడం వల్ల పెదవుల రంగు క్రమంగా ముదురు రంగులోకి మారే అవకాశం ఉందని చర్మవ్యాధి నిపుణులు చెబుతున్నారు. సిగరెట్లో ఉండే నికోటిన్తో పాటు ఇతర హానికరమైన రసాయనాలు చర్మంపై ప్రభావం చూపుతాయి. వీటివల్ల పెదవుల్లో మెలనిన్ ఉత్పత్తి పెరిగి నల్లగా మారవచ్చు. ఈ సమస్యను వైద్య పరిభాషలో 'స్మోకర్స్ మెలనోసిస్' (Smoker's Melanosis) అంటారు. ఈ పరిస్థితిలో పెదవులపై గోధుమ లేదా నలుపు రంగు మచ్చలు కనిపిస్తాయి. కొన్నిసార్లు నోటి లోపలి భాగంలో కూడా ఇలాంటి మచ్చలు ఏర్పడవచ్చు.
సిగరెట్ వల్ల పెదవుల రంగు ఎందుకు మారుతుంది?
మన పెదవుల సహజ రంగు చర్మంలోని మెలనిన్ అనే వర్ణద్రవ్యంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ధూమపానం చేసినప్పుడు పొగాకులోని రసాయనాలు నోటి లోపలి చర్మం, పెదవులపై ప్రభావం చూపుతాయి. వీటికి ప్రతిస్పందనగా శరీరంలో మెలనిన్ ఉత్పత్తి పెరగవచ్చు. ఫలితంగా పెదవుల రంగు క్రమంగా ముదురు రంగులోకి మారుతుంది. అంతేకాకుండా సిగరెట్ నుంచి వచ్చే వేడి, పొగ కారణంగా పెదవులపై మంట, చికాకు, పొడిబారడం వంటి సమస్యలు కూడా రావచ్చు. ఈ మార్పులు కూడా పెదవుల ఆరోగ్యాన్ని దెబ్బతీస్తాయి. అందుకే ఎక్కువ కాలం ధూమపానం చేసేవారిలో పెదవుల రంగులో స్పష్టమైన మార్పులు కనిపించవచ్చు.
పెదవులు నల్లబడటానికి సిగరెట్ ఒక్కటే కారణమా?
పెదవులు నల్లబడటానికి ధూమపానం ఒక్కటే కారణం కాదు. మరికొన్ని ఆరోగ్య సమస్యలు, అలవాట్లు కూడా పెదవుల సహజ రంగును మార్చవచ్చు. శరీరంలో హార్మోన్ల స్థాయుల్లో మార్పులు రావడం వల్ల చర్మంపై పిగ్మెంటేషన్ పెరగవచ్చు. ఎక్కువ సమయం ఎండలో ఉండటం వల్ల పెదవులపై మెలనిన్ ఉత్పత్తి పెరిగి రంగు మారవచ్చు. ఐరన్, విటమిన్ బి12 లోపం వల్ల కొందరిలో పెదవుల రంగులో మార్పులు కనిపించవచ్చు. కొన్ని రకాల మందులు వాడటం వల్ల సైడ్ ఎఫెక్ట్గా పెదవుల రంగు మారవచ్చు. లిప్స్టిక్, లిప్ బామ్ వంటి ఉత్పత్తులు సరిపోకపోతే అలర్జీ, చికాకు ఏర్పడి నల్లటి మచ్చలు రావచ్చు. కొందరిలో జన్యుపరంగా మెలనిన్ ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల పెదవులు సహజంగానే ముదురు రంగులో ఉంటాయి. పెదవుల రంగు అకస్మాత్తుగా మారినా, అసాధారణమైన నల్లటి మచ్చలు కనిపించినా నిర్లక్ష్యం చేయకూడదు. చర్మవ్యాధి నిపుణుడిని సంప్రదించి కారణాన్ని తెలుసుకోవాలి.
సిగరెట్ మానేస్తే పెదవుల నలుపు తగ్గుతుందా?
పెదవుల ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరుచుకోవాలంటే ధూమపానానికి దూరంగా ఉండటం చాలా ముఖ్యం. సిగరెట్ మానేయడం వల్ల పెదవులకు హానికరమైన రసాయనాల ప్రభావం తగ్గుతుంది. కాలక్రమంలో పెదవులపై ఏర్పడిన పిగ్మెంటేషన్ కూడా కొంతవరకు తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది. అయితే ప్రతి ఒక్కరిలో పెదవుల సహజ రంగు పూర్తిగా తిరిగి వస్తుందని చెప్పలేం. ఎంతకాలంగా సిగరెట్ తాగుతున్నారు? పిగ్మెంటేషన్ ఎంత ఎక్కువగా ఉంది? వారి చర్మ స్వభావం ఎలా ఉంది? అనే అంశాలపై ఫలితం ఆధారపడి ఉంటుంది. కాబట్టి సిగరెట్ మానేసిన వెంటనే పెదవుల రంగు మారిపోతుందని ఆశించకూడదు. అవసరమైతే వైద్యుల సలహా తీసుకోవాలి.
పెదవుల ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవాలంటే ఏం చేయాలి?
పెదవులు ఆరోగ్యంగా ఉండటంతో పాటు వాటి సహజ రంగును కాపాడుకోవడానికి సిగరెట్ మానేయడంతో పాటు కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. సిగరెట్, ఇతర పొగాకు ఉత్పత్తులకు పూర్తిగా దూరంగా ఉండాలి. ఎండలో బయటకు వెళ్లేటప్పుడు SPF ఉన్న లిప్ బామ్ ఉపయోగించాలి. పెదవులను పదేపదే నాలుకతో తడపడం, గట్టిగా రుద్దడం మానుకోవాలి. పెదవులు పొడిబారకుండా తగినంత నీరు తాగాలి. నాణ్యమైన లిప్ బామ్ ఉపయోగించి పెదవులను తేమగా ఉంచుకోవాలి. వైద్యుల సలహా లేకుండా పెదవుల రంగు మార్చే లైటెనింగ్ క్రీములు, రసాయన చికిత్సలు ఉపయోగించకూడదు.
గమనిక: పైన తెలిపిన విషయాలు కేవలం ప్రాథమిక సమాచారంగానే భావించాలి. ఆరోగ్యానికి సంబంధించి వైద్యుల సూచనలు పాటించడమే మంచిది.