మ్యాంగో జ్యూస్లో గ్లైసెమిక్ ఇండెక్స్ 50-56 వరకు ఉంటుంది. ఇది తాగితే రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు పెరిగే ప్రమాదం ఉంది. కాబట్టి డయాబెటిస్ పేషెంట్లు మ్యాంగో జ్యూస్ ఎక్కువగా తాగకూడదు.
ద్రాక్షలో కూడా చక్కెర శాతం ఎక్కువ. అందుకే షుగర్ పేషెంట్లు గ్రేప్ జ్యూస్ తాగడం మానుకోవడమే మంచిది.
పుచ్చకాయ జ్యూస్ గ్లైసెమిక్ ఇండెక్స్ 72. దీనిని తాగడం వల్ల రక్తంలో షుగర్ లెవెల్స్ వేగంగా మారతాయి. కాబట్టి డయాబెటిస్ ఉన్నవారు ఇది కూడా ఎక్కువగా తీసుకోకూడదు.
చెరకు రసం తాగితే బ్లడ్ షుగర్ లెవెల్స్ వెంటనే మారిపోతాయి. అందుకే షుగర్ పేషెంట్లు చెరకు రసం అస్సలు తాగకపోవడమే సేఫ్.
పైనాపిల్లో కూడా చక్కెర పుష్కలంగా ఉంటుంది. ఇది బ్లడ్ షుగర్ స్థాయిని అమాంతం పెంచుతుంది. కాబట్టి డయాబెటిస్ వారు ఇది ఎక్కువగా తీసుకోకూడదు.
చెర్రీ పండ్లలో కూడా చక్కెర ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇది కూడా రక్తంలో గ్లూకోజ్ స్థాయిలను పెంచేస్తుంది.
ఆరోగ్య నిపుణులు లేదా న్యూట్రిషనిస్ట్ సలహా తీసుకున్న తర్వాత మాత్రమే మీ డైట్లో ఎలాంటి మార్పులైనా చేసుకోండి.
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